KTG Group khẳng định tầm vóc châu Á với cú đúp giải thưởng danh giá

Đó cũng là những nền tảng phát triển mà KTG Group kiên định theo đuổi trong hơn 25 năm hình thành và phát triển. Với chiến lược đầu tư bài bản vào năng lực nội tại và hệ sinh thái doanh nghiệp, KTG Group không ngừng nâng cao hiệu quả quản trị, năng lực thực thi và chất lượng dịch vụ nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026, KTG Group đang triển khai hơn 30 dự án trên cả nước với giá trị backlog gần 25.000 tỷ đồng. Không chỉ phản ánh quy mô hoạt động, backlog còn là chỉ số thể hiện năng lực thực thi, khả năng tổ chức nguồn lực và mức độ tín nhiệm mà doanh nghiệp đã tạo dựng với các chủ đầu tư và đối tác.

Năng lực được khẳng định từ nền tảng phát triển bền vững

Bà Nguyễn Kim Loan – Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Phó Tổng Giám đốc KTG Group đại diện doanh nghiệp nhận danh hiệu.

Từ nền tảng xây dựng cốt lõi, KTG Group phát triển hệ sinh thái gồm hơn 10 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực tổng thầu D&B dân dụng và công nghiệp, cơ điện (MEP), hạ tầng, cung cấp vật liệu – thiết bị và hợp tác đầu tư (BCC), hình thành chuỗi giá trị đồng bộ từ thiết kế, thi công đến đầu tư.

Với mạng lưới dự án trải dài trên cả ba miền Bắc – Trung – Nam cùng đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia và kỹ sư giàu kinh nghiệm, KTG Group từng bước trở thành đối tác tin cậy của nhiều chủ đầu tư trong và ngoài nước.

Đằng sau sự phát triển đó là chiến lược quản trị nhất quán theo định hướng "Minh bạch – Chuyên nghiệp – Bền vững" dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch HĐQT Lê Văn Nam, cùng định hướng xây dựng doanh nghiệp dựa trên năm trụ cột:

Năng lực quản trị: Chuẩn hóa hệ thống quản trị, nâng cao hiệu quả điều hành và kiểm soát toàn diện trong suốt quá trình triển khai dự án.

Năng lực tài chính: Duy trì nền tảng tài chính vững mạnh, kiểm soát hiệu quả khoản phải thu, thanh toán đúng hạn cho các nhà cung cấp và nhà thầu phụ, đáp ứng các yêu cầu chuẩn mực của ngân hàng.

Đội ngũ nhân sự: Quy tụ đội ngũ lãnh đạo, chuyên gia, kỹ sư và cán bộ quản lý giàu kinh nghiệm, lấy con người làm nền tảng tạo nên lợi thế cạnh tranh.

Quản trị rủi ro: Chủ động kiểm soát rủi ro thông qua hệ thống quản trị hiện đại và ứng dụng công nghệ nhằm bảo đảm chất lượng, tiến độ và hiệu quả dự án.

Tạo dựng giá trị: Phát huy sức mạnh hệ sinh thái để mang đến các giải pháp toàn diện và kiến tạo những công trình bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.

Quản trị và công nghệ – động lực nâng cao năng lực cạnh tranh

KTG Group xác định quản trị và đổi mới công nghệ là nền tảng cho tăng trưởng dài hạn. Doanh nghiệp liên tục đầu tư hoàn thiện hệ thống quản trị, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành dự án.

Đặc biệt, việc ứng dụng công nghệ BIM xuyên suốt từ thiết kế, thi công đến quản lý vận hành giúp đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực, nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng, tiến độ và chi phí, góp phần tối ưu hiệu quả đầu tư cho khách hàng.

Dấu ấn từ thương hiệu và tầm nhìn lãnh đạo

Ông Lê Văn Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị KTG Group nhận danh hiệu "Nhà Lãnh đạo Xuất sắc Châu Á 2026 (Asia Excellent Leader 2026).

Những nỗ lực xây dựng năng lực doanh nghiệp đã được ghi nhận tại Asia Top Brand Awards 2026, khi KTG Group được trao danh hiệu "Thương hiệu Tín nhiệm Hàng đầu Châu Á 2026 (Asia Top Brand Award 2026)".

Đồng thời, ông Lê Văn Nam – Chủ tịch Hội đồng Quản trị KTG Group – được vinh danh "Nhà Lãnh đạo Xuất sắc Châu Á 2026 (Asia Excellent Leader 2026)", ghi nhận vai trò dẫn dắt và những đóng góp trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

Hai danh hiệu không chỉ ghi nhận những thành quả KTG Group đã đạt được, mà còn phản ánh năng lực nội tại của doanh nghiệp trong bối cảnh ngành xây dựng ngày càng cạnh tranh bằng chất lượng quản trị, năng lực thực thi và khả năng đổi mới.

Hướng tới những giá trị trường tồn

Đại diện các doanh nghiệp được vinh danh tại Asia Top Brand Awards 2026.

Với nền tảng quản trị vững chắc, năng lực tài chính ổn định, đội ngũ nhân sự chất lượng cao cùng hệ sinh thái doanh nghiệp bổ trợ toàn diện, KTG Group tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành một trong những tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam.

Việc được vinh danh tại Asia Top Brand Awards 2026 không chỉ là dấu mốc ghi nhận hành trình phát triển của KTG Group, mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh, kiến tạo những công trình chất lượng và tạo dựng các giá trị bền vững cho khách hàng, đối tác và cộng đồng.