VPBank số hóa quy trình vay: Nhận kết quả phê duyệt sơ bộ chỉ trong 1 phút

Duyệt khoản vay chỉ trong 1 phút

Lĩnh vực vay thế chấp tại Việt Nam được xem là một trong những trụ cột quan trọng của ngân hàng, với nhiều sản phẩm phổ biến như vay mua nhà, mua ô tô hay vay vốn sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên, việc phải chờ đợi kết quả phê duyệt kéo dài khiến khách hàng bỏ lỡ các cơ hội tài chính quan trọng.

Khi tìm được căn hộ phù hợp tại Nam Từ Liêm (Hà Nội), anh Minh (32 tuổi) chỉ có 2 ngày để quyết định đặt cọc nhằm giữ mức giá ưu đãi. Tuy nhiên, do chưa kịp hoàn tất thủ tục và chờ kết quả phê duyệt khoản vay, anh đã bỏ lỡ cơ hội sở hữu căn hộ với mức giá mong muốn.

Trên thực tế, không ít khách hàng cũng gặp áp lực tương tự khi thời gian phê duyệt kéo dài từ vài ngày đến cả tuần, khiến họ có nguy cơ bỏ lỡ cơ hội mua nhà, mua xe hoặc mở rộng kinh doanh. Trong bối cảnh đó, các giải pháp rút ngắn thời gian phê duyệt đang trở thành lợi thế cạnh tranh mới trên thị trường tài chính bán lẻ.

Nắm bắt được nhu cầu này, VPBank đã phát triển nền tảng VPBank Race – hệ thống phê duyệt khoản vay thế chấp hoàn toàn số hóa. Đây là bước tiến đột phá đưa VPBank trở thành ngân hàng tiên phong triển khai luồng phê duyệt khoản vay online chỉ trong 1 phút cho tất cả các gói vay thế chấp tại ngân hàng.

Toàn bộ quy trình, từ gửi hồ sơ đăng ký vay, cung cấp thông tin cơ bản cho tới nhận kết quả phê duyệt đều được thực hiện hoàn toàn trên nền tảng số. Có thể nói, chính lợi thế "nhanh hơn – rõ ràng hơn – chủ động hơn" đã tạo nên sức cạnh tranh nổi bật cho VPBank, giúp gia tăng đáng kể trải nghiệm của khách hàng.

Song song với việc đẩy mạnh quy trình phê duyệt số hóa, VPBank cũng cũng đặc biệt chú trọng yếu tố bảo mật khi triển khai ứng dụng. Các dữ liệu khách hàng được quản lý và kiểm soát chặt chẽ, chỉ được truy cập bởi hệ thống và các bộ phận được phân quyền. Đồng thời, cơ chế xác thực người dùng và giám sát giao dịch theo thời gian thực cũng được triển khai nhằm hạn chế tối đa rủi ro, bảo vệ quyền lợi khách hàng trong môi trường số.

Đại diện VPBank cho biết: "VPBank đã từng bước nâng cấp ứng dụng VPBank Race với mục tiêu cốt lõi là rút ngắn thời gian xử lý xuống mức tối đa, chỉ trong 1 phút. Hầu hết hành trình vay được số hóa, giúp đơn giản hóa quy trình và nâng cao trải nghiệm người dùng. Chúng tôi tin rằng, với VPBank Race, khách hàng hoàn toàn có thể yên tâm về độ bảo mật của thông tin cá nhân. Đó là cách VPBank thực hiện cam kết mang tới trải nghiệm ‘vay kịp thời – duyệt nhanh – minh bạch’, đồng hành cùng khách hàng trong mọi quyết định tài chính."

Lãi suất vay hấp dẫn, chỉ từ 4,99%/năm

Các gói vay thế chấp của VPBank được thiết kế đa dạng, phù hợp với nhiều mục tiêu khác nhau của khách hàng. Sản phẩm được xây dựng cho 3 nhóm khách hàng gồm khách hàng trẻ có nhu cầu mua xe, mua nhà ở thực; khách hàng đầu tư cá nhân và nhóm khách hàng hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần vốn sản xuất kinh doanh.

Lãi suất vay hấp dẫn, chỉ từ 4,99%/năm

Với nhu cầu an cư, VPBank cho phép khách hàng vay tối đa tới 80% giá trị tài sản thế chấp, thời hạn tới 35 năm cùng lãi suất chỉ từ 7,2%/năm. Đặc biệt, trong 36 tháng đầu, ngân hàng cũng triển khai chương trình ưu đãi ân hạn gốc, khách hàng chỉ cần trả lãi, không cần trả gốc, giúp giảm áp lực tài chính trong giai đoạn đầu.

Đối với nhu cầu sở hữu phương tiện, sản phẩm vay mua ô tô của VPBank hỗ trợ tới 85% giá trị xe, hạn mức lên tới 8 tỷ đồng, thời hạn linh hoạt từ 12 đến 96 tháng cùng lãi suất từ 8,6%/năm. Đặc biệt, riêng với gói vay mua xe, VPBank hợp tác với các hãng xe để triển khai nhiều chương trình ưu hấp dẫn cho khách hàng. Ở thời điểm hiện tại, VPBank có gói ưu đãi lãi suất 6,6%/năm cố định trong 12 tháng dành cho xe ô tô thương hiệu Honda, hay gói lãi suất từ 5%/năm cố định trong 36 tháng áp dụng với các dòng xe VF8, VF9 của VinFast…

Trong khi đó, nhóm khách hàng kinh doanh cũng có nhiều lựa chọn linh hoạt, với hạn mức vay lên tới 20 tỷ đồng, lãi suất từ 4,99%/năm, thời hạn vay lên tới 20 năm, đáp ứng nhu cầu mở rộng sản xuất, đầu tư tài sản hoặc bổ sung vốn lưu động.

Việc rút ngắn thời gian phản hồi xuống còn 1 phút không chỉ mang ý nghĩa về tốc độ, mà còn thể hiện xu hướng chuyển dịch của ngành ngân hàng: từ xử lý thủ công sang ra quyết định dựa trên dữ liệu và công nghệ. Trong bối cảnh nhu cầu tài chính ngày càng đòi hỏi tính kịp thời, khả năng "phản hồi tức thì nhưng vẫn kiểm soát rủi ro" sẽ là yếu tố giúp VPBank tạo nên khác biệt bền vững.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng xem tại: https://www.vpbank.com.vn/ca-nhan/vay.