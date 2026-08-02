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Xuất hiện nhà ở xã hội giá từ 1,1 tỷ đồng/căn tại Hà Nội

| | Bất động sản

Dự án nhà ở xã hội CT2 thuộc khu nhà ở X2 tại phường Lĩnh Nam dự kiến có giá bán tạm tính khoảng 28,4 triệu đồng/m2, tương đương 1,1-1,5 tỷ đồng mỗi căn.

Ảnh minh họa

Theo đó, Sở Xây dựng Hà Nội vừa công bố giá bán dự kiến của dự án nhà ở xã hội CT2 thuộc khu nhà ở X2 tại phường Lĩnh Nam. Theo đó, giá bán tạm tính khoảng 28,4 triệu đồng/m2, tương đương 1,1-1,5 tỷ đồng mỗi căn.

Dự án do Handico làm chủ đầu tư, nằm gần đường Vành đai 3 và đê Nguyễn Khoái. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng hơn 1,5ha, riêng tòa CT2 có diện tích gần 1.935m2, gồm 17 tầng nổi, 2 tầng hầm với tổng mức đầu tư hơn 293 tỷ đồng.

Sau khi hoàn thành, dự án sẽ cung cấp 150 căn hộ, trong đó có 83 căn nhà ở xã hội để bán với mức giá dự kiến 28,4 triệu đồng/m2 (đã bao gồm VAT và kinh phí bảo trì), tương đương khoảng 1,1-1,5 tỷ đồng/căn.

Ngoài ra, dự án còn bố trí 31 căn hộ cho thuê với giá dự kiến khoảng 110.000 đồng/m2/tháng, 12 căn theo hình thức thuê mua và 24 căn hộ thương mại.

Theo kế hoạch, chủ đầu tư sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký mua nhà trong quý III/2026 và dự kiến hoàn thành, đưa dự án vào sử dụng trong quý I/2027.

Nguồn: Ảnh chụp màn hình thông báo của Sở Xây dựng TP. Hà Nội

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội cũng công bố danh sách 19 dự án nhà ở xã hội đề xuất đầu tư sau khi rà soát hồ sơ. Các dự án phân bố tại nhiều khu vực như Đan Phượng, Xuân Phương, Lĩnh Nam, Hoàng Liệt, Việt Hưng và Sóc Sơn.

Trong đó, dự án Khu nhà ở xã hội Tân Hội tại xã Đan Phượng có quy mô lớn nhất với diện tích hơn 53ha. Bên cạnh đó, nhiều dự án khác cũng được đề xuất tại Đan Phượng, Xuân Phương và Lĩnh Nam nhằm bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội cho Thủ đô trong thời gian tới.

Theo An Nam

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