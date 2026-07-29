OmiGroup thành lập Omi Health Tech, hoàn thiện hệ sinh thái y tế số

Cuộc đua HealthTech đang dịch chuyển từ phần mềm sang dữ liệu

Những năm gần đây, AI đang tạo ra làn sóng đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, từ hỗ trợ chẩn đoán hình ảnh, quản lý bệnh viện, phân tích dữ liệu y khoa đến phát triển y học cá thể hóa. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, AI chỉ có thể phát huy hiệu quả khi được phát triển trên nền tảng dữ liệu đầy đủ, chính xác và được chuẩn hóa.

Điều này đang tạo ra sự dịch chuyển trong chiến lược của các doanh nghiệp HealthTech. Nếu trước đây trọng tâm là phát triển các phần mềm phục vụ từng quy trình riêng lẻ, thì hiện nay xu hướng là đầu tư vào hạ tầng dữ liệu – nền tảng để kết nối các hệ thống, tạo điều kiện cho AI và các dịch vụ y tế số phát triển.

Xu hướng này cũng được thúc đẩy bởi các chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ. Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Đề án 06 về phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử cùng dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia về chăm sóc sức khỏe, dân số và phát triển giai đoạn 2026 – 2035 đều xác định dữ liệu là nền tảng của hệ thống y tế hiện đại. Đây được xem là động lực thúc đẩy nhu cầu đầu tư vào các nền tảng dữ liệu, kết nối và chia sẻ thông tin trong lĩnh vực y tế.

Theo giới chuyên môn, khi quá trình chuyển đổi số được đẩy mạnh, thị trường HealthTech sẽ bước sang giai đoạn cạnh tranh mới, trong đó doanh nghiệp sở hữu năng lực xây dựng hạ tầng dữ liệu và phát triển AI sẽ có nhiều lợi thế trong việc tham gia vào hệ sinh thái y tế số.

Hoàn thiện hệ sinh thái y tế số

Trong bối cảnh đó, Tập đoàn Y tế số OmiGroup vừa chính thức thành lập Công ty Cổ phần Omi Health Tech, đơn vị chuyên nghiên cứu và phát triển các nền tảng dữ liệu cùng giải pháp công nghệ thông minh phục vụ chuyển đổi số y tế.

Theo đại diện doanh nghiệp, quyết định thành lập Omi Health Tech xuất phát từ sự thay đổi của thị trường. Sau nhiều năm triển khai các giải pháp cho bệnh viện, phòng khám và các tổ chức y tế, OmiGroup nhận thấy bài toán lớn của ngành không còn là số hóa từng phần mềm riêng lẻ mà là xây dựng một hạ tầng dữ liệu có khả năng kết nối toàn bộ hệ sinh thái.

Việc thành lập công ty chuyên trách cũng giúp OmiGroup tập trung nguồn lực cho lĩnh vực dữ liệu và AI, đồng thời tách biệt hoạt động nghiên cứu, phát triển nền tảng công nghệ với các sản phẩm, dịch vụ đang được triển khai trên thị trường.

Theo định hướng, Omi Health Tech sẽ tập trung phát triển các nền tảng dữ liệu phục vụ cơ quan quản lý, bệnh viện, phòng khám và doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế. Trọng tâm là các giải pháp chuẩn hóa dữ liệu, kết nối hệ thống theo các tiêu chuẩn quốc tế và xây dựng nền tảng để triển khai AI, phân tích dữ liệu lớn (Big Data) cùng các hệ thống hỗ trợ ra quyết định trong y khoa.

Ông Trần Quốc Dũng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc OmiGroup phát biểu tại lễ ra mắt

Lợi thế cạnh tranh nằm ở dữ liệu và kinh nghiệm triển khai

Theo OmiGroup, lợi thế của doanh nghiệp không chỉ nằm ở việc phát triển công nghệ mà còn ở kinh nghiệm triển khai các nền tảng dữ liệu y tế và hợp tác với các đối tác quốc tế trong gần 15 năm hoạt động tại Nhật Bản.

Thay vì phát triển các giải pháp riêng lẻ, OmiGroup định hướng xây dựng hệ sinh thái có khả năng kết nối giữa cơ quan quản lý, bệnh viện, phòng khám và các nền tảng chăm sóc sức khỏe. Doanh nghiệp cho rằng khi dữ liệu được chuẩn hóa và liên thông, các cơ sở y tế có thể giảm tình trạng nhập liệu trùng lặp, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo nền tảng để AI hỗ trợ hoạt động chuyên môn.

Ông Phan Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Omi Health Tech, cho biết: "Trong kỷ nguyên AI, dữ liệu sẽ là nền móng của mọi đổi mới trong lĩnh vực y tế. Muốn AI tạo ra giá trị thực tiễn, trước hết cần có hệ thống dữ liệu được chuẩn hóa, liên thông và đủ tin cậy để phục vụ quản lý, nghiên cứu cũng như chăm sóc sức khỏe. Chúng tôi kỳ vọng Omi Health Tech sẽ góp phần kết nối dữ liệu, tri thức và công nghệ, đồng hành cùng ngành y tế trên hành trình xây dựng hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe thông minh tại Việt Nam."

Ông Phan Mạnh Hùng, Tổng Giám đốc Omi Health Tech phát biểu

Đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của HealthTech

Theo các chuyên gia, quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế sẽ không chỉ tạo ra nhu cầu đối với các phần mềm quản lý mà còn thúc đẩy đầu tư vào hạ tầng dữ liệu, AI và các nền tảng kết nối. Khi dữ liệu trở thành tài sản chiến lược, khả năng chuẩn hóa, tích hợp và khai thác dữ liệu sẽ là yếu tố quyết định năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp HealthTech.

Trong bối cảnh đó, việc OmiGroup thành lập Omi Health Tech được xem là bước đi nhằm hoàn thiện hệ sinh thái y tế số và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển tiếp theo của thị trường. Với định hướng tập trung vào hạ tầng dữ liệu và AI, doanh nghiệp kỳ vọng tạo nền tảng để mở rộng hợp tác với các cơ quan quản lý, bệnh viện, doanh nghiệp và đối tác công nghệ, đồng thời đồng hành cùng quá trình chuyển đổi số của ngành y tế Việt Nam.