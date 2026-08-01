Cà Ná New City chính thức bung bảng hàng đợt 1: Tài Sản ven biển chỉ từ 570 triệu

Khi dòng tiền thông minh không còn kiên nhẫn "chờ hạ tầng"

Báo cáo thị trường khu vực Nam Trung Bộ cho thấy, sự bứt phá tốc độ của hàng loạt công trình hạ tầng trọng điểm cùng định hướng phát triển kinh tế biển Nam Khánh Hòa đang đẩy giá trị bất động sản khu vực này vào chu kỳ tăng trưởng mới. Tuy nhiên, thay vì tìm kiếm các sản phẩm phân lô cơ bản, dòng vốn đầu tư hiện nay đang có sự sàng lọc khắt khe: Chỉ xuống tiền ở những đô thị có quy hoạch hoàn chỉnh và khả năng hình thành cộng đồng cư dân thực.

Việc Cà Ná New City — khu đô thị kiểu mẫu tích hợp (All-in-one) đầu tiên tại Nam Khánh Hòa do ACT Holdings làm chủ đầu tư và CEN HCM phát triển — chính thức công bố bảng hàng đợt 1 được xem là "đúng điểm rơi" của thị trường. Nơi đây không chỉ bù đắp khoảng trống về không gian sống cao cấp cho đội ngũ chuyên gia, lực lượng lao động chất lượng cao mà còn là "trái tim" tích tụ mọi hoạt động thương mại sầm uất trong tương lai.

Tính toán bài toán dòng tiền: Vì sao đợt 1 luôn là "vùng trũng" lợi nhuận?

Sức hút lớn nhất trong ngày mở bán chính thức nằm ở phân khu Hải Đăng — phân khu cửa ngõ với dòng sản phẩm đất nền ven biển có mức giá khởi điểm từ 1,9 tỷ đồng/nền. Đặt lên bàn cân tài chính, đây là bài toán đầu tư sở hữu biên độ an toàn cực cao nhờ sự xuất hiện của chuỗi đòn bẩy đợt Pioneer:

Vốn đối ứng ban đầu siêu mỏng: Chỉ cần khoảng 570 triệu đồng (30% giá trị), nhà đầu tư đã hoàn tất thủ tục sở hữu.

Khiên chắn tài chính 24 tháng: Ngân hàng MB Bank giải ngân 70% còn lại với chính sách ân hạn nợ gốc suốt 24 tháng (lãi suất 9,5%). Điều này cho phép nhà đầu tư tối ưu hóa dòng vốn, hoàn toàn không gặp áp lực tài chính trong 2 năm đầu để chờ nhịp sóng tăng giá từ hạ tầng.

Tối đa hóa lợi nhuận ngay khi mua: Tổng mức chiết khấu thanh toán lên đến 5%, cộng thêm 1% đặc quyền cho cư dân địa phương và chính sách hoàn 100% chi phí sitetour.

Bảo chứng an toàn: Sổ hồng riêng từng lô sẵn sàng bàn giao — xóa bỏ hoàn toàn rủi ro pháp lý cho dòng vốn.

Sự kiện chính thức mở bảng hàng đợt 1 hôm nay không chỉ là cột mốc của riêng Cà Ná New City, mà còn là thời điểm thiết lập một mặt bằng giá trị hoàn toàn mới cho thị trường bất động sản Nam Khánh Hòa.

Thông tin chính thức sự kiện mở bán Cà Ná New City:

Thời gian ra mắt: Ngày 01/08/2025

Website: cananewcity.com.vn

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