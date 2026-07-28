60Hz, 120Hz, 144Hz và 200Hz khác biệt rõ đến đâu?

Tần số quét khác nhau ở điểm nào?

Hiểu đơn giản, 60Hz nghĩa là màn hình làm mới hình ảnh 60 lần mỗi giây, còn 120Hz, 144Hz hay 200Hz sẽ làm mới nhanh hơn tương ứng. Khi tần số quét tăng, chuyển động trên màn hình thường mượt hơn, thao tác rê chuột đã mắt hơn và cảm giác cuộn nội dung cũng liền mạch hơn.

Với người dùng phổ thông, khác biệt giữa 60Hz và 120Hz thường là dễ nhận ra nhất. Từ mức 120Hz lên 144Hz, độ mượt vẫn tăng nhưng không còn tạo cảm giác "bước nhảy" rõ như trước. Còn từ 144Hz lên 200Hz, lợi ích chủ yếu nghiêng nhiều hơn về nhóm chơi game tốc độ cao.

60Hz: vẫn đủ cho nhu cầu cơ bản

Nếu công việc chính là soạn thảo, học online, lướt web, xem phim hoặc làm bảng tính thông thường, 60Hz vẫn đáp ứng ổn. Đây là mức quen thuộc trên nhiều thiết bị văn phòng và chưa phải là điểm yếu nếu người dùng không quá nhạy với chuyển động.

Tuy vậy, khi đặt cạnh màn hình máy tính có tần số quét cao hơn, 60Hz sẽ bộc lộ rõ sự khác biệt ở các thao tác cuộn trang dài, kéo cửa sổ nhanh hoặc chơi game có nhịp độ nhanh.

120Hz: mức nâng cấp dễ cảm nhận nhất

120Hz là mốc rất đáng cân nhắc với người muốn màn hình mượt hơn nhưng chưa cần lên hẳn nhóm gaming đậm chất. Khi dùng hằng ngày, mức này giúp cảm giác di chuyển con trỏ, cuộn tài liệu và chuyển cảnh bớt giật hơn 60Hz.

Với game giải trí, game đua xe hay các tựa eSports nhẹ, 120Hz cũng cho trải nghiệm dễ chịu hơn rõ rệt. Đây là lý do nhiều mẫu màn hình hiện nay chọn 100Hz hoặc 120Hz như một ngưỡng cân bằng giữa giá bán và trải nghiệm.

Nhiều mẫu màn hình 120Hz phù hợp với người dùng muốn nâng độ mượt khi học tập, làm việc và giải trí hằng ngày.

144Hz: điểm ngọt của nhiều màn hình gaming

144Hz từ lâu đã là lựa chọn phổ biến trong nhóm chơi game PC vì tạo được độ mượt cao mà vẫn dễ tiếp cận hơn các mức rất cao. Trong bắn súng góc nhìn thứ nhất, MOBA hay game đối kháng, chuyển động ở 144Hz thường cho cảm giác theo mục tiêu tốt hơn so với 60Hz.

Dù vậy, để thấy rõ lợi ích, máy tính cũng cần xuất hình đủ khung hình tương ứng. Nếu cấu hình không đủ mạnh, việc chọn màn hình 144Hz hoặc cao hơn có thể chưa mang lại khác biệt tương xứng.

Nhóm màn hình 144Hz thường hướng tới người chơi game cần chuyển động mượt và phản hồi hình ảnh tốt hơn.

200Hz: không phải ai cũng cần

200Hz nghe rất hấp dẫn trên thông số, nhưng khác biệt với 144Hz sẽ không còn rõ với mọi người dùng. Mức này phù hợp hơn cho game thủ ưu tiên tốc độ, đặc biệt ở các tựa game cạnh tranh nơi từng khung hình và thao tác chuột đều cần độ liền mạch cao.

Ngược lại, nếu chủ yếu làm việc văn phòng, học tập hoặc chơi game không quá nhanh, 200Hz chưa chắc là khoản đầu tư ưu tiên. Lúc này, độ phân giải, tấm nền, độ chính xác màu hay kích thước hiển thị đôi khi còn ảnh hưởng trải nghiệm nhiều hơn.

Nên chọn mức nào cho đúng nhu cầu?

Nếu cần tiết kiệm và dùng cơ bản, 60Hz vẫn đủ. Nếu muốn mọi thao tác hằng ngày mượt hơn thấy rõ, 120Hz là mức dễ nâng cấp nhất. Nếu ưu tiên chơi game, 144Hz vẫn là lựa chọn cân bằng và thực tế. Còn 200Hz phù hợp hơn với nhóm người dùng có nhu cầu rất rõ về game tốc độ cao.

Ngoài tần số quét, người mua cũng nên xem thêm kích thước, độ phân giải và tấm nền. Chẳng hạn, một số màn hình rời phù hợp cho người cần mở rộng không gian làm việc linh hoạt, trong khi dòng màn hình Samsung hay các mẫu ASUS, Xiaomi, Gigabyte, VSP lại đáp ứng tốt những nhu cầu khác nhau từ văn phòng đến gaming.

Tần số quét nên được cân nhắc cùng kích thước, độ phân giải và nhu cầu sử dụng thực tế thay vì nhìn riêng thông số.

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Kết luận

Khác biệt giữa 60Hz, 120Hz, 144Hz và 200Hz là có thật, nhưng mức độ "rõ" còn tùy vào cách sử dụng. Với số đông người dùng, bước nhảy từ 60Hz lên 120Hz thường đáng giá nhất. Còn từ 144Hz trở lên, lợi ích sẽ rõ hơn với người chơi game tốc độ cao và có cấu hình đủ mạnh để khai thác.