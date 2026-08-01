Lộ diện bộ sưu tập tư dinh độc bản, đón chu kỳ tăng trưởng mới của Quy Nhơn

Quy Nhơn bước vào chu kỳ tăng trưởng mới

Chỉ trong vài năm trở lại đây, Quy Nhơn liên tục đón nhận những dòng vốn quy mô lớn từ các tập đoàn bất động sản hàng đầu. Đơn cử, FLC đã đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng, Hưng Thịnh rót trên 57.000 tỷ đồng; Phát Đạt, Geleximco, TMS Group… đều đã hiện diện, trong khi Sun Group cũng bắt đầu triển khai các dự án chiến lược. Việc nhiều "ông lớn" cùng lựa chọn Quy Nhơn không chỉ phản ánh sức hấp dẫn của một điểm đến, mà còn là tín hiệu rõ nét về niềm tin đối với triển vọng phát triển dài hạn của thị trường. Trong giới đầu tư, dòng vốn của các tập đoàn lớn luôn được xem là "chỉ báo" cho những địa phương đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới.

Sức hút của Quy Nhơn đến từ những lợi thế mà không nhiều đô thị biển còn sở hữu. Đây là thị trường đã tạo dựng được thương hiệu du lịch quốc gia, liên tục được các tổ chức quốc tế vinh danh là điểm đến hấp dẫn, lượng khách tăng trưởng bền vững nhưng vẫn còn quỹ đất ven biển quy mô lớn để phát triển những tổ hợp nghỉ dưỡng đẳng cấp. Chính sự cân bằng giữa sức hút hiện hữu và dư địa phát triển đã tạo nên lợi thế khác biệt của Quy Nhơn.

Bên cạnh đó là hệ cảnh quan hiếm có với biển, núi, bán đảo, vịnh và ghềnh đá hòa quyện trong cùng một không gian, mang đến điều kiện để kiến tạo những sản phẩm nghỉ dưỡng đa trải nghiệm thay vì chỉ sở hữu tầm nhìn hướng biển.

Khi thiên nhiên khác biệt, hạ tầng bứt tốc, nền kinh tế mở rộng và dư địa phát triển vẫn còn rộng lớn, Quy Nhơn hội tụ đầy đủ những điều kiện để bước vào chu kỳ tăng trưởng mới của bất động sản nghỉ dưỡng. Cũng bởi vậy, sự hiện diện ngày càng đậm nét của các nhà phát triển hàng đầu không phải là một sự trùng hợp, mà là minh chứng rõ ràng cho sức hấp dẫn của một thị trường đang ở thời điểm cất cánh.

The Hera Resort Quy Nhơn – Tư dinh độc bản giữa núi rừng và vịnh biển

Giữa thời điểm Quy Nhơn hội tụ những động lực để bứt phá, The Hera Resort do Công ty Cổ phần Hera Quy Nhơn làm chủ đầu tư xuất hiện như một lời hồi đáp dành cho phân khúc nghỉ dưỡng hạng sang. Không lựa chọn lối phát triển đại trà, dự án được kiến tạo theo triết lý "tư dinh độc bản giới hạn" – nơi mỗi sản phẩm hướng đến những chủ nhân đề cao sự riêng tư, giá trị sở hữu khác biệt. Mỗi tư dinh được kiến tạo như một biểu tượng dành riêng cho những chủ nhân danh giá, nơi vị thế được khẳng định bằng quyền sở hữu những giá trị độc bản không thể nhân bản theo thời gian.

Tọa lạc trên quỹ đất rộng 16,62 ha tại phường Quy Nhơn Nam (Gia Lai), chỉ cách trung tâm Quy Nhơn vài phút di chuyển, The Hera Resort sở hữu thế đất "tựa sơn hướng hải" hiếm có. Phía sau tựa dãy núi Xuân Vân, phía trước mở rộng tầm nhìn ôm trọn đại dương xanh, dự án hiện diện trên một trong số ít quỹ đất ven biển còn giữ được địa hình nguyên bản, nơi núi, rừng và biển giao hòa tạo nên nên cảnh quan hiếm có và không thể tái tạo.

The Hera Resort sở hữu địa thế "tựa sơn hướng hải" hiếm có

Chính địa thế ấy trở thành nguồn cảm hứng định hình ngôn ngữ kiến trúc của dự án. Trên những triền đồi hướng biển, các mái vòm trắng đặc trưng, sắc xanh Santorini cùng những cung đường uốn lượn theo địa hình tạo nên một "Santorini nhiệt đới" giữa lòng Quy Nhơn – dấu ấn kiến trúc vừa hòa quyện với thiên nhiên, vừa khẳng định giá trị độc bản không thể sao chép.

The Hera Resort được phát triển với bốn bộ sưu tập mang bản sắc riêng, gồm The Helios Signature – 68 biệt thự độc bản, The Selene Collection – 75 Boutique Villas nghệ thuật, Hera Marina – không gian lưu trú bên bến du thuyền và The Athena Ocean – dòng căn hộ cao tầng sở hữu tầm nhìn khoáng đạt hướng đại dương. Mỗi phân khu là một phong cách sống khác nhau nhưng cùng hướng đến chuẩn nghỉ dưỡng tinh hoa.

Không dừng ở giá trị sở hữu, dự án kiến tạo một hệ sinh thái nghỉ dưỡng đa tầng trải nghiệm, từ hồ bơi vô cực hướng biển, hành trình ngắm biển từ khinh khí cầu, đến những đêm glamping giữa thiên nhiên hay tổ hợp Onsen & Wellness.

Điểm nhấn đặc biệt trong hệ tiện ích là bến du thuyền Hera Marina, đây không chỉ là nơi khởi nguồn những hải trình khám phá Hòn Khô, Cù Lao Xanh tuyệt đẹp, mà còn mở ra một phong cách sống của giới tinh hoa toàn cầu. Mỗi chuyến hải trình không đơn thuần là trải nghiệm nghỉ dưỡng, mà là cách chủ nhân khẳng định vị thế, gu sống và quyền sở hữu những đặc quyền dành cho số ít.

Tại The Hera Resort, hệ sinh thái tiện ích được kiến tạo như một vòng đời cảm xúc: Vui chơi - gắn kết - viễn du - phục hồi. Mỗi điểm chạm đều được khéo léo đan cài để đánh thức mọi giác quan, nâng tầm chất lượng sống và kéo dài trải nghiệm cho du khách.

Ra mắt đúng thời điểm thị trường bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, The Hera Resort không chỉ kiến tạo một điểm đến nghỉ dưỡng mang tiêu chuẩn quốc tế mà còn xác lập một chuẩn mực sở hữu mới. Trong bối cảnh quỹ đất ven biển nguyên bản ngày càng khan hiếm, những giá trị không thể tái tạo về vị trí, cảnh quan và địa thế đã đưa The Hera Resort vượt lên khuôn khổ của một dự án bất động sản, trở thành bộ sưu tập tài sản giới hạn dành cho những chủ nhân tiên phong nắm bắt giá trị của sự độc bản.

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