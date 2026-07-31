"Nơi đàn sói hội tụ": Bản lĩnh doanh nhân 1994 và bước ngoặt HANOIBA

Lấy hình tượng "Đàn Sói" làm kim chỉ nam, CLB không chỉ khẳng định bản lĩnh chiến đấu sắc bén của thế hệ lãnh đạo sinh năm 1994 mà còn đặt dấu mốc cho mô hình kết nối liên kết sức mạnh, kiến tạo giá trị đột phá cho cộng đồng doanh nhân Thủ đô.

Trong dòng chảy kinh tế hiện đại đầy biến động, thế hệ doanh nhân bước vào độ tuổi chín về cả tư duy chiến lược lẫn kinh nghiệm thực chiến đang dần trở thành lực lượng nòng cốt tại các doanh nghiệp. Sinh năm 1994 – mang trong mình dòng máu năng động, nhạy bén với công nghệ và khao khát khẳng định vị thế – các CEO thế hệ Giáp Tuất đang đứng trước sứ mệnh tạo ra những bước chuyển mình khác biệt.

Lễ ra mắt CEO 1994 chủ đề "Nơi đàn sói hội tụ" thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng kinh doanh thủ đô Hà Nội

Chính trong bối cảnh đó, sự kiện Lễ ra mắt CLB CEO 1994 trực thuộc Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA) với chủ đề "Nơi đàn sói hội tụ" diễn ra vào chiều 28/7/2026 đã thu hút sự chú ý mạnh mẽ của cộng đồng kinh doanh Thủ đô.

Triết lý "Đàn Sói" – Khi sức mạnh cá nhân quy tụ thành bản lĩnh tập thể

Không ngẫu nhiên chủ đề "Nơi đàn sói hội tụ" được lựa chọn làm thông điệp xuyên suốt cho sự kiện ra mắt. Trong tự nhiên, sói là biểu tượng của sự tinh anh, nhạy bén, khả năng chịu đựng áp lực khắc nghiệt và đặc biệt là tinh thần đồng đội tuyệt đối. Một con sói đơn độc có thể mạnh mẽ, nhưng chỉ khi đi theo đàn, sức mạnh ấy mới trở nên bất khả chiến bại.

Đối với cộng đồng CEO 1994, triết lý "Đàn Sói" là sự hiện thực hóa tinh thần Kết nối – Đồng hành – Cùng kiến tạo. Khép lại kỷ nguyên kinh doanh đơn độc, thế hệ doanh nhân trẻ 1994 lựa chọn bắt tay nhau để xây dựng một hệ sinh thái gắn kết vững chắc, nơi các thành viên sẵn sàng hỗ trợ, chia sẻ tài nguyên và nâng đỡ nhau cùng vượt qua sóng gió thị trường.

Đại diện HANOIBA, Anh Trần Văn Minh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOIBA trao hoa và kỷ niệm chương cho Ban điều hành Khóa I CEO 1994.

Sự kiện vinh dự đón nhận sự tham dự và chỉ đạo trực tiếp từ Ban Lãnh đạo Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (HANOIBA): Anh Hồ Hoàng Hải – Phó Chủ tịch HANOIBA; anh Trần Văn Minh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HANOIBA; anh Trần Quang Hưng – Phó Chủ tịch HANOIBA.

Sự đồng hành sát sao từ Thường trực HANOIBA không chỉ khẳng định vị thế quan trọng của CLB CEO 1994 trong cấu trúc phát triển chung của Hội, mà còn là nguồn tựa vững chắc giúp các doanh nhân trẻ tự tin vươn xa.

Bộ máy quản trị chuẩn mực – Nền tảng cho hành trình bứt phá

Nhằm cụ thể hóa các mục tiêu chiến lược và mang lại giá trị thực chất cho hội viên, CLB CEO 1994 đã ra mắt Ban Điều hành Khóa I (nhiệm kỳ 2026–2028) với cấu trúc nhân sự tinh gọn, giàu năng lực thực chiến.

Đảm nhận vai trò "Thủ lĩnh đàn sói" – Chủ tịch CLB CEO 1994 Khóa I là Chị Trịnh Thị Hương, cùng sự đồng hành của Anh Nguyễn Trường Sinh giữ cương vị Phó Chủ tịch Thường trực.

"Thủ lĩnh đàn sói" – Chủ tịch CLB CEO 1994 Khóa I là Chị Trịnh Thị Hương phát biểu tại lễ ra mắt.

Bộ máy vận hành của CLB được tổ chức bài bản và rõ ràng thông qua 5 Ban chuyên trách:

Ban Thành viên: Gia tăng kết nối, sàng lọc và phát triển mạng lưới hội viên chất lượng cùng thế hệ.

Ban Tài chính: Quản trị nguồn lực minh bạch, tối ưu hóa quỹ hoạt động và đầu tư phát triển.

Ban Đào tạo: Nâng cao năng lực quản trị, tổ chức các chương trình huấn luyện chuyên sâu cho CEO.

Ban Xúc tiến giao thương: Mở rộng cơ hội hợp tác B2B, kết nối chuỗi cung ứng nội khối và ngoại khối.

Ban Truyền thông: Xây dựng hình ảnh thương hiệu tập thể, quảng bá giá trị doanh nghiệp thành viên.

Kỳ vọng trở thành điểm tựa uy tín của doanh nhân thủ đô

Sự ra đời của CLB CEO 1994 không đơn thuần là việc thành lập một đội nhóm kết nối kinh doanh, mà là tuyên ngôn về bản lĩnh và tầm nhìn của một thế hệ doanh nhân mới. Với tư duy cởi mở, sự nhạy bén với công nghệ cùng hoài bão lớn, CEO 1994 hứa hẹn sẽ thổi một luồng sinh khí mới vào hệ sinh thái HANOIBA.

CLB CEO1994 là nơi tập hợp của "đàn sói" để cùng nhau hướng đến những thành công mới.

Hành trình 2026–2028 phía trước sẽ đòi hỏi nhiều nỗ lực và sự kiên định. Tuy nhiên, khi những con sói tinh anh nhất đã quy tụ về cùng một hướng, sức mạnh tập thể sẽ trở thành đòn bẩy đưa từng doanh nghiệp thành viên bứt phá mạnh mẽ, đóng góp thiết thực cho sự phát triển kinh tế của Thủ đô Hà Nội.

"Một con sói riêng lẻ chỉ có sức mạnh của cá nhân, nhưng sức mạnh của đàn sói nằm ở tinh thần kỉ luật và sự gắn kết. CEO 1994 - Nơi bản lĩnh hội tụ, nâng tầm doanh nhân trẻ."