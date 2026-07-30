NeBiolina đồng hành hội thảo "Hành trang cho nàng đi sinh"

Không chỉ cung cấp kiến thức thực tế trước ngày vượt cạn, sự kiện còn ghi nhận sự đồng hành của NeBiolina – thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ đến từ Ý, với tinh thần nâng niu mẹ và bé từ những điều dịu lành nhất.

Ngày hội trang bị kiến thức vượt cạn cho mẹ bầu

Với nhiều mẹ bầu, đặc biệt là những người mang thai lần đầu, giai đoạn trước sinh thường có nhiều băn khoăn, lo lắng hơn là háo hức. Vì vậy, hội thảo tiền sản với chủ đề "Hành trang cho nàng đi sinh" được tổ chức nhằm tháo gỡ những lo âu, bỡ ngỡ của các mẹ bầu, đồng thời cung cấp kiến thức chuẩn mực về sức khỏe thai sản và chăm sóc mẹ bé từ những chuyên gia giàu kinh nghiệm để mẹ tự tin bước vào hành trình vượt cạn.

Hội thảo tiền sản "Hành trang cho nàng đi sinh" thu hút đông đảo mẹ bầu và gia đình tham dự tại Quy Nhơn

Thấu hiểu cơ thể và các cột mốc phát triển của thai nhi: Các chuyên gia chia sẻ những thay đổi của cơ thể mẹ theo từng giai đoạn thai kỳ, đối chiếu với các cột mốc phát triển của thai nhi theo tiêu chuẩn quốc tế, giúp mẹ theo dõi hành trình mang thai một cách chủ động và an tâm hơn thay vì chỉ dựa vào cảm nhận.

Bí quyết kiểm soát cân nặng khoa học: Đây là chủ đề khiến không ít mẹ bầu trăn trở, giữa việc ăn đủ chất cho con và giữ vóc dáng cho mình. Phần chia sẻ này giúp mẹ có cái nhìn đúng đắn về mức tăng cân hợp lý, để luôn giữ được sự rạng rỡ và năng lượng cần thiết trong suốt thai kỳ.

Nhận biết sớm các dấu hiệu bất thường: Từ những dấu hiệu cần lưu ý trong thai kỳ đến các biểu hiện của giai đoạn chuyển dạ, nội dung này trang bị cho mẹ khả năng nhận diện sớm, để hành trình vượt cạn diễn ra nhẹ nhàng và chủ động hơn.

Giải đáp chuyên sâu về hậu sản và nuôi con bằng sữa mẹ: Đây là phần được nhiều mẹ mong chờ nhất, khi các bác sĩ chuyên khoa trực tiếp trả lời những câu hỏi thực tế về chăm sóc cơ thể sau sinh và hành trình nuôi con bằng sữa mẹ, giúp mẹ sẵn sàng hơn cho chặng đường phía sau cánh cửa phòng sinh.

NeBiolina đồng hành lan tỏa tinh thần "dịu lành" đến cộng đồng mẹ bầu

Bên cạnh những kiến thức thực tế, NeBiolina còn mang đến một góc nhìn chuyên sâu về tiêu chuẩn chăm sóc da an toàn. Thương hiệu chọn tiếp cận cộng đồng bằng sự minh bạch về nguồn gốc và thành phần sản phẩm. Điều này giúp các gia đình có thêm cơ sở tin cậy khi lựa chọn giải pháp bảo vệ sức khỏe cho mẹ bầu và trẻ nhỏ.

Toàn bộ 22 dòng sản phẩm của NeBiolina đều đạt chứng nhận ICEA Eco Bio Cosmetics từ Ý. Đây là một trong những bộ tiêu chuẩn khắt khe nhất châu Âu về mỹ phẩm hữu cơ, yêu cầu sự thuần khiết tuyệt đối từ nguyên liệu đầu vào cho đến quy trình sản xuất dựa trên nguyên tắc "khắt khe để dịu lành".

NeBiolina - Thương hiệu mỹ phẩm hữu cơ chuẩn quốc tế ICEA từ Italy

Thành phần cốt lõi trong các sản phẩm NeBiolina là chiết xuất từ yến mạch hữu cơ. Hoạt chất này giữ nguyên các dưỡng chất tự nhiên giúp nuôi dưỡng cấu trúc da non nớt của trẻ sơ sinh. Sự dịu lành của sản phẩm không đến từ những lời quảng cáo hào nhoáng mà được chứng minh bởi các kiểm nghiệm trên làn da nhạy cảm.

Bởi vậy, khu vực trải nghiệm của NeBiolina là một trong những điểm dừng chân được nhiều mẹ bầu ghé thăm và để lại nhiều phản hồi tích cực tại hội thảo tiền sản.

Khu vực trưng bày, tư vấn và trải nghiệm sản phẩm từ NeBiolina

Hội thảo tiền sản "Hành trang cho nàng đi sinh" khép lại với những phần quà thiết thực được trao tận tay hơn 500 mẹ bầu tại Quy Nhơn. Những kiến thức thực tế trước ngày vượt cạn và giải pháp chăm sóc da dịu lành được trang bị tại sự kiện sẽ là hành trang ý nghĩa, giúp các mẹ tự tin bước vào hành trình làm mẹ thiêng liêng.

NeBiolina

Công bố đưa ra thị trường: Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Hoà Bình

Địa chỉ: Nhà số 2G, ngõ 161/22 phố Hoa Lâm, Phường Việt Hưng, TP Hà Nội

Sản phẩm được phân phối bởi: Công ty TNHH Dược Hunmed

Địa chỉ: Số 130, ngõ 32, tổ 6, Phường Kiến Hưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

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