Lời giải số giúp doanh nghiệp Logistics Việt kết nối toàn cầu

Buổi tọa đàm với chủ đề "Tương lai của xu thế Logistics toàn cầu trong kỷ nguyên AI (Gori Global Logistics Summit 2026: The Future of Cross-Border Logistics & AI-Powered Shipping) do Gori - Công ty có trụ sở tại Mỹ chuyên về lĩnh vực giải pháp chuyển đổi số chuỗi cung ứng & Logistics phối hợp cùng NTQ - Nhà cung cấp dịch vụ công nghệ & chuyển đổi số toàn cầu tổ chức đã mang đến nhiều góc nhìn mới mẻ về bối cảnh, những xu thế tiềm năng của ngành Logistics & thương mại điện tử, các chiến lược ứng dụng giải pháp số nhằm giúp doanh nghiệp Việt tăng cường hiệu quả vận hành, năng lực cạnh tranh trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Hơn 100 đại diện doanh nghiệp Việt tham gia, quy tụ nhiều chuyên gia giàu kinh nghiệm trong ngành, sự kiện đã trở thành một nền tảng kết nối và trao đổi chuyên sâu giữa các doanh nghiệp logistics, thương mại điện tử và công nghệ.

Vươn ra toàn cầu giữa những biến động khó lường

Một trong những chủ đề xuyên suốt được các chuyên gia & doanh nghiệp cùng thảo luận chính là việc làm thế nào để các doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh quốc tế trong bối cảnh chuỗi cung ứng toàn cầu đang ngày càng cạnh tranh & khó lường.

Trong đó, ông Robert Raines Jr., chuyên gia kỳ cựu với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại Cơ quan Dịch vụ Bưu chính Quốc gia Hoa Kỳ (USPS), đã mang đến phần thuyết trình với bối cảnh từ Mỹ - Một trong những thị trường đang ngày càng có nhiều quy định thắt chặt trong hoạt động nhập khẩu & thông quan. Với các doanh nghiệp Việt đang tiếp cận thị trường Mỹ, vị chuyên gia đã chỉ ra những chuyển biến mới cần lưu ý, đồng thời khuyến nghị các doanh nghiệp cần theo sát mọi diễn biến, linh hoạt thích ứng trong bối cảnh khó lường. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cũng có thể chủ động tìm kiếm các đối tác có năng lực chuyên sâu, mở rộng vận chuyển qua các hình thức khác như đường hàng không để tối ưu chi phí - Đặc biệt là với những kiện hàng có tải trọng vừa phải.

Tiếp nối góc nhìn từ quốc tế, đại diện NTQ - Ông Phạm Thái Sơn (Chủ tịch Hội đồng Quản trị) & ông Lành Hải Long (Giám đốc phát triển thị trường) mang đến góc nhìn về cách các doanh nghiệp nên ứng dụng công nghệ như thế nào để nâng cao năng lực vận hành trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Những giải pháp được đưa ra bao gồm xây dựng một nền tảng thống nhất, chuẩn hóa thu thập dữ liệu & tích hợp các giải pháp AI nhằm tăng cường năng lực dự báo, phân tích, tự động hóa các công đoạn thủ công trong chuỗi hành trình từ quản lý kho vận cho đến phân phối hàng hóa. Từ phía NTQ cũng đã chia sẻ câu chuyện thành công về việc đồng hành cùng Gori đồng phát triển các giải pháp giúp doanh nghiệp logistics, e-commerce có thể vận hành và liên kết hiệu quả với những biến động của chuỗi cung ứng.

Bên cạnh các phần diễn thuyết, các khách mời cũng đã có cơ hội tọa đàm trực tiếp cùng các chuyên gia đến từ các doanh nghiệp lớn trong nước & quốc tế. Các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang nắm giữ nhiều lợi thế lớn với một thị trường thương mại điện tử sôi động, năng lực sản xuất theo nhu cầu phát triển mạnh mẽ, song thách thức lớn nhất chính là những biến động khó lường tại thị trường quốc tế - Với ví dụ điển hình nhất là những thay đổi liên tục trong các chính sách về thuế quan & quy định tại Mỹ. Từ thực tế đó, các doanh nghiệp đã được lắng nghe những kinh nghiệm & lời khuyên hữu ích, rút ra những lời giải thực tiễn từ các chuyên gia để nâng cao năng lực vận hành, kết nối Việt Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Từ tín hiệu thị trường cho đến giải pháp thực tiễn

Từ những phân tích về bối cảnh thị trường, các khách mời cũng đã có dịp tìm hiểu các giải pháp thực tế do Gori & NTQ phát triển.

Từ phía Gori, công ty mang đến giải pháp giúp doanh nghiệp Việt có thể kết nối với thị trường Mỹ với những giải pháp hỗ trợ xuyên suốt từ tạo nhãn, hợp nhất hàng hóa, vận tải quốc tế và thông quan đến kết nối với mạng lưới Bưu chính Hoa Kỳ (USPS). Với nền tảng kinh nghiệm chuyên sâu, vận chuyển thành công hơn 200 triệu bưu kiện cùng hệ thống dữ liệu đồ xộ, nền tảng từ Gori giúp doanh nghiệp đơn giản hóa quy trình, nâng cao khả năng theo dõi và thích ứng linh hoạt theo quy mô hoạt động. Doanh nghiệp cũng đã giới thiệu các giải pháp AI phân tích dữ liệu & dự báo nhu cầu.

Trong vai trò đối tác công nghệ, NTQ hỗ trợ Gori hiện thực hóa các định hướng này thông qua năng lực phát triển phần mềm, tích hợp hệ thống, dữ liệu, điện toán đám mây và AI. Sự kết hợp giữa hiểu biết thị trường và kinh nghiệm logistics tại Mỹ của Gori với năng lực triển khai của NTQ góp phần tạo nên những giải pháp phù hợp hơn với nhu cầu thực tế, qua đó hỗ trợ doanh nghiệp Việt từng bước mở rộng hoạt động vận chuyển ra thị trường toàn cầu.

Gori Global Logistics Summit 2026 không chỉ mang đến những góc nhìn cập nhật về thị trường, mà còn tạo ra một không gian kết nối giữa kinh nghiệm quốc tế, nhu cầu của doanh nghiệp Việt Nam và các khả năng ứng dụng công nghệ. Thông qua sự kiện, Gori và NTQ kỳ vọng tiếp tục thúc đẩy trao đổi chuyên môn, tăng cường liên kết trong hệ sinh thái và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam từng bước mở rộng hoạt động vận chuyển ra thị trường toàn cầu.