Chưa đầy 6 tuần, một DN của Vingroup làm siêu công trình lớn nhất ĐNÁ tại Hà Nội bắt tay với 24 đối tác

Trung tâm Triển lãm Việt Nam tọa lạc tại Đông Anh, Hà Nội. Ảnh: VEC

Ngày 30/07, Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) tổ chức lễ ký kết hợp tác chiến lược với 14 đối tác trong nước và quốc tế.

Theo đó, 14 đối tác chiến lược bao gồm các tổ chức xúc tiến như Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Hiệp hội Thương mại Ý tại Việt Nam (ICHAM), cùng các thương hiệu danh tiếng trong lĩnh vực hạ tầng tổ chức - vận hành sự kiện triển lãm như UPGroup Asia, Momentus Technologies, Henoto Worldwide, GL Events, CTCP Triển lãm Hàng không Việt Nam (VIAExpo), Công ty TNHH Hồng Hạc, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Nghị Tín; bên cạnh đó là các đối tác logistic toàn cầu: APT Freight & Logistics Group, AEL Vietnam - Asia Expo Logistics Vietnam, Rogers Asia, Tradelinks Logistics & Services Co., Ltd.

Lễ ký kết này đánh dấu sự tích hợp đồng bộ và toàn diện trong hệ sinh thái đối tác chiến lược của VEC, bao gồm đơn vị thuộc Nhà nước như Quỹ Hỗ trợ Phát triển Du lịch nhằm gắn kết triển lãm với quảng bá du lịch quốc gia, đến kênh kết nối quốc tế ICHAM, năng lực tổ chức sự kiện công nghệ cao từ các đối tác trong nước và quốc tế như VIAE và GL Events…

Đồng thời, VEC cũng định hình chuẩn mực vận hành hiện đại thông qua giải pháp số hóa cùng Momentus Technologies, thi công gian hàng bền vững chuẩn quốc tế từ Henoto, cùng hệ thống hạ tầng điện, khí nén thiết yếu của Hồng Hạc và Nghị Tín. Hơn nữa, mạng lưới logistics đa tầng gồm APT, Rogers Asia, AEL và Tradelinks đảm bảo khả năng đáp ứng mọi quy mô triển lãm.

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa VEC và 14 đối tác trong ngành, ngày 30/7. Ảnh: VIC

Đáng chú ý, lần ký kết này là đợt thiết lập quan hệ đối tác thứ ba của VEC chỉ trong chưa đầy 6 tuần. Tính đến nay, VEC đã liên kết thành công với 24 đối tác lớn, qua đó thể hiện tốc độ và sự nhất quán trong chiến lược kiến tạo hệ sinh thái toàn diện. Việc này nhằm đưa VEC trở thành điểm đến của các sự kiện triển lãm quy mô toàn cầu và nhận được sự công nhận của quốc tế về năng lực vận hành toàn trình.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam có quy mô hơn 90 ha

Trung tâm Triển lãm Việt Nam có quy mô hơn 90 ha. Ảnh: VIC

Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) thuộc CTCP Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (VEFAC). Đây là một công ty con thuộc Tập đoàn Vingroup (với tỷ lệ sở hữu hơn 85%).

Trung tâm Triển lãm Việt Nam tọa lạc tại Đông Anh, Hà Nội, là tổ hợp triển lãm, hội chợ lớn nhất Đông Nam Á và thuộc Top 10 thế giới. Tổ hợp triển lãm này có quy mô hơn 90ha, được định hướng trở thành trung tâm kết nối thương mại, đầu tư và đổi mới sáng tạo.

Với sứ mệnh "Đưa Việt Nam ra thế giới và mang thế giới về Việt Nam", VEC có định hướng tới trở thành điểm đến của các sự kiện triển lãm, thương mại và đầu tư quy mô lớn, từ đó góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên bản đồ triển lãm khu vực và quốc tế.