Thành phố được Vinhomes, Sun Group, DOJI Land... rót vốn sắp có thêm khu đô thị gần 13.700 tỷ đồng, rộng hơn 160 ha

Một góc Thành phố Hải Phòng.

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng công bố thông tin lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu đô thị mới tại phường Hải An, TP Hải Phòng với tổng vốn đầu tư hơn 13.695 tỷ đồng.

Theo thông tin công bố, dự án có tổng diện tích sử dụng đất khoảng 1.608.942 m2 (gần 161 ha). Mục tiêu là đầu tư xây dựng một khu đô thị hỗn hợp đa chức năng, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội, gồm nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, công trình giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ, công viên, cây xanh, mặt nước cùng hệ thống giao thông và hạ tầng kỹ thuật.

Đáng chú ý, dự án dự kiến cung cấp 4.992 căn nhà ở, gồm 988 căn nhà ở thấp tầng (435 căn liền kề và 553 căn biệt thự), 2.222 căn hộ chung cư thương mại và 1.782 căn hộ nhà ở xã hội tại 3 tòa chung cư.

Bên cạnh phát triển nhà ở, dự án còn đầu tư hệ thống tiện ích xã hội quy mô lớn với 4 trường mầm non, 2 trường tiểu học, 2 trường THCS, một cơ sở y tế, một trung tâm chăm sóc sức khỏe, hai nhà văn hóa cùng 11 công trình thương mại, dịch vụ.

Về hạ tầng kỹ thuật, dự án dành hơn 343.000 m2 cho công viên, cây xanh, hồ cảnh quan và không gian thể thao, gần 587.000 m2 cho hệ thống giao thông, hơn 29.300 m2 cho bãi đỗ xe công cộng, đồng thời xây dựng khu xử lý nước thải tập trung.

Một hạng mục đáng chú ý là nhà đầu tư sẽ thực hiện đoạn đường Vành đai 3 dài khoảng 3,8 km, có mặt cắt ngang 68 m, kết nối từ nút giao cầu Tân Thành đến đường gom cao tốc Hà Nội – Hải Phòng.

Theo hồ sơ, công tác giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư dự kiến kéo dài 12 tháng kể từ khi có quyết định phê duyệt nhà đầu tư. Thời gian xây dựng và đưa công trình vào khai thác là 7 năm kể từ khi được giao đất hoặc cho thuê đất. Dự án dự kiến bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 2028, các sản phẩm nhà ở sẽ được đưa ra thị trường trong giai đoạn 2028–2033.

Hải Phòng hiện là thành phố có diện tích nhỏ nhất Việt Nam sau đợt sắp xếp đơn vị hành chính, đồng thời nổi lên như một trong những cực tăng trưởng mới của khu vực phía Bắc khi liên tục thu hút dòng vốn từ các doanh nghiệp lớn.

Trong lĩnh vực bất động sản, nhiều doanh nghiệp lớn như Vinhomes, Sun Group, DOJI Land, Hoàng Huy... đang triển khai hoặc nghiên cứu các dự án quy mô lớn.

Trong lĩnh vực công nghệ, FPT đã đầu tư Tổ hợp Giáo dục FPT và đang mở rộng hợp tác với Hải Phòng trong các lĩnh vực chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và trung tâm dữ liệu, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng thành phố trở thành trung tâm công nghệ của vùng duyên hải Bắc Bộ.

Ở lĩnh vực công nghiệp, nhiều "ông lớn" cũng đang tăng tốc hiện diện tại Hải Phòng. Hòa Phát triển khai Khu công nghiệp Hoàng Diệu quy mô khoảng 245 ha; Kinh Bắc (KBC) phát triển nhiều dự án như Khu công nghiệp Kim Thành 2, Bình Giang và cụm công nghiệp phụ trợ Tràng Duệ; trong khi Taseco Land đầu tư Khu công nghiệp Thủy Nguyên quy mô gần 250 ha.

Cùng với việc thành lập Khu kinh tế chuyên biệt và Khu thương mại tự do, Hải Phòng đang trở thành điểm đến của làn sóng đầu tư mới, tạo dư địa phát triển cho cả bất động sản, công nghiệp, logistics và dịch vụ.﻿