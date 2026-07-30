Từ điều hòa đến hạ tầng sống: Cách Daikin định nghĩa lại vai trò của không khí đô thị

Trước sự chuyển dịch đó, Daikin - Thương hiệu với hơn một thế kỷ kinh nghiệm trong lĩnh vực điều hòa không khí, nhìn nhận bài toán đô thị hiện đại không chỉ là tiết kiệm năng lượng mà còn là kiến tạo môi trường sống khỏe mạnh, thoải mái hơn. Cách tiếp cận này được thể hiện tại Daikin Air Tower, trụ sở chính của Daikin Việt Nam và là công trình tiên phong tại Việt Nam đạt đồng thời ba chứng nhận Platinum của LEED, LOTUS và WELL.

Daikin Air Tower: Khi hiệu quả năng lượng và sức khỏe được cân bằng trong thực tế

Với vai trò là một "phòng thí nghiệm thực tế", Daikin Air Tower vận hành nhiều giải pháp kiến trúc và công nghệ hỗ trợ lẫn nhau. Hệ mặt đứng hai lớp cùng lam chắn nắng giúp hạn chế bức xạ nhiệt, tiết kiệm năng lượng và tối ưu ánh sáng tự nhiên, trong khi hệ thống Task Ambient AC phân phối không khí theo nhu cầu sử dụng.

Toàn bộ hệ thống điều hòa được trang bị các công nghệ mới của Daikin. VRV 6X và VRV X MAX thế hệ mới với hộp linh kiện kín đạt chuẩn IP55 cùng ba mạch làm mát môi chất lạnh có thể vận hành ổn định khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 52°C. Không khí được xử lý qua các hệ thống AHU, PAU, VKM và VAM kết hợp bộ lọc phù hợp nhằm đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng không khí trong nhà.

Hệ thống HVAC được quản lý bởi BMS (Building Management System) với giao diện trực quan, giúp theo dõi trạng thái thiết bị và các chỉ số chất lượng không khí theo thời gian thực. Cảm biến CO₂ liên tục điều chỉnh lưu lượng gió thông qua thiết bị VAV để duy trì nồng độ CO₂ khoảng 900 ppm. Với Daikin, chất lượng không khí không chỉ được đánh giá bằng nhiệt độ mà còn là sự cân bằng giữa độ ẩm, CO₂, PM2.5 và TVOC.

Bên cạnh đó, Daikin Air Tower còn áp dụng giải pháp Hybrid kết hợp hệ thống VRV xử lý tải nhiệt hiện và hệ thống Chiller xử lý tải nhiệt ẩn, giúp đồng thời tối ưu hiệu quả năng lượng và duy trì nhiệt độ, độ ẩm ở mức dễ chịu cho người sử dụng.

Từ hạ tầng không khí đô thị đến trải nghiệm sống trong mỗi gia đình

Cách tiếp cận này cũng được Daikin mở rộng sang các giải pháp dành cho gia đình. Theo đó, bài toán không khí không chỉ dừng ở làm lạnh mà hướng đến sự cân bằng giữa cảm giác thoải mái, sức khỏe và hiệu quả sử dụng năng lượng.

Một trong những không gian giúp người dùng tiếp cận rõ hơn với triết lý này là Fūha Saigon, showroom trải nghiệm toàn cầu thứ tư của Daikin đặt tại tầng một Daikin Air Tower. Tại đây, khách tham quan có thể trực tiếp trải nghiệm vai trò của nhiệt độ, độ ẩm, luồng gió và chất lượng không khí trong việc tạo nên một môi trường sống dễ chịu.

Sau hơn 30 năm nghiên cứu điều kiện khí hậu và nhu cầu sử dụng tại Việt Nam, Daikin mở rộng cách tiếp cận từ kiểm soát nhiệt độ sang quản trị đồng thời cả nhiệt độ và độ ẩm thông qua các công nghệ Humi Comfort, Hybrid Cooling và Humi Comfort Plus.

Trên dòng điều hòa dân dụng cao cấp FTKM và AIR CREATOR, Humi Comfort Plus cho phép người dùng chủ động thiết lập độ ẩm ở ba mức 45%, 55% và 65% (*). Theo Daikin, việc kiểm soát độ ẩm hiệu quả giúp người dùng vẫn cảm thấy dễ chịu ngay cả khi cài đặt nhiệt độ cao hơn, từ đó góp phần giảm nhu cầu làm lạnh quá mức.

Chính khả năng tối ưu đồng thời cảm nhận thoải mái và mức tiêu thụ năng lượng này là một phần trong triết lý phát triển sản phẩm của Daikin. Đối với model FTKM25XVMV, chỉ số hiệu suất năng lượng toàn mùa (CSPF) đạt 7,16, đồng thời kết quả kiểm định của QUATEST 3 cũng ghi nhận khả năng vận hành tiết kiệm điện trong điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn.

Ông Takashi Mori, Tổng Giám đốc Daikin Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi tin rằng chuẩn sống xanh của tương lai không nằm ở việc con người phải đánh đổi sự thoải mái để tiết kiệm năng lượng, mà ở việc công nghệ đủ thông minh để cân bằng cả hai."

Từ những hệ thống HVAC quy mô lớn vận hành các tòa nhà, văn phòng và công trình thương mại, đến showroom trải nghiệm Fūha Saigon hay các giải pháp dân dụng như FTKM và AIR CREATOR, Daikin đều theo đuổi một triết lý xuyên suốt: kiến tạo môi trường không khí cân bằng giữa hiệu quả năng lượng, sức khỏe và trải nghiệm sống. Thay vì chỉ cung cấp thiết bị làm mát, Daikin hướng đến xây dựng một hệ sinh thái giải pháp không khí toàn diện, đáp ứng nhu cầu từ quy mô đô thị đến từng không gian sống.

Chú thích:

PM2.5: Nồng độ các hạt bụi mịn có đường kính nhỏ hơn 2,5 micromet.

TVOC: Tổng nồng độ các hợp chất hữu cơ dễ bay hơi trong không khí.

(*) Đây là mức độ ẩm mục tiêu, giá trị độ ẩm thực tế có thể thay đổi tùy vào các yếu tố môi trường và điều kiện vận hành thực tế.