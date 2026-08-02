Sai phạm dự án Robin Dalat Resort tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm

Giao đất không qua đấu giá, quy hoạch chồng chéo

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cho biết đã công khai kết luận thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình triển khai dự án Robin Dalat Resort do Công ty TNHH Khu du lịch Đồi Rô-Bin làm chủ đầu tư tại Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng vào năm 2008, có quy mô hơn 17 ha.

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, thời điểm dự án được chấp thuận đầu tư, dự án sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ nghỉ dưỡng, thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2003. Tuy nhiên, các cơ quan tham mưu vẫn đề xuất UBND tỉnh Lâm Đồng (cũ) lựa chọn nhà đầu tư và cho thuê đất không thông qua đấu giá.

Phối cảnh dự án Robin Dalat Resort.

Dự án có diện tích phần lớn nằm trên đất rừng phòng hộ môi trường nhưng vẫn được quy hoạch phát triển khu nghỉ dưỡng trong khi quy hoạch sử dụng đất, lâm nghiệp và xây dựng chưa đồng bộ. Sự thiếu thống nhất này kéo dài nhiều năm và trở thành một trong những nguyên nhân khiến dự án liên tục vướng mắc.

Bên cạnh đó, vào năm 2009, quá trình chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng đường giao thông thuộc dự án này cũng được xác định còn nhiều thiếu sót. Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh thời điểm đó chưa thẩm định đầy đủ nhu cầu sử dụng đất, chưa lấy ý kiến các cơ quan liên quan trước khi tham mưu UBND tỉnh.

Ngoài ra, việc bàn giao đất cũng không xác định đầy đủ ranh giới, cắm mốc ngoài thực địa nên không phát hiện khoảng 1.600m² đất trong phạm vi dự án đã bị các hộ dân lấn chiếm. Cùng với đó, dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2008 nhưng đến thời điểm thanh tra vào tháng 5/2026, Robin Dalat Resort vẫn chưa hoàn thành, chậm tiến độ tới 17 năm.

Theo Thanh tra tỉnh Lâm Đồng, ngoài những nguyên nhân khách quan như ảnh hưởng của dịch bệnh và khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ năng lực tài chính của chủ đầu tư còn hạn chế và việc phối hợp tháo gỡ các vướng mắc chưa hiệu quả.

Đến nay, doanh nghiệp mới hoàn thành một phần hạ tầng kỹ thuật cùng 3 căn biệt thự nghỉ dưỡng. Phần lớn các hạng mục còn lại vẫn chưa được triển khai, dự án chưa đủ điều kiện đưa vào hoạt động theo mục tiêu được phê duyệt. Ngoài ra, doanh nghiệp còn chưa hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính khi vẫn còn nợ hơn 5 tỷ đồng tiền thuê rừng giai đoạn 2023-2025.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng cho rằng nhiều kiến nghị tháo gỡ khó khăn của doanh nghiệp chưa có cơ sở xem xét do chủ đầu tư không thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo, chậm triển khai dự án trong thời gian dài và chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trách nhiệm không chỉ thuộc về doanh nghiệp

Từ khi dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư đến năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư Lâm Đồng (cũ) không tổ chức kiểm tra, giám sát việc triển khai dự án. Mặc dù chủ đầu tư không thực hiện chế độ báo cáo, không làm thủ tục gia hạn khi dự án hết thời hạn, cơ quan này vẫn tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh tiến độ mà chưa đánh giá đầy đủ năng lực thực hiện của doanh nghiệp.

Nhiều biệt thự xây dựng dở dang, bỏ hoang thời gian dài ở hồ Tuyền Lâm.

Đáng chú ý, trong suốt nhiều năm vi phạm, chủ đầu tư chỉ bị xử phạt hành chính một lần vào năm 2022 với mức phạt 35 triệu đồng. Mức phạt được Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đánh giá là chưa tương xứng với mức độ và thời gian chậm triển khai dự án.

Trên cơ sở kết quả thanh tra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm cùng các đơn vị, cá nhân liên quan trong từng giai đoạn tham mưu, quản lý và giám sát dự án.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì tham mưu kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân liên quan. Sở Tài chính tỉnh được giao rà soát điều kiện tiếp tục cho thuê đất và đánh giá việc thực hiện dự án theo Nghị quyết số 29/2026/QH16.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh kiểm tra toàn bộ hồ sơ đất đai, việc chuyển mục đích sử dụng đất, đồng thời đôn đốc thu hồi hơn 5 tỷ đồng tiền thuê rừng còn nợ. Sở Xây dựng tỉnh rà soát công tác quy hoạch, bảo đảm thống nhất giữa quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất; Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm phối hợp địa phương xử lý diện tích đất bị lấn chiếm.

Đối với chủ đầu tư, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính và đẩy nhanh tiến độ dự án. Trường hợp tiếp tục vi phạm hoặc không khắc phục các tồn tại theo quy định, cơ quan có thẩm quyền sẽ xem xét xử lý, trong đó có biện pháp thu hồi dự án.