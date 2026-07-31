Việt Nam Solar cùng các đối tác trên cả nước hưởng ứng chính sách mới

Nghị định 243/2026/NĐ-CP: Bước ngoặt mới cho ngành điện mặt trời

Cuối tháng 6/2026, ngành điện mặt trời trong nước ghi nhận thêm một bước hoàn thiện về khung pháp lý khi Nghị định 243/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực. Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 58/2025/NĐ-CP liên quan đến điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ, trong đó tập trung vào thủ tục thông báo lắp đặt và cơ chế mua bán sản lượng điện dư. Theo các chuyên gia trong ngành, việc quy định rõ ràng hơn về hồ sơ, thủ tục và tỷ lệ điện dư được bán góp phần tạo hành lang pháp lý minh bạch hơn cho các hộ gia đình và doanh nghiệp khi triển khai hệ thống điện mặt trời. Đây được xem là yếu tố có thể hỗ trợ thị trường phát triển ổn định hơn trong thời gian tới, đồng thời mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp phân phối và nhà thầu EPC mở rộng hoạt động kinh doanh.

Cùng trong giai đoạn thị trường đang có nhiều tín hiệu tích cực như vậy, chương trình Gala Dinner 2026 do Việt Nam Solar đồng tổ chức cùng AIKO, Sigenergy và Sunkean đã diễn ra vào tối ngày 8/7/2026 tại TP.HCM, mang đến cơ hội khách hàng có thể kết nối và trao đổi trực tiếp với các đại diện thương hiệu. Sự kiện quy tụ hơn 350 khách mời đến từ các doanh nghiệp, nhà phân phối, nhà thầu EPC và khách hàng trong ngành năng lượng. Chương trình cũng là dịp để các bên cùng nhìn lại những kết quả đạt được trong nửa đầu năm 2026, cũng như trao đổi về định hướng hợp tác trong thời gian tới.

Đại diện các doanh nghiệp chia sẻ định hướng phát triển trong thời gian tới

Tại chương trình, ông Võ Phú Hữu, Giám đốc Công ty TNHH Việt Nam Solar đã bày tỏ sự trân trọng trước sự đồng hành của các quý khách hàng. Ông cho biết, Việt Nam Solar hiện có 3 chi nhánh, 3 kho phân phối và 50 điểm bán trên toàn quốc và đồng thời nhấn mạnh: "Sự gắn kết giữa các doanh nghiệp phân phối, các nhà sản xuất và các đối tác chính là nền tảng quan trọng để chúng ta cùng mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa các giải pháp điện mặt trời đến gần hơn với người dùng." Ông cũng cho rằng, trong bối cảnh Nghị định 243/2026/NĐ-CP vừa có hiệu lực, đây là thời điểm phù hợp để các doanh nghiệp trong ngành cùng điều chỉnh và nắm bắt cơ hội từ chính sách mới.

Ông Võ Phú Hữu, Giám đốc Việt Nam Solar, chia sẻ tại Gala Dinner Solar 2026. (Ảnh: Việt Nam Solar)

Ngoài ra thì tại chương trình, đại diện AIKO đánh giá cao vai trò của Việt Nam Solar trong việc đưa các dòng tấm pin công nghệ cao đến gần hơn với thị trường trong nước, đồng thời mong muốn nâng cao quan hệ hợp tác trong thời gian tới. Đại diện Sigenergy cũng nhìn nhận thị trường điện mặt trời Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển, đặc biệt sau khi hành lang pháp lý được hoàn thiện và kỳ vọng sẽ cùng Việt Nam Solar mang đến nhiều giải pháp lưu trữ năng lượng phù hợp với nhu cầu người dùng. Về phía Sunkean, đại diện thương hiệu cho rằng sự đồng hành cùng các đối tác phân phối như Việt Nam Solar là tiền đề quan trọng giúp các sản phẩm chất lượng có thể tiếp cận đến với thị trường trong nước.

Đại diện Việt Nam Solar cùng Sunkean, AIKO và Sigenergy tại Gala Dinner 2026 (từ trái sang phải). (Ảnh: Việt Nam Solar)

Việt Nam Solar góp phần thúc đẩy kết nối và phát triển ngành năng lượng mặt trời

Hiện nay, Việt Nam Solar là nhà phân phối chính thức của AIKO, Sigenergy và Sunkean và nhiều thương hiệu hàng đầu khác tại thị trường Việt Nam. Điều này giúp doanh nghiệp mở rộng danh mục sản phẩm, đồng thời tăng cường kết nối giữa các thương hiệu, đối tác và người sử dụng trong ngành điện mặt trời . Với hệ thống phân phối đã hiện diện tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước cùng mạng lưới đối tác, nhà thầu EPC ngày càng mở rộng, Việt Nam Solar được nhiều thương hiệu đánh giá là đơn vị có đủ năng lực để đồng hành trong các kế hoạch phát triển dài hạn tại thị trường Việt Nam. Đây cũng là một trong những lý do giúp Việt Nam Solar tiếp tục nhận được sự tin tưởng, lựa chọn hợp tác từ các thương hiệu sản xuất thiết bị điện mặt trời trong thời gian qua.

Đại diện Việt Nam Solar cùng AIKO, Sigenergy và Sunkean tại Gala Dinner Solar 2026 từ phải sang trái. (Ảnh: Việt Nam Solar)

Khép lại đêm tiệc, sự hiện diện của hơn 350 khách mời cho thấy mức độ quan tâm và nhu cầu kết nối giữa các doanh nghiệp, nhà thầu EPC và đại lý phân phối trong ngành điện mặt trời. Đây đồng thời là cơ sở để các bên tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm và cùng tìm kiếm những cơ hội phát triển phù hợp trong thời gian tới.

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