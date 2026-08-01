Nhà vườn gần 10.000 m2 của NSND Phương Thảo: Có hồ cá, sân pickleball

Không chỉ được biết đến với giọng hát dân gian ngọt ngào, NSND Phương Thảo còn khiến nhiều khán giả bất ngờ khi sở hữu nhà vườn rộng gần 10.000 m2, được ví như một khu nghỉ dưỡng thu nhỏ giữa thiên nhiên.

Chia sẻ với Tiền Phong , nữ nghệ sĩ cho biết cơ duyên đến với khu đất hoàn toàn ngẫu nhiên.

"Năm 2019, duyên nợ thế nào mà cứ đi lên đây tìm mua đất mặc dù chẳng thích tý nào. Mua được nửa năm thì dịch COVID-19 ập đến, các chương trình biểu diễn bị hủy. Tôi ở Hà Nội thấy buồn nên lên đây trồng rau", cô kể.

Bên trong căn biệt thự của NSND Phương Thảo.

Đây là nơi NSND Phương Thảo đón bạn bè đến chơi, nghỉ dưỡng mỗi dịp cuối tuần.

Những ngày đầu, việc làm vườn khiến nữ ca sĩ gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, khi chứng kiến cây trái do chính mình gieo trồng dần phát triển, cô ngày càng gắn bó với cuộc sống điền viên.

"Từ ngày lên đây ở, gần gũi thiên nhiên, tôi chăm sóc cây cối, làm việc nhà nhiều hơn và thấy hạnh phúc vì điều đó", Phương Thảo chia sẻ.

NSND Phương Thảo đón nhiều nghệ sĩ Việt tới thăm cơ ngơi như vợ chồng ca sĩ Trọng Tấn, ca sĩ Đăng Dương, vợ chồng nhạc sĩ Đức Trịnh, NTK Tăng Mai Anh, MC Hoàng Trang, NTK Kelly Bùi...

Theo NSND Phương Thảo, cho cá ăn là công việc yêu thích của vợ chồng cô mỗi ngày.

"Tôi là người làm gì cũng ngẫu hứng, kể cả việc xây nhà. Có lẽ vì thế mà kiến trúc ngôi nhà đều thể hiện cái tôi của gia chủ. Tôi thích phong cách Indochine hiện đại và hiểu mình muốn gì nên tự thiết kế không gian sống, thợ chỉ thi công theo", cô cho biết.

NSND Phương Thảo dành nhiều thời gian, tâm huyết cho công trình của mình.

Nhà vườn của NSND Phương Thảo được xây dựng từ năm 2019 trên khu đất rộng hơn 8.000 m2. Sau nhiều lần mở rộng, tổng diện tích hiện đạt gần 10.000 m2.

Toàn bộ khuôn viên nằm giữa không gian đồi núi xanh mát, được quy hoạch theo hướng gần gũi thiên nhiên.Từ cổng chính dẫn vào là lối đi lát đá, hai bên phủ kín cây xanh.

Trước đây, nữ ca sĩ xây căn nhà hai tầng với 8 phòng ngủ để đón gia đình, bạn bè đến nghỉ dưỡng. Sau khi tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai doanh nhân vào tháng 3/2025, cô tiếp tục đầu tư thêm biệt thự ba tầng có diện tích khoảng 300 m2 mỗi sàn, gồm 10 phòng ngủ.

Sân pickleball trong khuôn viên nhà vườn.

NSND Phương Thảo cho biết cô trồng nhiều loại hoa, cây trái như hoa hồng, thược dược, cánh bướm, tường vy, cẩm tú, cau, mít...

Ngoài biệt thự và sân vườn, khuôn viên còn có hồ cá, vườn cây ăn trái, khu trồng rau và sân pickleball. Theo Phương Thảo, cho cá ăn là công việc yêu thích của hai vợ chồng mỗi ngày, còn sân pickleball chủ yếu phục vụ việc rèn luyện sức khỏe và là nơi bạn bè, người thân tụ họp dịp cuối tuần.

Phạm Phương Thảo sinh năm 1982 tại Nghệ An, trưởng thành từ Đoàn Ca múa kịch Hương Sen. Cô tốt nghiệp Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và hiện công tác tại Nhà hát Ca Múa Nhạc Việt Nam.

Năm 2003, cô giành giải Ba dòng nhạc dân gian tại Sao Mai, đồng thời nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất". Bên cạnh ca hát, Phương Thảo còn sáng tác nhiều ca khúc như Đất mẹ ngày về, Gái Nghệ, Cho em thôi chòng chành, Trăng sáng một mình ... và phát hành tập thơ Đi hết xuân thì vào năm 2019.

Năm 2024, cô được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, trở thành ca sĩ trẻ nhất nhận danh hiệu này.

Tháng 3/2025, NSND Phương Thảo tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai doanh nhân tại quê nhà Nghệ An.