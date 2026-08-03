Hasuno: Từ nhà thuốc truyền thống đến hệ sinh thái dược mỹ phẩm hiện đại

Hành trình định vị thương hiệu mới

Hasuno được biết đến là thương hiệu mỹ phẩm thuộc công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Truyền Thông Nhất Long, tiền thân là Công ty dược phẩm Care Việt Nam.

Trên hành trình định vị lại chiến lược phát triển trong giai đoạn mới, Nhất Long đã chuyển đổi thành hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp toàn diện Hasuno, hiện diện tại các tỉnh, thành phía Bắc như: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Phú Thọ và Ninh Bình với 9 showroom giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm.

Tên gọi Hasuno là viết tắt của "Hasunohana", trong tiếng Nhật có nghĩa là "bông hoa sen", một loài hoa mang vẻ đẹp tinh khôi, giản dị và thuần khiết.

Hasuno đã nhanh chóng hiện diện tại các tỉnh, thành phía Bắc với 9 showroom giới thiệu và trải nghiệm sản phẩm.

Mô hình phát triển của Hasuno là sự kết hợp giữa các showroom hiện đại với kênh thương mại điện tử và năng lực R&D của chính đội ngũ chuyên gia.

Triết lý kinh doanh của Hasuno được xây dựng dựa trên những tiêu chuẩn an toàn, thân thiện với người tiêu dùng. Minh chứng là Hasuno đã được vinh danh "Thương hiệu mạnh Quốc gia" năm 2024, dựa trên các tiêu chí đánh giá nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, năng lực đổi mới, kết quả kinh doanh và trách nhiệm xã hội.

Thành quả này xuất phát từ tinh thần đặt sự minh bạch, trách nhiệm, tận tâm lên hàng đầu. "Sự minh bạch là yếu tố sống còn. Chúng tôi không cường điệu hóa công dụng hay định vị sản phẩm một cách thiếu thực tế", đại diện doanh nghiệp nhấn mạnh.

Hasuno được vinh danh "Thương hiệu mạnh Quốc gia" năm 2024

Giải pháp toàn diện cho người tiêu dùng

Bên cạnh tệp khách hàng nữ giới, Hasuno đang dồn lực cho một phân khúc đầy tiềm năng là mỹ phẩm cho nam giới.

Theo dữ liệu công khai từ nền tảng Metric, phân khúc chăm sóc da dành cho nam giới tại Việt Nam trong nửa đầu năm ngoái đã tăng tới 47% so với cùng kỳ. Điều này cho thấy, nam giới đang dần trở thành một động lực tăng trưởng mới của ngành làm đẹp.

Đại diện Hasuno cho hay, dù việc bào chế mỹ phẩm cho nam giới không quá phức tạp, nhưng rào cản lớn nhất lại nằm ở hành vi tiêu dùng. Nam giới thường có xu hướng mua sắm thực dụng, đòi hỏi sự chứng thực rõ ràng và thường xuyên đánh giá kỹ lưỡng trước khi quyết định xuống tiền.

"Khi tiếp cận qua các kênh truyền thông chính thống và các giải đấu thể thao lớn, chúng tôi nhận thấy một khi đã bị thuyết phục bởi chất lượng, nam giới sẽ trở thành tệp khách hàng vô cùng trung thành", phía doanh nghiệp phân tích.

Sản phẩm của Hasuno được tin dùng bởi khách hàng nam giới

Đơn cử như bộ sản phẩm xịt khử mùi Hasuno Ocean (Ocean Mental, Ocean, OceanF) đã nhiều khách hàng nam giới tin dùng, trong đó có nhạc sĩ Tiến Minh.

Điều này có được đến từ triết lý sản phẩm cốt lõi: nguyên bản, tinh khiết và cá nhân hóa. Hiện tại, Hasuno đang sở hữu hơn 100 sản phẩm, bao phủ nhiều nhóm da khác nhau. Nổi bật là sáu bộ sản phẩm phục vụ tám chỉ định.

"Bên cạnh các dòng dưỡng, chúng tôi chú trọng phát triển nhóm sản phẩm chuyên biệt hỗ trợ phục hồi các làn da nhạy cảm, hoặc đang chịu kích ứng. Đó là phương pháp toàn diện và khép kín", vị đại diện chia sẻ thêm.

Để hiện thực hóa triết lý nguyên bản, phần lớn các sản phẩm của Hasuno được bào chế tinh khiết, không sử dụng chất tạo màu, chất tạo mùi, chất bảo quản độc hại.

Điều này đòi hỏi công nghệ bào chế phức tạp để đảm bảo hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết. Nhờ đó, các sản phẩm của Hasuno được giữ nguyên mùi hương đặc trưng của nguyên liệu gốc.

Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ và Truyền Thông Nhất Long

Địa chỉ: khu Hoà Sơn,Trúc Sơn, Chương Mỹ, Hà Nội