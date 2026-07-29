4MEN đổi nhận diện thương hiệu - ra mắt Signature Stripe dấu ấn của người đàn ông hiện đại

Logo mới: Tối giản, hiện đại và bản lĩnh

Logo mới của 4MEN được tái thiết kế theo tinh thần tối giản với các đường nét gọn gàng, cân đối, phản chiếu hình ảnh người đàn ông hiện đại: Tự tin, điềm tĩnh, không cần phô trương nhưng vẫn khẳng định được gu thẩm mỹ riêng.

Đi cùng diện mạo mới, 4MEN tiếp tục duy trì cam kết cốt lõi: Tập trung vào các thiết kế chuẩn phom dáng Á Đông, lựa chọn chất liệu mang lại sự thoải mái tối đa và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ.

Signature Stripe: Dấu ấn nhận diện mới của 4MEN

Song hành cùng logo mới, 4MEN ra mắt Signature Stripe – dải sọc biểu tượng trở thành điểm chạm nhận diện trong các bộ sưu tập thời gian tới.

Tinh thần thiết kế: Khởi nguồn từ thông điệp "Dấu ấn cá nhân là chữ ký sống động nhất", Signature Stripe làm mới họa tiết kẻ sọc kinh điển. Được tiết chế để trở thành "chữ ký" độc bản: Đủ tinh tế để đồng hành mỗi ngày, đủ khác biệt để khắc họa dấu ấn riêng.

Tính ứng dụng: Là tài sản nhận diện độc bản của 4MEN, hệ sọc điểm xuyết tiết chế ở viền cổ, bo tay — tạo sự cân bằng giữa thời trang và tính đa năng. Trang phục dễ dàng đồng hành cùng phái mạnh trong mọi nhịp sống: chỉn chu nơi công sở, phóng khoáng khi xuống phố, lịch thiệp trong những buổi gặp gỡ quan trọng mà vẫn giữ trọn giá trị sử dụng bền vững.

Bộ nhận diện mới cùng dấu ấn Signature Stripe được phủ sóng đồng bộ trên toàn hệ thống cửa hàng vào 28/7/2026.

Tinh thần thiết kế: Khởi nguồn từ thông điệp

Dải sọc kéo dài mang tinh thần "Keep Moving Forward"

Chia sẻ về cột mốc này, đại diện 4MEN cho biết:

"16 năm qua, 4MEN may mắn được lớn lên cùng sự thay đổi trong tư duy thời trang. Diện mạo mới cùng dấu ấn Signature Stripe là lời khẳng định cho chặng đường tiếp theo: Hiện đại hơn, bản lĩnh hơn và tinh tế hơn cùng khách hàng."

16 năm gọt giũa phong cách phái mạnh Việt

Bắt đầu hành trình từ năm 2010, 4MEN không chỉ bán trang phục, mà cùng nam giới Việt đi tìm câu trả lời cho sự tự tin trong đời sống thường nhật. Từng nếp may, đường nét của 4MEN đều được tối ưu hóa dựa trên nghiên cứu sâu sắc về vóc dáng và nhịp sống của người đàn ông hiện đại. 4MEN tin rằng: Thời trang không cần quá phô trương, sự chỉn chu và tinh tế trong từng chi tiết mới là tuyên ngôn bền vững nhất của một người đàn ông bản lĩnh.