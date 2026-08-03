Đấu giá lô đất 'vàng' 14.817 m² dự án Trung tâm thương mại

UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đã ban hành quyết định về việc đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án Trung tâm thương mại tại số 27 đường Nguyễn Văn Cừ (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) với diện tích 14.817 m².

Khu đất trên hầu hết là đất thương mại, dịch vụ được Nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần thông qua đấu giá với thời hạn 50 năm, chỉ có 20,1 m² thuộc lộ giới đường Nguyễn Văn Cừ không giao, không cho thuê. Hiện trạng khu đất là đất trống , do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý.

Khu đất rộng với diện tích 14.817 m² ở vị trí đắc địa.

Dự án được quy hoạch xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, với mật độ xây dựng tối đa 53,1%, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 33.057 m²; công trình cao từ 2-5 tầng. Trung tâm thương mại dự kiến phục vụ khoảng 3.000 lượt khách mỗi ngày, gồm các hạng mục (siêu thị, trung tâm mua sắm, khu dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khu vui chơi giải trí, rạp chiếu phim, văn phòng điều hành).

Khu đất hiện là đất trống do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai quản lý, Nhà nước sẽ cho thuê đất trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất, với thời hạn thuê 50 năm.