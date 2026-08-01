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Tỉnh được "ông lớn" Vingroup, Sun Group, T&T... đổ về, đang xây sân bay 5 sao top 10 thế giới sắp mở bán loạt dự án nhà ở xã hội chỉ từ hơn 9 triệu đồng/m2

| | Bất động sản

3 dự án nhà ở xã hội tại Bắc Ninh sắp được mở bán với giá từ 9,3 - 20,6 triệu đồng/m2.

Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh cho biết, 3 dự án nhà ở xã hội tập trung ở các phường Quế Võ, Bắc Giang, Từ Sơn và xã Đại Đồng sắp nhận hồ sơ mở bán. Tổng nguồn cung mở bán gần 640 căn hộ.

Cụ thể, khu nhà ở xã hội Sao Hồng tại phường Quế Võ có 70 căn để bán đợt 2, dự kiến nhận hồ sơ từ 27/8 - 27/9. Giá bán khoảng 9,3 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT và phí bảo trì). Người mua sẽ trả tổng 363 - 651 triệu đồng để sở hữu một căn diện tích 39 - 70m2.

Khu nhà ở xã hội Sao Hồng được xây dựng trên khu đất gần 2 ha, gồm 3 tòa chung cư và 32 căn nhà thương mại riêng lẻ. Chủ đầu tư là Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và thương mại Sao Hồng cho. Dự án đã hoàn thành 90% hạ tầng kỹ thuật. Hai khối nhà xã hội cao 7 - 11 tầng đã thi công xong kết cấu, hoàn thiện hơn 85%, dự kiến bàn giao trong quý IV/2026.

Khu nhà xã hội tại Khu số 1 tại phường Bắc Giang có 50 căn để bán (đợt 4). Với đơn giá bình quân 18,5 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì), một căn hộ có giá dao động 638 triệu đồng đến 1,35 tỷ đồng, tùy diện tích. Chủ đầu tư sẽ bắt đầu nhận hồ sơ từ 24/8 - 8/10.

Dự án có quy mô hơn 1 ha, gồm tòa nhà xã hội cao 12 tầng và tòa nhà thương mại cao 15 tầng. Tổng nguồn cung có 617 căn hộ. Tiến độ hoàn thành các thủ tục và xây dựng công trình đến hết tháng 6/2027.

Khu nhà xã hội thuộc Khu đô thị dịch vụ VSIP Bắc Ninh tại phường Từ Sơn và xã Đại Đồng. Dự án mở bán đợt đầu với 518 căn, giá 20,6 triệu đồng/m2 (gồm VAT, chưa có kinh phí bảo trì). Chủ đầu tư dự kiến nhận hồ sơ từ 21/8 - 5/10. Dự án này có diện tích hơn 3,5 ha, gồm các tòa nhà cao 15-20 tầng.

Thanh Phong

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