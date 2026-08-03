Đất Xanh Miền Trung ra quân dự án căn hộ Peninsula Private tại Đà Nẵng

Với chủ đề "Đặc quyền đỉnh cao", sự kiện giới thiệu những thông tin đầu tiên về dự án, đồng thời giúp đội ngũ kinh doanh có thêm góc nhìn về sản phẩm trước khi tiếp cận thị trường.

Tại sự kiện, Peninsula Private Da Nang được giới thiệu với lợi thế về vị trí, quy hoạch và hệ tiện ích tích hợp. Dự án tọa lạc tại các mặt tiền Vũ Duy Thanh – Doãn Khuê – Nại Nam 7, phường Hòa Cường, nằm trong khu vực kết nối giữa không gian ven sông Hàn với các điểm đến thương mại, du lịch và dịch vụ của thành phố.

Từ dự án, thời gian di chuyển đến biển Mỹ Khê và sân bay quốc tế Đà Nẵng khoảng 5 phút. Da Nang Downtown, phố đi bộ ven sông Hàn, các công viên cùng hệ thống trung tâm thương mại như Lotte Mart, Mega Market, Vincom Plaza và bệnh viện Vinmec, Hoàn Mỹ cũng nằm trong phạm vi kết nối thuận tiện.

Lợi thế này đưa dự án vào khu vực có sự hiện diện đồng thời của không gian sống đô thị, du lịch, thương mại và dịch vụ – những yếu tố ngày càng được quan tâm trong lựa chọn căn hộ tại trung tâm Đà Nẵng.

Tòa tháp Peninsula Private có chiều cao 149,9m gồm 3 tầng hầm và 40 tầng nổi có vị trí tại phường Hòa Cường, TP Đà Nẵng

Với chiều cao 149,9m – cột mốc kiến trúc nổi bật tại trung tâm Đà Nẵng, Peninsula Private gồm 3 tầng hầm và 40 tầng nổi, được quy hoạch với các lớp công năng đan xen giữa thương mại, văn phòng, chăm sóc sức khỏe, căn hộ và không gian thư giãn. Từ khối đế tầng 1–3 là shophouse và thương mại dịch vụ, tầng 4 bố trí khu kỹ thuật và văn phòng, tầng 5 dành hoc tổ hợp chăm sóc sức khỏe với hệ thống hồ bơi, Gym & Fitness, Yoga, Spa & Sauna.

Không gian căn hộ được bố trí từ tầng 6–38, xen kẽ là tầng 21 với không gian lánh nạn kết hợp thư viện, khu vui chơi trong nhà và vườn tùng trên cao. Trên tầng cao nhất, tầng 40 mở ra không gian thư giãn với hồ bơi vô cực, Sky Bar & Cigar Lounge và Sky Garden, tạo điểm kết nối giữa trải nghiệm sống riêng tư và tầm nhìn rộng mở về thành phố.

Dự án đón đầu xu hướng nhà ở chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch quốc tế, chuyên gia công nghệ, tài chính, doanh nhân và lực lượng lao động chất lượng cao ngày càng gia tăng tại Đà Nẵng

Cùng với quy hoạch tiện ích, dự án cũng giới thiệu hệ vật liệu được lựa chọn cho công trình ven biển, trong đó có kính hộp Low-E 3 lớp kịch trần, hệ khung nhôm kết cấu có khả năng chống bão cấp 13. Đồng thời, lớp sơn ngoại thất chuyên dụng từ các thương hiệu quốc tế danh tiếng như Jotun, bền màu lên đến 20 năm.

Những yếu tố này cho thấy định hướng của dự án trong việc kết hợp không gian sống, tiện ích và các giải pháp hoàn thiện phù hợp với điều kiện khí hậu Đà Nẵng.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Trần Xuân Thông - Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Trung, cho rằng sự phát triển của kinh tế, du lịch và các ngành dịch vụ mới đang tạo thêm những chuyển động đáng chú ý đối với thị trường nhà ở chất lượng cao tại Đà Nẵng.

Ông Trần Xuân Thông - Tổng giám đốc Đất Xanh Miền Trung chia sẻ những thông tin đầu tiên về dự án

Theo số liệu được chia sẻ, GRDP Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2026 tăng 9,52%, vốn FDI đạt 6.330 tỷ đồng và lượng khách du lịch đạt gần 9,7 triệu lượt. Cùng với định hướng phát triển trung tâm tài chính quốc tế và Khu thương mại tự do, thành phố được kỳ vọng tiếp tục thu hút chuyên gia, doanh nhân và lực lượng lao động chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, Peninsula Private được giới thiệu như một sản phẩm đón theo nhu cầu về không gian lưu trú và an cư chất lượng cao tại trung tâm Đà Nẵng.

Bên cạnh phần giới thiệu sản phẩm, chương trình Kick-off còn có hoạt động đào tạo về dự án dành cho đội ngũ kinh doanh và ra mắt ekip hỗ trợ triển khai. Các nội dung tập trung vào vị trí, quy hoạch, tiện ích, thiết kế và những tiêu chuẩn hoàn thiện của Peninsula Private Da Nang.

Một số thông tin về chính sách bán hàng và chương trình hỗ trợ tài chính cũng được chia sẻ tại sự kiện. Tuy nhiên, ở giai đoạn đầu, trọng tâm vẫn là giúp đội ngũ có đầy đủ thông tin về sản phẩm và từng bước tiếp cận thị trường.

Ban lãnh đạo Đất Xanh Miền Trung thực hiện nghi thức Kick-off

Với Peninsula Private Da Nang, sự kiện Kick-off ngày 31/7 đánh dấu thời điểm dự án chính thức được giới thiệu đến đội ngũ kinh doanh, mở đầu cho quá trình tiếp cận khách hàng và ghi nhận những nhu cầu thực tế của thị trường đối với dòng căn hộ hạng sang tại trung tâm Đà Nẵng.