Hải Phòng di dời, hỗ trợ 3.047 hộ ở chung cư 'chờ sập'

HĐND TP Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết di dời cư dân kết hợp chỉnh trang đô thị và cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ , xuống cấp trên địa bàn thành phố.

Mục tiêu của TP Hải Phòng sẽ di dời, bố trí, sắp xếp lại chỗ ở an toàn, ổn định cho hơn 9.100 hộ dân tại 177 chung cư cũ, bao gồm cả quỹ nhà thuộc diện tự quản chưa được chuyển giao.

Đồng thời, kết hợp chỉnh trang đô thị và cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ, xuống cấp nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân, ưu tiên an sinh cho người có công với cách mạng, gia đình chính sách, người yếu thế.

Đồng thời, tái cấu trúc không gian đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, đồng bộ. Khai thác hiệu quả quỹ đất đô thị, bổ sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các tiện ích công cộng.

TP Hải Phòng hiện có 177 chung cư cũ, xuống cấp trên địa bàn các phường trung tâm thành phố.

Thành phố sẽ triển khai theo giai đoạn 2026-2028, 2028-2030 và định hướng lộ trình đến năm 2035.

Theo tờ trình của UBND thành phố, thành phố hỗ trợ kinh phí di dời một lần 5 triệu đồng/hộ gia đình, cá nhân di dời khẩn cấp; hỗ trợ kinh phí tự lo chỗ ở mới 3 triệu đồng/tháng/hộ tối đa 24 tháng.

Về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà tại các chung cư thuộc tài sản công, hỗ trợ người có công với cách mạng mức 65-100% tiền thuê nhà tương ứng từng nhóm; hỗ trợ 60% với hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng được hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng.

Trên địa bàn thành phố Hải Phòng hiện có 66 chung cư ở cấp độ D, mức độ nguy hiểm cao nhất, có nguy cơ đổ sập và không còn đảm bảo an toàn cho người sử dụng với 3.047 hộ dân. Đây là nhóm đối tượng mang rủi ro cao nhất, trong phạm vi dự phòng chuẩn bị nguồn lực của chính sách.

66 chung cư ở Hải Phòng xuống cấp ở mức độ D.

Khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, mức hỗ trợ di dời một lần là 5 triệu đồng/hộ, cá nhân. Mức hỗ trợ để tự lo chỗ ở mới là 3 triệu đồng/hộ/tháng trong thời gian 24 tháng.

Thành phố Hải Phòng xây dựng kịch bản 3 phương án nhu cầu kinh phí thực tế tùy thuộc vào quy mô, mức độ của từng sự cố và số lượng hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp. Trong đó, phương án giả định toàn bộ 3.047 hộ tại 66 chung cư xuống cấp ở cấp độ D phải di dời khẩn cấp cùng lúc, kinh phí hỗ trợ dự phòng hơn 234 tỷ đồng.