TGM Land trở thành đại lý phân phối chính thức của dự án D'. Diamant Bleu

Sự hợp tác được kỳ vọng sẽ phát huy thế mạnh của một đơn vị phân phối giàu kinh nghiệm cùng một dự án sở hữu vị trí trung tâm, thiết kế biểu tượng và định hướng phát triển chuẩn sống cao cấp tại Long Biên.

TGM Land mở rộng hệ sinh thái dự án bằng những lựa chọn có chọn lọc

Thị trường bất động sản đang bước sang giai đoạn cạnh tranh bằng chất lượng sản phẩm thay vì nguồn cung. Cùng với sự thay đổi trong nhu cầu của người mua, tiêu chí lựa chọn dự án của các đơn vị phân phối cũng có nhiều chuyển biến, ưu tiên những sản phẩm sở hữu vị trí chiến lược, quy hoạch bài bản, năng lực phát triển rõ ràng và giá trị bền vững theo thời gian.

Trong bối cảnh đó, TGM Land chính thức trở thành đại lý phân phối chính thức của dự án D'. Diamant Bleu tại Long Biên, Hà Nội. Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển & Thương mại Việt Tiến làm chủ đầu tư, Tân Hoàng Minh Group là đơn vị phát triển, có quy mô khoảng 30.000 m² với 1 tháp căn hộ, 2 tháp văn phòng và 21 căn shophouse.

Theo đại diện TGM Land, việc đồng hành cùng D'. Diamant Bleu tiếp tục hoàn thiện hệ sinh thái các dự án mà doanh nghiệp phân phối tại khu vực phía Đông Hà Nội. "Chúng tôi không hướng đến việc mở rộng danh mục bằng số lượng mà ưu tiên những dự án có vị trí chiến lược, được quy hoạch bài bản và sở hữu tiềm năng phát triển dài hạn. Đây cũng là cơ sở để TGM Land mang đến nhiều lựa chọn chất lượng hơn cho khách hàng, đồng thời phát huy thế mạnh tư vấn và triển khai thị trường của đội ngũ", đại diện doanh nghiệp chia sẻ.

Thành lập từ năm 2018, TGM Land đã từng bước khẳng định vị thế là đơn vị tư vấn phát triển và phân phối bất động sản chuyên nghiệp, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ trong hoạt động bán hàng và truyền thông. Trong những năm qua, doanh nghiệp đã đồng hành triển khai nhiều dự án thuộc phân khúc cao cấp, hợp tác với các thương hiệu phát triển bất động sản trong và ngoài nước như Mitsubishi, Masterise, MIK…, qua đó xây dựng năng lực phát triển thị trường, hệ thống bán hàng và đội ngũ tư vấn chuyên sâu.

Việc bắt tay với D'. Diamant Bleu tiếp tục nối dài danh mục dự án cao cấp của TGM Land, đồng thời khẳng định năng lực triển khai thị trường, khả năng xây dựng hệ thống bán hàng và uy tín của doanh nghiệp trong việc đồng hành cùng các chủ đầu tư lớn. Doanh nghiệp kỳ vọng sẽ mang đến thêm một lựa chọn đáng chú ý cho khách hàng và nhà đầu tư tại Long Biên - khu vực đang hưởng lợi từ tốc độ phát triển hạ tầng và quá trình hình thành các trung tâm đô thị mới của Thủ đô.

D'. Diamant Bleu sở hữu những lợi thế cạnh tranh nào?

Không chỉ sở hữu vị trí trung tâm Long Biên, D'. Diamant Bleu còn được định vị là dự án kết hợp giữa giá trị an cư và tiềm năng phát triển dài hạn. Dự án nằm trên quỹ đất ba mặt tiền, liền kề trung tâm hành chính, công viên và hồ điều hòa - những yếu tố được xem là nền tảng cho chất lượng sống cũng như giá trị bất động sản trong tương lai.

Phối cảnh tổng thể dự án D'. Diamant Bleu tại trung tâm Long Biên.

Theo đơn vị phát triển dự án, D'. Diamant Bleu được phát triển theo triết lý Crafted Living, lấy cảm hứng từ hình ảnh viên kim cương xanh đa diện. Ngôn ngữ kiến trúc hiện đại được thể hiện qua hệ façade nhiều lớp cùng hiệu ứng ánh sáng thay đổi theo từng thời điểm trong ngày, hướng tới việc kiến tạo một công trình mang tính biểu tượng mới tại Long Biên.

Điểm nhấn của dự án còn nằm ở định hướng phát triển những công trình mang dấu ấn kiến trúc biểu tượng, góp phần làm phong phú diện mạo đô thị Hà Nội. Từ quy hoạch tổng thể, thiết kế kiến trúc đến từng không gian sống đều được đầu tư theo hướng đề cao tính thẩm mỹ, công năng và trải nghiệm, hướng tới chuẩn sống cao cấp dành cho nhóm khách hàng có yêu cầu khắt khe.

Theo định vị của đơn vị phát triển, D'. Diamant Bleu tiên phong theo đuổi dòng bất động sản cao cấp với gu sống riêng biệt, nơi mỗi không gian được kiến tạo theo tinh thần "Crafted Living". Thay vì chỉ cung cấp một sản phẩm nhà ở, dự án hướng đến những trải nghiệm sống được chăm chút trong từng chi tiết, như một tác phẩm được chế tác dành riêng cho những chủ nhân đề cao giá trị cá nhân và chất lượng sống.

Bên cạnh thiết kế, khả năng kết nối cũng là một trong những lợi thế nổi bật của dự án. Từ D'. Diamant Bleu, cư dân có thể tiếp cận hệ thống trường học trong nước và quốc tế trong khoảng 5 phút, tổ hợp thương mại - vui chơi - giải trí trong 7 phút, bệnh viện đa khoa trong 10 phút, Hồ Hoàn Kiếm trong 15 phút và sân bay Nội Bài trong khoảng 30 phút di chuyển.

Sự hợp tác giữa một dự án được phát triển theo định hướng kiến tạo chuẩn sống cao cấp như D'. Diamant Bleu và một đơn vị phân phối giàu kinh nghiệm, am hiểu thị trường như TGM Land được kỳ vọng sẽ tạo thêm sức hút cho thị trường bất động sản phía Đông Hà Nội. Trong bối cảnh người mua ngày càng đề cao chất lượng tài sản và trải nghiệm sống, sự kết hợp giữa một sản phẩm được đầu tư bài bản và một đơn vị phân phối chuyên nghiệp được xem là nền tảng để đưa giá trị của dự án đến đúng nhóm khách hàng mục tiêu.

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