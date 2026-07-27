Stavian Industrial Metal đồng hành đưa nhôm thỏi đầu tiên Việt Nam ra thị trường

Là một trong những doanh nghiệp tiên phong tiếp nhận lô nhôm thỏi xuất xưởng, Stavian Industrial Metal sẽ tham gia phân phối sản phẩm ra thị trường, góp phần thúc đẩy quá trình thương mại hóa nhôm nguyên sinh "Made in Vietnam". Chương trình có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành, địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp và kim loại.

Lễ Công bố sản phẩm nhôm thỏi đầu tiên của Việt Nam

Việc tiếp nhận lô nhôm thỏi đầu tiên không chỉ mở đầu cho quá trình lưu thông thương mại của sản phẩm nhôm nguyên sinh sản xuất trong nước mà còn góp phần từng bước hình thành chuỗi cung ứng nhôm nội địa, nâng cao năng lực tự chủ nguồn nguyên liệu và gia tăng giá trị cho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo Việt Nam.

Ông Nguyễn Minh Tú - Phó Chủ tịch Tập đoàn Stavian kiêm Chủ tịch HĐQT Stavian Industrial Metal (Thứ 4 từ trái sang) tham dự Lễ Công bố

Hoạt động trong lĩnh vực gia công, đầu tư sản xuất và thương mại kim loại công nghiệp, Stavian Industrial Metal cung cấp các giải pháp toàn diện về thép, nhôm, đồng và kẽm cho khách hàng trong nước và quốc tế. Với lợi thế từ mạng lưới đối tác tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng hơn 30 văn phòng trên toàn cầu của Tập đoàn Stavian, Công ty không ngừng mở rộng thị trường tiêu thụ, kết nối các nhà sản xuất trong nước với chuỗi cung ứng quốc tế, góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của các sản phẩm kim loại Việt Nam trên thị trường toàn cầu. Sự kiện lần này tiếp tục khẳng định định hướng của Stavian Industrial Metal trong việc đồng hành cùng các doanh nghiệp sản xuất trong nước, thúc đẩy phát triển thị trường tiêu thụ và xây dựng chuỗi cung ứng kim loại hiện đại, bền vững, qua đó đóng góp vào quá trình phát triển ngành công nghiệp vật liệu của Việt Nam trong giai đoạn hội nhập sâu rộng.

Đoàn xe vận chuyển lô nhôm thỏi của Stavian Industrial Metal tại Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông

Được biết, Nhà máy Điện phân Nhôm Đắk Nông là dự án điện phân nhôm đầu tiên của Việt Nam, có công suất thiết kế 450.000 tấn/năm. Việc sản xuất thành công nhôm thỏi đầu tiên không chỉ góp phần hoàn thiện chuỗi giá trị bauxite – alumin – nhôm nguyên sinh, nâng cao hiệu quả khai thác và sử dụng tài nguyên trong nước, tăng cường tính chủ động về nguồn cung mà còn tạo nền tảng để ngành nhôm Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu.