TTC Land tái khởi động dự án Panomax River Villa, doanh thu dự kiến hơn 1.100 tỷ đồng

Phối cảnh dự án Panomax River Villa.

Sau giai đoạn tái cơ cấu danh mục đầu tư và hoàn thiện pháp lý các tài sản chiến lược, Công ty CP Địa ốc Sài Gòn Thương Tín (TTC Land, mã SCR) dự kiến khởi công dự án Panomax River Villa - Lô K tại đường Đào Trí, phường Phú Thuận, TP. Hồ Chí Minh vào ngày 6/8/2026.

Dự án Panomax River Villa - Lô K được phát triển trên khu đất rộng khoảng 0,85 ha tại số 722 Đào Trí, gồm 63 sản phẩm căn hộ thấp tầng. Theo TTC Land, dự án có tổng doanh thu khoảng hơn 1.100 tỷ đồng.

Trước đó, dự án từng phải tạm dừng vì vướng một số thủ tục pháp lý, nhưng đến hiện tại theo đại diện TTC Land, dự án đã hoàn tất một số thủ tục pháp lý quan trọng, bao gồm xác định nghĩa vụ tài chính bổ sung, hoàn tất thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và đã được cấp giấy phép xây dựng theo quy định. Việc hoàn thiện các thủ tục này là cơ sở để dự án bước vào giai đoạn thi công và chuẩn bị triển khai hoạt động kinh doanh.

Việc đưa Panomax River Villa trở lại triển khai cũng nằm trong kế hoạch khai thác quỹ đất và cải thiện kết quả kinh doanh của TTC Land sau giai đoạn tái cơ cấu. Theo doanh nghiệp, khi dự án được triển khai và mở bán, sẽ là một trong những nguồn bổ sung doanh thu và dòng tiền trong các năm tới.

Ở một diễn biến khác, công ty con của TTC Land là chủ đầu tư dự án TTC Plaza Đà Nẵng đã được cơ quan thuế chấp thuận hoàn thuế và nhận hơn 78 tỷ đồng. Trước đó, trung tâm thương mại AEON Mall tại dự án TTC Plaza Đà Nẵng đã khai trương từ đầu tháng 7/2026, góp phần đưa dự án bước vào giai đoạn khai thác.

Theo kế hoạch của doanh nghiệp, cùng với Panomax River Villa, các dự án trọng điểm sẽ lần lượt được triển khai trong thời gian tới nhằm mở rộng nguồn thu và cải thiện dòng tiền sau giai đoạn tập trung xử lý pháp lý và tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Dự án TTC Plaza Đà Nẵng của TTC Land đã bắt đầu bước vào giai đoạn khai thác.

Thực tế, thời gian qua, nguồn doanh thu của TTC Land chủ yếu đến từ dịch vụ cho thuê và dịch vụ xây dựng. Báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2026 cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2026 mảng dịch vụ cho thuê mang về cho TTC Land gần 143 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ xây dựng đạt 109 tỷ đồng (giảm 32% so với cùng kỳ), dịch vụ bất động sản mang về hơn 70 tỷ đồng (tăng gần 30%), trong khi doanh thu từ chuyển nhượng bắt động sản không ghi nhận.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, TTC Land đạt hơn 336 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 35% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính đạt 116 tỷ đồng, giảm 31%.

Trừ đi các chi phí, TTC Land đạt 15,3 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm, giảm 71% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 23,6 tỷ đồng, giảm 20%.

Trước đó, tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, ông Nguyễn Thành Chương, Chủ tịch HĐQT TTC Land cho biết, trong bối cảnh thị trường bất động sản bước vào giai đoạn sàng lọc và phục hồi có chọn lọc, công ty xác định năm 2025–2026 là giai đoạn chuyển tiếp mang tính bản lề. Thay vì theo đuổi tăng trưởng ngắn hạn, doanh nghiệp tập trung tái định vị chiến lược, củng cố năng lực tài chính và hoàn tất các điều kiện cần để sẵn sàng bứt phá khi thị trường thuận lợi.

Trong năm 2026, TTC Land định hướng tiếp tục tháo gỡ pháp lý tại các dự án trọng điểm như Charmington Iris, Charmington Dragonic, Panomax River Villa lô K và Charmington Tân Sơn Nhất. Đây được xác định là yếu tố then chốt, quyết định khả năng hiện thực hóa quỹ đất thành doanh thu và lợi nhuận trong các giai đoạn tiếp theo.

Theo ông Võ Thanh Lâm, Tổng Giám đốc TTC Land, phần lớn giá trị của công ty hiện nằm ở các dự án đang trong quá trình hoàn thiện pháp lý. Đây không phải là điểm nghẽn, mà là giai đoạn tích lũy để chuẩn bị cho tăng trưởng trong các năm tới.

"Trong năm 2026, khi nhiều chính sách tháo gỡ vướng mắc pháp lý được triển khai, cùng với sự cải thiện của thị trường, các dự án dự kiến sẽ được đẩy nhanh tiến độ và từng bước chuyển hóa thành nguồn thu cho doanh nghiệp", ông Võ Thanh Lâm nói.

Cùng với việc hoàn thiện pháp lý các dự án, lãnh đạo TTC Land cho hay, công ty sẽ tiếp tục duy trì chính sách điều hành thận trọng, tập trung kiểm soát dòng tiền, tối ưu chi phí và đảm bảo cân đối tài chính.

Tại thời điểm ngày 30/6/2026, quy mô tổng tài sản của TTC Land đạt gần 13.257 tỷ đồng, tăng gần 2,8% so với đầu năm. Trong đó, lượng tiền gửi ngân hàng và cho vay ở mức hơn 1.400 tỷ đồng; hàng tồn kho xấp xỉ 3.500 tỷ đồng, các khoản phải thu ngắn hạn trên 2.000 tỷ đồng, các khoản phải thu dài hạn hơn 2.300 tỷ…

Bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của công ty đến cuối quý II/2026 ở mức 7.878 tỷ đồng, tăng 4,5% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 4.760 tỷ đồng, bao gồm 1.883 tỷ đồng nợ vay ngắn hạn và 2.877 tỷ đồng nợ vay dài hạn.

Đến cuối tháng 6, vốn chủ sở hữu của công ty đạt 5.378 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm, trong đó vốn góp của chủ sở hữu là gần 4.306 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối hơn 493 tỷ đồng.