Cần Thơ đón mô hình đô thị sân bay: Sự chuyển dịch của dòng tiền an cư thế hệ mới

Đô thị miền Tây chuyển mình cùng hạ tầng vĩ mô

Thị trường bất động sản Cần Thơ đang bước vào chu kỳ phát triển mới nhờ sức bật từ các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm. Mạng lưới cao tốc liên vùng kết hợp cùng quy hoạch mở rộng Sân bay Quốc tế Cần Thơ đang đóng vai trò như một đòn bẩy vĩ mô, kéo giãn không gian phát triển ra khỏi trung tâm truyền thống Ninh Kiều. Sự chuyển dịch này không chỉ vẽ lại bản đồ kinh tế - xã hội của vùng mà còn kéo theo làn sóng an cư của nhóm chuyên gia, nhân sự chất lượng cao và giới tri thức trẻ.

Tuy nhiên, nhìn vào thực tế nguồn cung nhà ở tại Cần Thơ, thị trường vẫn thiếu vắng các dự án căn hộ cao cấp đúng nghĩa. Phần lớn nguồn cung hiện hữu tập trung ở phân khúc tầm trung hoặc nhà ở xã hội, trong khi dòng sản phẩm sở hữu tiêu chuẩn vận hành quốc tế, tiện ích khép kín và pháp lý hoàn chỉnh gần như vẫn là khoảng trống. Sự xuất hiện của tổ hợp căn hộ cao cấp Stella Icon tại trung tâm quận Bình Thủy vì thế đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý, đóng vai trò như mảnh ghép căn hộ cao cấp đầu tiên đón đầu mô hình đô thị sân bay (TOD) tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Lợi thế từ quy hoạch tích hợp trong đại đô thị 154 ha

Thay vì phát triển dưới dạng các tòa tháp đơn lẻ dễ gây áp lực lên hạ tầng xung quanh, Stella Icon được đặt tại vị trí trung tâm của đại đô thị KITA Airport City quy mô 154 ha. Việc nằm trong một khu đô thị đã hoàn chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 giúp dự án thừa hưởng trọn vẹn hệ sinh thái tiện ích ngoại khu đồng bộ: từ mạng lưới đại lộ nội khu thoáng rộng, các không gian xanh công cộng đến trung tâm dịch vụ - thương mại sầm uất bao quanh. Đây là xu hướng phát triển bền vững tại các đô thị lớn, nơi giá trị tài sản được bảo chứng bởi quy hoạch tổng thể bài bản.

Dự án giới thiệu ra thị trường quy mô giới hạn chỉ 309 căn hộ sở hữu lâu dài, diện tích linh hoạt từ 28,5 – 297,01 m² (tim tường). Cơ cấu sản phẩm được tính toán khoa học dựa trên nhu cầu thực:

Dòng căn Studio (28,5 – 39,60 m²) và 1 phòng ngủ (51,4 – 64 m²) mang lại giải pháp không gian tinh gọn cho người độc thân và giới chuyên gia;

Căn 2 phòng ngủ (73,8 – 104,3 m²) là sản phẩm chủ lực đáp ứng không gian sống ấm cúng cho các gia đình trẻ;

Các căn 3 phòng ngủ (129,6 – 165,4 m²) và Penthouse (297,01 m²) được thiết kế như những "dinh thự trên không" khẳng định vị thế thượng lưu.

Với mốc bàn giao dự kiến vào quý I/2027, dự án mang đến một lựa chọn an cư hiện đại, giải tỏa tâm lý e ngại của người mua miền Tây vốn quen thuộc với nhà phố thổ cư.

Tối ưu thời gian di chuyển và nâng tầm chất lượng sống

Tọa lạc tại tâm điểm hành chính mới của phường Bình Thủy, Stella Icon sở hữu khoảng cách kết nối đắt giá: chỉ mất 5 phút để đến Sân bay Quốc tế Cần Thơ và 15 phút để kết nối trực tiếp với trung tâm Ninh Kiều. Đối với giới thương nhân năng động và các chuyên gia thường xuyên di chuyển bằng đường hàng không, khoảng cách này mang lại lợi thế vượt trội về mặt thời gian.

Bên cạnh vị trí, không gian sống sinh thái cũng là điểm nhấn của Stella Icon khi nằm trong khuôn viên hơn 10.000 cây xanh của Khu đô thị sân bay KITA Airport City. Kết hợp cùng hệ tiện ích nội khu chuẩn resort như hồ bơi, phòng gym-yoga panorama và an ninh 24/7, Stella Icon đang từng bước hiện thực hóa định vị "Sống chuẩn đô thị – Biểu tượng mới Cần Thơ", mở ra chuẩn mực an cư cao cấp hàng đầu tại thủ phủ miền Tây.

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