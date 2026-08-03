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Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp

| | Bất động sản

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu phường Thanh Liệt kiểm tra, làm rõ xử lý nghiêm việc tồn tại hàng trăm nhà xưởng, kho bãi quây tôn san sát, nghi được xây dựng trên đất nông nghiệp trên địa bàn phường Thanh Liệt.

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố về việc kiểm tra, xử lý thông tin báo chí phản ánh liên quan đến các nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp trên địa bàn phường Thanh Liệt.

Theo đó, ngày 28/7, báo chí phản ánh, tại thôn Triều Khúc (phường Thanh Liệt) tồn tại hàng trăm nhà xưởng, kho bãi quây tôn san sát, nghi được xây dựng trên đất nông nghiệp. Nhiều nhà xưởng chứa vật liệu dễ cháy, trong khi hệ thống đường giao thông vào khu vực nhỏ hẹp, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ và có thể gây thiệt hại nghiêm trọng về người, tài sản nếu xảy ra sự cố.

Phường Thanh Liệt xử lý nhà lợp tôn xây dựng trên đất nông nghiệp giữa tháng 7/2026

Trước thực trạng trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao UBND phường Thanh Liệt chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung báo chí phản ánh; đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Kết quả kiểm tra, xử lý phải được tổng hợp, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 10/8.

Trước đó, chiều 25/7, tại tổ dân phố số 3 Triều Khúc, phường Thanh Liệt đã xảy ra vụ cháy lớn tại khu nhà xưởng có nguồn gốc là đất nông nghiệp trên một số thửa đất với tổng diện tích gần 1.800m². Đáng nói, khu nhà xưởng quây tôn được phản ánh nằm sát hiện trường vụ cháy và đã tồn tại nhiều năm, phần lớn được xây dựng trên đất nông nghiệp.

Hiện trường vụ cháy hôm 25/7.

Vào cuối tháng 3, một xưởng gỗ quây tôn trên địa bàn phường Thanh Liệt, cách hiện trường vụ cháy ngày 25/7 khoảng 1km cũng xảy ra hỏa hoạn khiến một người tử vong.

Trước đó, trao đổi với PV Tiền Phong đại diện UBND phường Thanh Liệt cho biết phường đang thực hiện các đợt tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp vi phạm tại ngõ 214/55 và ngõ 262 Nguyễn Xiển.

Các công trình đều xây dựng "chui" trên đất nông nghiệp, lợp tôn bên ngoài để che chắn, tránh bị phát hiện rồi cho thi công nhà bê tông cốt thép bên trong.

Đại diện UBND phường Thanh Liệt cho hay thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm mới phát sinh. Phường cũng đẩy mạnh tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, góp phần giữ vững kỷ cương đô thị trên địa bàn.

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

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