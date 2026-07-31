Phát triển con người là nền tảng của mọi sự phát triển

Thành công của người lãnh đạo được đo bằng sự trưởng thành của đội ngũ

Khi được xướng tên trong hạng mục "Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng châu Á" tại Lễ công bố Thương hiệu Hàng đầu Châu Á – Thái Bình Dương 2026 diễn ra ngày 26/7 tại Dinh Độc Lập (TP.HCM), ông Phạm Minh Tiên không xem đây là dấu mốc của riêng mình. Với ông, danh hiệu là sự ghi nhận dành cho những giá trị mà tập thể Ocean Edu đã cùng nhau vun đắp trong suốt nhiều năm qua.

Ông Phạm Minh Tiên nhận danh hiệu "Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng châu Á"

Lựa chọn gắn bó với giáo dục của ông xuất phát từ niềm tin rằng đây là lĩnh vực có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất đến sự phát triển của mỗi cá nhân và của xã hội. Bởi giáo dục không chỉ truyền đạt tri thức mà còn góp phần hình thành tư duy, nhân cách và khát vọng vươn lên của mỗi con người.

Gần 10 năm đồng hành cùng Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu giúp ông chiêm nghiệm ra: xây dựng một tổ chức giáo dục không đơn thuần là mở rộng quy mô hay nâng cao chất lượng đào tạo. Điều tạo nên sức mạnh bền vững chính là một đội ngũ cùng chung khát vọng cống hiến và không ngừng hoàn thiện bản thân.

"Điều đáng tự hào nhất của một người quản lý không phải là mình đã làm được bao nhiêu việc, mà là đã giúp bao nhiêu người trưởng thành và phát triển."

Quan điểm ấy dần trở thành triết lý lãnh đạo xuyên suốt của ông: phát triển con người luôn là điểm khởi đầu của mọi chiến lược.

Một tổ chức chỉ thực sự mạnh khi mỗi cá nhân đều có cơ hội phát triển

Chiến lược đúng, công nghệ hiện đại hay sản phẩm tốt có thể tạo ra tốc độ tăng trưởng. Nhưng để phát triển bền vững, con người mới là yếu tố quyết định.

Triết lý đó được hiện thực hóa trong văn hóa của Ocean Edu. Trong gần 20 năm phát triển với gần 200 chi nhánh trên toàn quốc, hệ thống không chỉ đầu tư cho chất lượng đào tạo mà còn chú trọng xây dựng môi trường học tập và làm việc, nơi mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên đều có cơ hội học hỏi, phát huy năng lực và phát triển sự nghiệp.

Tại Ocean Edu, mọi cá nhân đều được trao cơ hội để học hỏi, được thử thách và phát triển

"Muốn học viên được truyền cảm hứng học tập thì người thầy phải là người yêu việc học. Muốn có những nhà quản lý giỏi thì trước hết phải tạo ra một môi trường để họ được học hỏi, được thử thách và được phát triển."

Quản lý, trong quan niệm của ông Phạm Minh Tiên, không dừng ở việc giao việc hay kiểm soát kết quả. Điều quan trọng hơn là biết lắng nghe, tin tưởng và trao cơ hội để mỗi người khám phá năng lực của chính mình. Khi nhiều cá nhân cùng trưởng thành, tổ chức sẽ hình thành động lực phát triển từ bên trong, thay vì phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài.

Đó cũng là lý do triết lý "lấy con người làm nền tảng cho sự phát triển bền vững" không chỉ là thông điệp quản trị, mà đã trở thành một phần trong văn hóa doanh nghiệp của Ocean Edu.

Danh hiệu là sự ghi nhận, không phải đích đến

Điều ông nghĩ đến đầu tiên khi đón nhận danh hiệu không phải là thành tích cá nhân, mà là hàng nghìn cán bộ, giáo viên và nhân viên đang ngày ngày đồng hành cùng Ocean Edu trên hành trình mang đến giá trị cho học viên và phụ huynh.

Bởi vậy, danh hiệu "Nhà lãnh đạo truyền cảm hứng Châu Á" được ông xem là động lực để tiếp tục theo đuổi con đường mình đã lựa chọn, đồng thời nhắc nhở bản thân về trách nhiệm xây dựng thêm nhiều thế hệ lãnh đạo biết truyền cảm hứng và tạo cơ hội cho người khác phát triển.

Điều ông mong muốn để lại không phải là một chức danh hay một giải thưởng, mà là một môi trường nơi mỗi cá nhân được tôn trọng, được học tập và có cơ hội trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Khi nhắc đến Ocean Edu, ông hy vọng mọi người sẽ nhớ đến một tổ chức lấy con người làm trung tâm của mọi quyết định và coi sự trưởng thành của mỗi cá nhân là thước đo cho sự phát triển bền vững.

Với ông Phạm Minh Tiên, đó cũng chính là ý nghĩa lớn nhất của giáo dục và của lãnh đạo: tạo ra những con người có khả năng tiếp tục truyền cảm hứng, tạo ra giá trị và giúp những người khác trưởng thành.