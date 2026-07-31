Giải pháp kho tự động Vinatech Group trở thành tâm điểm trải nghiệm tại VILOG 2026

Trong bối cảnh chi phí logistics, chi phí vận hành kho ngày càng tăng cao, yêu cầu tối ưu không gian lưu trữ buộc doanh nghiệp tìm kiếm những giải pháp giúp nâng cao hiệu suất nhưng vẫn kiểm soát được chi phí vận hành. Chính vì vậy, các triển lãm chuyên ngành không còn đơn thuần là nơi giới thiệu sản phẩm mà đang trở thành không gian để doanh nghiệp trực tiếp kiểm chứng công nghệ và đánh giá hiệu quả trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Nắm bắt nhu cầu đó, đến với VILOG 2026 thay vì trưng bày thiết bị theo cách truyền thống, Vinatech Group mang đến mô hình vận hành kho tự động toàn diện. Tại đây, khách tham quan có thể theo dõi toàn bộ quy trình nhập - xuất - lưu trữ pallet được thực hiện tự động thông qua ba hệ thống: AS/RS, Four Way Pallet Shuttle và Two Way Pallet Shuttle

Four Way Pallet Shuttle xuất nhập pallet tự động với mật độ cao

Điểm khác biệt lớn nhất của gian hàng nằm ở trải nghiệm tương tác. Khách tham quan được trực tiếp thao tác trên phần mềm AutoS WMS để theo dõi vị trí pallet, thực hiện lệnh nhập - xuất và quan sát dữ liệu được đồng bộ với hệ thống kệ tự động. Chỉ sau vài thao tác đơn giản, mọi chuyển động của robot đều được phản hồi chính xác theo lệnh điều khiển, tạo nên trải nghiệm trực quan và dễ hiểu ngay cả với những doanh nghiệp lần đầu tiếp cận công nghệ kho thông minh .

Khách hàng hào hứng trải nghiệm và quan sát hệ thống kệ tự động vận hành

Khách tham quan từ rất nhiều ngành như logisics, dược phẩm, FMCG, thủy sản, thực phẩm – đồ uống, bao bì,… đã thao tác trải nghiệm nhiều kịch bản nhập - xuất khác nhau nhằm quan sát, đánh giá phản hồi từ hệ thống. Là một trong những khách hàng đầu tiên trải nghiệm, anh Vũ Hải Nam - đại diện một doanh nghiệp logistics tại TP. Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Trước đây tôi chỉ biết đến kệ tự động qua các video mô phỏng nên chưa hình dung rõ cách hệ thống vận hành trong thực tế. Hôm nay, khi trực tiếp thao tác trên màn hình điều khiển hệ thống, tôi đánh giá rất cao hiệu quả giải pháp mang lại khi ứng dụng vào kho hiện tại. Đây thực sự là một trải nghiệm rất trực quan mà các doanh nghiệp không nên bỏ lỡ."

Không chỉ mang đến trải nghiệm thực tế, Vinatech Group còn bố trí không gian tư vấn chuyên sâu dành cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu xây mới hoặc chuyển đổi sang mô hình kho thông minh. Tại gian hàng, khách hàng có thể cung cấp sơ đồ kho hoặc các thông tin cơ bản về hiện trạng vận hành để đội ngũ kỹ sư đưa ra những đánh giá ban đầu. Trên cơ sở đó, doanh nghiệp sẽ được tư vấn giải pháp phù hợp, từ hệ thống giá kệ, robot tự động, phần mềm quản lý đến lộ trình đầu tư theo từng giai đoạn nhằm đảm bảo hiệu quả lâu dài.

Khách hàng nhận tư vấn 1:1 giải pháp kho tự động phù hợp ngay tại gian hàng

Chia sẻ tại triển lãm, ông Phạm Văn Khanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinatech Việt Nam cho biết: "Chúng tôi mong muốn doanh nghiệp không chỉ nhìn thấy hệ thống kệ tự động mà còn trực tiếp trải nghiệm cách hệ thống vận hành. Khi khách hàng tự mình thao tác và quan sát robot thực hiện từng tác vụ, họ sẽ có góc nhìn rõ ràng hơn về hiệu quả đầu tư cũng như khả năng ứng dụng vào chính mô hình kho của mình. Đó cũng là giá trị mà Vinatech Group muốn mang tới triển lãm VILOG 2026. "

Ngoài hoạt động trình diễn công nghệ, gian hàng Vinatech Group còn tổ chức các chương trình minigame với giá trị quà tặng lên tới 1.000.000 VNĐ nhằm tạo nên không gian kết nối giữa doanh nghiệp và khách tham quan. Hoạt động được thiết kế theo chủ đề kho thông minh, góp phần tạo không khí sôi động và giúp khách tham quan tiếp cận các giải pháp tự động hóa theo cách gần gũi, trực quan hơn.

Với cách tiếp cận lấy trải nghiệm thực tế làm trung tâm, Vinatech Group kỳ vọng giúp doanh nghiệp thu hẹp khoảng cách giữa công nghệ và thực tiễn vận hành, từ đó có thêm cơ sở để đánh giá tính phù hợp trước khi đầu tư hệ thống kho thông minh.

Trong hai ngày còn lại của triển lãm, khách tham quan có thể ghé thăm gian hàng D156 - Vinatech Group để trực tiếp trải nghiệm hệ thống kệ tự động AS/RS, Four Way Pallet Shuttle, Two Way Pallet Shuttle trên phần mềm quản lý và trao đổi với đội ngũ chuyên gia về phương án tối ưu phù hợp với từng mô hình doanh nghiệp.

Vinatech Group chính thức giới thiệu thương hiệu thiết bị kho thông minh AutoS

Bên cạnh các giải pháp tự động hóa, Vinatech Group chính thức giới thiệu AutoS – Thương hiệu thiết bị kho thông minh thuộc Công ty Cổ phần Vinatech Solution, được nghiên cứu, thiết kế và sản xuất tại Việt Nam. Với lợi thế làm chủ công nghệ, chủ động sản xuất và kiểm soát chất lượng ngay từ khâu chế tạo, AutoS mang đến các giải pháp đáp ứng linh hoạt nhu cầu của doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế. Đây không chỉ là minh chứng cho năng lực sản xuất nội địa mà còn khẳng định định hướng của Vinatech Group trong việc phát triển những sản phẩm công nghệ "Made in Vietnam" có chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh trên thị trường toàn cầu.

Thông tin gian hàng Vinatech Group tại Triển lãm Quốc tế VILOG 2026

Gian hàng: D156

Thời gian: 30- 31/07 & 01/08/2026

Địa điểm: Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), 799 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Mỹ, TP. Hồ Chí Minh.