Nước đổ vào bàn phím: Tuyệt đối đừng làm những điều này nếu không muốn "vứt máy"

Vì sao vài phút đầu lại quan trọng?

Khi chất lỏng len vào khe phím, rủi ro không chỉ nằm ở bề mặt ướt mà còn ở phần mạch, socket, pin hoặc cổng kết nối bên trong. Nếu tiếp tục cấp điện, nước có thể tạo cầu dẫn điện, gây chập hoặc làm lỗi tín hiệu phím.

Điều này xảy ra với nhiều loại bàn phím máy tính, từ mẫu có dây dùng hằng ngày đến loại không dây, gaming hay bàn phím gắn cho tablet. Khác biệt nằm ở cấu tạo, nhưng sai lầm phổ biến sau khi dính nước thì gần như giống nhau.

Không tiếp tục cắm điện hoặc dùng thử ngay

Sai lầm thường gặp nhất là vẫn để bàn phím kết nối với máy rồi nhấn thử xem còn gõ được hay không. Đây là thao tác cần tránh đầu tiên vì dòng điện đi qua khu vực còn ẩm có thể làm hỏng mạch nhanh hơn.

Với bàn phím không dây, việc chậm tắt nguồn cũng tiềm ẩn rủi ro tương tự. Nếu thiết bị có pin hoặc công tắc nguồn, nên ngắt ngay trước khi nghĩ đến chuyện lau chùi hay kiểm tra từng phím.

Không lắc mạnh, dựng đứng hoặc đập bàn phím để nước văng ra

Nhiều người có thói quen cầm bàn phím lên lắc thật mạnh với hy vọng nước sẽ thoát nhanh hơn. Thực tế, cách này có thể khiến chất lỏng lan sâu sang khu vực mạch khác, thậm chí len vào những điểm trước đó chưa bị ảnh hưởng.

Với các mẫu kích thước lớn hoặc có nhiều khe hở như bàn phím cơ, lực rung mạnh còn có thể làm nước bám rộng hơn quanh switch và bo mạch. Cách an toàn hơn là nghiêng nhẹ để chất lỏng thoát bớt, sau đó thấm khô bằng khăn mềm.

Bàn phím có nhiều khe phím hở thường cần được xử lý nhẹ tay để tránh nước lan sâu vào phần linh kiện bên trong.

Không dùng máy sấy quá nóng hoặc phơi nắng gắt

Nhiệt cao không đồng nghĩa với làm khô an toàn. Máy sấy ở mức nóng mạnh có thể làm biến dạng keycap, ảnh hưởng lớp nhựa, lớp phủ bề mặt hoặc khiến hơi ẩm bị đẩy sâu hơn vào trong.

Phơi trực tiếp dưới nắng gắt cũng không phải giải pháp tốt nếu người dùng muốn "cứu nhanh" thiết bị. Nhiệt độ không ổn định có thể tác động xấu đến nhựa, keo, pin tích hợp hoặc các chi tiết hoàn thiện bên trong.

Những mẫu bàn phím có nhiều chi tiết hoàn thiện và linh kiện điện tử bên trong không phù hợp với cách làm khô bằng nhiệt quá mạnh.

Không bấm thử từng phím liên tục khi bàn phím còn ẩm

Sau khi lau sơ, không ít người lập tức nhấn nhiều phím để kiểm tra. Đây là phản xạ dễ hiểu nhưng lại làm tăng nguy cơ lỗi loạn phím, kẹt phím hoặc đẩy hơi ẩm len sâu thêm vào cụm tiếp xúc.

Ngay cả với các mẫu văn phòng quen thuộc như bàn phím Logitech, việc thử gõ quá sớm cũng có thể khiến người dùng nhầm tưởng thiết bị đã ổn, trong khi hơi ẩm vẫn còn bên trong và lỗi chỉ xuất hiện sau đó một thời gian.

Không tự ý tháo rời nếu không nắm rõ cấu tạo

Việc tháo keycap hoặc mở vỏ đôi khi giúp vệ sinh kỹ hơn, nhưng không phải ai cũng nên làm. Nếu dùng lực sai cách, người dùng có thể làm gãy ngàm, lệch switch, đứt cáp hoặc khiến việc lắp lại khó hơn nhiều.

Đặc biệt với bàn phím có mạch phức tạp, pin sạc, đèn nền hoặc phụ kiện đi kèm, tự tháo khi chưa có kinh nghiệm dễ biến lỗi do nước thành lỗi phần cứng nghiêm trọng hơn. Nếu sau khi hong khô đúng cách mà bàn phím vẫn chập chờn, nên đem kiểm tra kỹ thuật.

Vậy nên làm gì ngay sau khi bị đổ nước?

Thứ tự an toàn thường là ngắt kết nối hoặc tắt nguồn ngay, thấm khô bề mặt bằng khăn mềm, nghiêng nhẹ để chất lỏng thoát ra, rồi để thiết bị khô tự nhiên trong thời gian đủ lâu trước khi thử lại. Nếu là nước ngọt, cà phê hoặc chất lỏng có đường, nguy cơ bám cặn và oxy hóa còn cao hơn nước lọc.

Trong trường hợp bàn phím xuất hiện dấu hiệu như loạn ký tự, nhấn không ăn, tự nhập liên tục hoặc mất kết nối sau khi đã để khô, người dùng nên ngưng sử dụng thay vì cố gắng thử thêm nhiều lần.

Một mẫu bàn phím gọn nhẹ cho thấy thiết bị nhập liệu tưởng đơn giản nhưng vẫn cần xử lý cẩn thận khi chẳng may dính chất lỏng.

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Kết luận

Khi nước đổ vào bàn phím, điều nguy hiểm nhất thường không nằm ở cú đổ nước ban đầu mà ở những thao tác xử lý sai ngay sau đó. Tránh cấp điện, tránh làm khô bằng nhiệt quá mạnh, tránh bấm thử liên tục và tránh tự tháo máy thiếu kinh nghiệm sẽ giúp giảm đáng kể nguy cơ hư hỏng nặng hơn.