UOBAM (Việt Nam) thông báo chào bán chứng chỉ Quỹ UMMF ra công chúng

Đây là quỹ thị trường tiền tệ (Money Market Fund) tiên phong tại Việt Nam được triển khai sau khi khung pháp lý mới dành cho loại hình quỹ này chính thức có hiệu lực từ tháng 02/2026 theo hướng dẫn của Thông tư số 136/2025/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Tại các thị trường phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới, quỹ thị trường tiền tệ từ lâu đã là một giải pháp ưu việt cho việc quản lý hiệu quả dòng tiền ngắn hạn nhàn rỗi nhờ đặc tính của sản phẩm là sự cân bằng giữa tính an toàn, thanh khoản cao và khả năng tạo thu nhập ổn định. Sự ra đời của quỹ UMMF sẽ mang đến một công cụ quản lý dòng tiền ngắn hạn nhàn rỗi hiệu quả cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức và cá nhân, góp phần đa dạng hóa thêm các giải pháp đầu tư trên thị trường tài chính Việt Nam.

Quỹ UMMF chủ yếu tập trung đầu tư vào các công cụ thị trường tiền tệ và tài sản cho thu nhập cố định có đánh giá xếp hạng tín dụng cao và tính thanh khoản tốt. Danh mục đầu tư được quản lý theo chiến lược phân bổ phù hợp nhằm tối ưu hóa hiệu quả đầu tư trong khi vẫn duy trì khả năng đáp ứng nhu cầu thanh khoản của nhà đầu tư.

Theo bà Thiều Thị Nhật Lệ, Tổng giám đốc UOBAM Việt Nam:

"UOBAM Việt Nam tự hào là đơn vị tiên phong trong việc giới thiệu sản phẩm quỹ đầu tư thị trường tiền tệ (Money Market Fund) tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng Quỹ đầu tư United Dòng Tiền Linh Hoạt (UMMF) sẽ mang đến giá trị thiết thực giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư tổ chức và cá nhân quản lý dòng tiền ngắn hạn hiệu quả hơn. Quỹ UMMF sẽ hoàn thiện hệ sinh thái sản phẩm đầu tư của UOBAM Việt Nam để phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu đầu tư và quản lý dòng tiền đa dạng và các khẩu vị rủi ro khác nhau của khách hàng."

Nếu Quỹ cổ phiếu UVEEF tập trung vào cơ hội tăng trưởng từ thị trường cổ phiếu, Quỹ trái phiếu USIF tập trung đầu tư vào các công cụ thu nhập cố định và Quỹ cân bằng UVDIF mang đến giải pháp đầu tư cân bằng, thì Quỹ thị trường tiền tệ UMMF được thiết kế để đáp ứng nhu cầu quản lý dòng tiền ngắn hạn. Ngoài việc hướng tới các giá trị cốt lõi bao gồm an toàn, thanh khoản cao và khả năng sinh lời ổn định, Quỹ UMMF được thiết kế với chính sách không thu phí mua và không thu phí bán chứng chỉ quỹ, giúp tối ưu hóa lợi ích tài chính và gia tăng hiệu quả đầu tư cho nhà đầu tư.

Quỹ UMMF sẽ bắt đầu thực hiện chào bán ra công chúng (IPO) từ ngày 03/08/2026 tới ngày 21/10/2026 (*). Nhà đầu tư có thể đăng ký mua Chứng chỉ Quỹ đầu tư United Dòng Tiền Linh Hoạt (UMMF) trong giai đoạn IPO với giá chào bán 10.000 đồng/chứng chỉ quỹ tại các Đại lý phân phối, bao gồm Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ UOB Asset Management (Việt Nam), Công ty Cổ phần Fincorp (FINCORP) và Công ty Cổ phần Chứng khoán Finhay (Finhay Securities).

(*) Thời gian chào bán ra công chúng (IPO) có thể kết thúc sớm hơn nhưng không ít hơn 20 ngày theo luật định, theo thông báo của Công ty UOBAM Việt Nam.

Nhà đầu tư có thể xem thêm thông tin chi tiết về đợt chào bán chứng chỉ Quỹ đầu tư United Dòng Tiền Linh Hoạt (UMMF) ra công chúng tại đây:

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