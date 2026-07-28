Inter Office và chiến lược văn phòng linh hoạt cho doanh nghiệp thời đại mới

Bài toán vận hành theo xu hướng làm việc linh hoạt

Hiện nay, chi phí thuê mặt bằng luôn là gánh nặng tài chính lớn của các doanh nghiệp, nhưng cách thiết kế văn phòng truyền thống lại đang là một sự lãng phí lớn. Theo báo cáo của Savills và CBRE Việt Nam, sự dịch chuyển mạnh mẽ sang mô hình làm việc linh hoạt đã làm đảo lộn hoàn toàn thói quen sử dụng văn phòng. Dễ thấy nhất là hàng loạt dãy bàn cố định bị bỏ trống, các phòng họp lớn hiếm khi kín chỗ, trong khi khu vực tương tác chung lại quá tải vào những ngày cao điểm và vấn đề này đang trực tiếp bào mòn dòng tiền của doanh nghiệp.

Thêm vào đó, thế hệ nhân sự mới mang đến những kỳ vọng hoàn toàn khác biệt về không gian làm việc. Theo báo cáo về xu hướng nguồn nhân lực của Navigos Group, có đến hơn 70% nhân sự trẻ tại Việt Nam coi "môi trường làm việc linh hoạt" là yếu tố tiên quyết khi lựa chọn gắn bó với một doanh nghiệp. Họ ưu tiên sự dễ dàng luân chuyển giữa không gian làm việc tập trung, khu vực trao đổi nhóm và góc nghỉ ngơi ngắn. Một văn phòng chia phòng ban cứng nhắc bằng vách cố định theo kiểu truyền thống không còn đáp ứng được nhịp làm việc của thế hệ nhân sự mới.

Chiến lược linh hoạt mang đến giá trị dài hạn cho doanh nghiệp

Với Inter Office, "linh hoạt" không dừng lại ở việc thiết kế không gian dễ thay đổi, mà còn là triết lý xuyên suốt trong cách đơn vị này tiếp cận từng dự án. Một văn phòng được xem là linh hoạt khi có khả năng đồng hành cùng doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn phát triển, thay vì chỉ đáp ứng đúng nhu cầu tại thời điểm bàn giao.

Với các dự án đã triển khai, đơn vị này ưu tiên bố trí không gian theo hướng đa chức năng, thay vì chia nhỏ theo phòng ban với các vách ngăn cố định truyền thống. Dự án văn phòng Supercent là một minh chứng cho chiến lược linh hoạt của Inter Office. Khi khu vực Hall Town như một không gian linh hoạt dành cho trải nghiệm của toàn bộ nhân sự. Hệ ghế rời, bố trí mở và các khu vực không gian có thể chuyển đổi nhanh từ các sự kiện nội bộ toàn công ty sang khu vực thư giãn và nghỉ ngơi ngắn cho nhân sự.

Chiến lược được xây dựng với phần khung linh hoạt, cho phép điều chỉnh khi số lượng nhân sự tăng hoặc giảm mà không phát sinh chi phí cải tạo lớn. Đối với bài toán tối ưu diện tích thuê, Inter Office cho biết đơn vị tính toán kỹ công năng sử dụng thực tế, cân đối vị trí bàn làm việc, khu vực họp và không gian chung,... dựa trên nhu cầu thực tế của nhân sự, mang đến hiệu quả và dấu ấn riêng cho từng doanh nghiệp.

Đồng hành cùng doanh nghiệp trong dài hạn, không chỉ ở một lần thi công

Với Inter Office, một văn phòng linh hoạt không có nghĩa là một thiết kế tạm bợ. Đó là không gian được tính toán để đồng hành cùng doanh nghiệp qua nhiều giai đoạn phát triển, giảm thiểu chi phí cải tạo về sau và duy trì sự ổn định trong vận hành khi có biến động về nhân sự hay mô hình làm việc.

Gần 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thiết kế thi công nội thất văn phòng, với hơn 150 dự án đã triển khai tại TP.HCM và Hà Nội, Inter Office xác định rõ vai trò của mình không chỉ là đơn vị thi công, mà là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp trong bài toán tối ưu chi phí vận hành dài hạn thông qua không gian làm việc.

Trong bối cảnh mô hình làm việc tiếp tục thay đổi và bài toán chi phí ngày càng được các doanh nghiệp cân nhắc kỹ lưỡng, chiến lược văn phòng linh hoạt không còn là một lựa chọn mang tính hình thức, mà đang dần trở thành một phần trong bài toán quản trị vận hành của nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam.