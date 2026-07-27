Không chọn ngồi bàn giấy, CEO HanVina Travel tự mình khảo sát để làm tour khác biệt

Sự khác biệt ấy bắt nguồn từ tôn chỉ làm nghề đầy tâm huyết của CEO Nguyễn Tiến Đức. Anh không chọn ngồi bàn giấy mà trực tiếp xách vali, đi từng cung đường, tự tay khảo sát, tạo nên các dòng tour "No Shop thiết kế riêng".

Đích thân đi khảo sát để xây dựng chương trình khác biệt

Để xây dựng một chương trình tour, doanh nghiệp không nhất thiết phải trực tiếp đi khảo sát. Đối tác land tour bản địa đã chuẩn bị sẵn và nhiều đơn vị lữ hành có thể phát triển sản phẩm dựa trên chương trình của họ.

Tuy nhiên, với CEO Nguyễn Tiến Đức, khảo sát thực tế chính là bước không thể thiếu để nâng cao chất lượng dịch vụ so với những gì đối tác cam kết.

"Muốn thiết kế tour cho khách thì trước hết phải đặt mình vào vị trí của khách. Phải đi, phải ăn ở như một khách hàng thực sự thì mới biết điều gì nên giữ, điều gì nên thay đổi", anh Đức chia sẻ.

Các tuyến tour đều được tiền trạm và khảo sát định kỳ, trung bình mỗi tuyến đều đi từ 3-6 lần. Sau mỗi chuyến đều có nâng cấp dịch vụ, thêm trải nghiệm đậm dấu ấn bản sắc vùng miền như: tuyến Tân Cương tặng 1h cưỡi ngựa thảo nguyên, ngủ lều du mục ở Nội Mông hay ăn vịt quay trong nhà hàng Tứ Hợp Viện Bắc Kinh,..

Các tuyến HanVina đã khảo sát và triển khai:

Tuyến thiên nhiên & văn hóa lịch sử: Thành Đô - Cửu Trại Câu - Tứ Cô Nương, Đại Lý - Lệ Giang Shangrila, Tây An - Lạc Dương, Đôn Hoàng - Cam Túc, Quý Châu, Phượng Hoàng Cổ Trấn,...

Tuyến city tour: Chùm tour Bắc Kinh - Thượng Hải, Trùng Khánh, Hồng Kông, Quảng Châu - Thâm Quyến.

Cung đường xa đặc thù: Tân Cương, Tây Tạng, Đạo Thành - Á Đinh, Cáp Nhĩ Tân.

Các tiêu chí được CEO Nguyễn Tiến Đức trực tiếp khảo sát và tối ưu

- Nhà hàng, bữa ăn: Mức ăn cao, có đặc sản, lẩu nướng đổi vị xen kẽ cơm đoàn. Chọn nhà hàng vừa giữ được nét bản địa vừa phù hợp với khẩu vị người Việt.

- Khách sạn: Đạt tiêu chuẩn 4-5 sao đầy đủ tiện nghi, sạch mới. Vị trí trung tâm tiện đi lại, khoảng cách từ khách sạn đến các điểm tham quan tối ưu thời gian di chuyển, tăng thời gian vui chơi.

- Điểm đến & Cung đường: Do đặc thù vị trí địa lý nên mỗi mùa có sự khác biệt rõ rệt. Vì vậy phải khảo sát phải tính toán kỹ lưỡng từng lộ trình di chuyển để lựa chọn cung đường tối ưu, an toàn và cảnh sắc đẹp nhất.

- Đàm phán quyền lợi & Nâng cấp dịch vụ: Làm việc và thắt chặt mối quan hệ trực tiếp với các nhà cung cấp land tour bản địa, từ đó mang lại những quyền lợi và dịch vụ tối ưu nhất cho khách hàng của mình.

CEO Nguyễn Tiến Đức trực tiếp kiểm tra khách sạn trong các tuyến

Đặc biệt, anh cũng luôn tạo điều kiện để các chuyên viên tư vấn, điều hành đồng khảo nghiệm tại tuyến điểm. Giúp đội ngũ nhân sự của mình hiểu sâu cung đường, tuyến điểm, dịch vụ có trong tour để tư vấn chân thật nhất cho khách hàng.

Đội ngũ nhân sự HanVina Travel khảo sát tuyến Đại Lý - Lệ Giang - Shangrila

Xây thương hiệu cá nhân để chia sẻ chuyện phía sau mỗi hành trình

Tất cả những chuyến đi khảo sát của anh Nguyễn Tiến Đức đều được ghi lại trên kênh TikTok "Đức Đi Đâu". Khách hàng có thể hiểu rõ và có đánh giá trực quan hơn cách anh lựa chọn khách sạn, thử món ăn, đánh giá phương tiện, cung đường tuyến điểm và các thông tin hữu ích về du lịch.

Kênh Tik Tok của CEO Nguyễn Tiến Đức và những clip chia sẻ về quá trình khảo sát

Những tuyến nội dung chân thực, hữu ích này đã tạo nên niềm tin mạnh mẽ từ phía người xem. Khách hàng hiểu rõ lý do vì sao mỗi hành trình lại được xây dựng như vậy và an tâm hơn khi lựa chọn dịch vụ du lịch. Đây chính là bước đi chuyển đổi số hiệu quả của HanVina: Dùng nội dung số để rút ngắn khoảng cách giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Khi những nỗ lực gặt trái ngọt

Những nỗ lực xây dựng chương trình, nội dung dựa trên trải nghiệm thực tế của anh Đức đã giúp HanVina Travel được vinh danh ở hạng mục: "Doanh nghiệp du lịch tiên phong sáng tạo trên TikTok" vào ngày 09/07/2026 vừa qua, trong khuôn khổ sự kiện kỷ niệm 66 năm Ngày Du lịch Việt Nam tại lễ trao giải VITA. Đạt cú hat-trick 3 giải thưởng lớn của ngành du lịch:

- Doanh nghiệp lữ hành quốc tế Outbound hàng đầu Việt Nam

- Doanh nghiệp đạt kết quả chuyển đổi số hàng đầu

- Doanh nghiệp du lịch tiên phong sáng tạo trên TikTok

HanVina Travel nhận 3 giải thưởng lớn tại VITA Awards 2026

Đối với CEO Nguyễn Tiến Đức, giải thưởng không phải đích đến cuối cùng mà là động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi tôn chỉ đã lựa chọn từ những ngày đầu thành lập: lấy trải nghiệm khách hàng làm trung tâm.

Trong thời gian tới, HanVina Travel tiếp tục phát triển các dòng tour No Shop Thiết Kế Riêng với mong muốn mang đến những hành trình chỉn chu, nhiều giá trị hơn cho du khách.