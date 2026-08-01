TT GENESIS ghi dấu ấn tại lễ trao giải Dot Property Award 2026

TT GENESIS vừa được vinh danh ở hạng mục "Dự án căn hộ cao cấp có thiết kế đổi mới sáng tạo đẹp nhất Việt Nam 2026" (Best Innovative Luxury Condo Architectural Design Vietnam 2026) tại Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026. Giải thưởng ghi nhận những giá trị nổi bật về thiết kế của dự án, đánh dấu bước tiến mới của liên danh phát triển TT Capital trong hành trình kiến tạo những sản phẩm cao cấp có chất lượng quốc tế.

Đây cũng là dự án thứ hai liên tiếp do TT Capital phát triển được Dot Property Vietnam Awards vinh danh, sau TT AVIO vào năm 2024. Thành tích này cho thấy sự nhất quán trong chiến lược phát triển sản phẩm của liên danh ở nhiều phân khúc, khẳng định năng lực triển khai dự án, uy tín thương hiệu và tạo dựng niềm tin đối với khách hàng, đối tác.

Ngày 30/7/2026, tại The Reverie Saigon, TP.HCM, Lễ trao giải Dot Property Vietnam Real Estate Awards 2026 đã diễn ra với sự tham dự của đông đảo chủ đầu tư, nhà phát triển bất động sản, chuyên gia, tổ chức trong ngành. Chương trình do Dot Property Group - thương hiệu thuộc hệ sinh thái toàn cầu LIFULL CONNECT - tổ chức thường niên, là một trong những giải thưởng bất động sản quốc tế uy tín tại Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, nhằm tôn vinh những doanh nghiệp và dự án có đóng góp nổi bật cho sự phát triển bền vững của thị trường.

Với chủ đề "Phát triển bền vững: Cú hích từ những đòn bẩy tăng trưởng trong chu kỳ mới của thị trường bất động sản Việt Nam", quy tụ nhiều thương hiệu bất động sản hàng đầu và những dự án tiêu biểu trên cả nước. Việc TT GENESIS được xướng tên tại một trong những hạng mục quan trọng đã đưa dự án sánh vai với các tên tuổi lớn, được sự ghi nhận từ giới chuyên môn khắt khe với chất lượng phát triển và tư duy kiến tạo khác biệt.

TT GENESIS được phát triển trên khu đất 1,9 ha tại mặt tiền đường 30 m thuộc Khu dân cư Đào Sư Tích, TP.HCM. Dự án gồm hai tòa tháp cao 30 tầng, hai tầng hầm và 1.438 sản phẩm, bao gồm căn hộ, căn hộ sân vườn, duplex và penthouse.

Điểm khác biệt của TT GENESIS nằm ở ngôn ngữ thiết kế lấy nước và ánh sáng làm nguồn cảm hứng xuyên suốt. Từ hình khối kiến trúc, cảnh quan, hệ tiện ích đến không gian căn hộ đều đề cao sự kết nối với thiên nhiên, tối ưu ánh sáng tự nhiên, thông gió và trải nghiệm sống cân bằng.

Dự án sở hữu lợi thế ba mặt hướng sông cùng bốn mặt tiền đường, vừa mở ra tầm nhìn rộng thoáng, vừa kết nối thuận tiện với khu vực Nam Sài Gòn và hệ sinh thái giáo dục, y tế, thương mại hiện hữu. Trên tổng thể quy hoạch, hơn 8.000 m² được dành cho tiện ích ngoài trời và hơn 2.800 m² tiện ích trong nhà; hệ thống 88 tiện ích phục vụ đa dạng nhu cầu từ vận động, thư giãn, chăm sóc sức khỏe đến kết nối cộng đồng.

Hệ 88 tiện ích tinh tuyển mang đến trải nghiệm sống trọn vẹn cho mọi cư dân.

Thay vì bố trí như những hạng mục riêng lẻ, TT GENESIS được quy hoạch theo một tổng thể có tính kết nối, nơi khu vui chơi trẻ em, không gian thư giãn, khu vận động, thư viện, phòng gym, yoga, hồ bơi muối khoáng cùng các tiện ích trên cao được bố trí hài hòa để đáp ứng đa dạng nhu cầu sinh hoạt của cư dân trong suốt một ngày.

Cách tổ chức này vừa khuyến khích sự gắn kết cộng đồng, vừa đảm bảo những khoảng riêng tư cần thiết. Đó cũng là "chất Nhật" được thể hiện tại TT GENESIS - không nằm ở những biểu tượng hình thức, mà hiện diện trong tư duy quy hoạch chỉn chu, tối ưu công năng, mục đích sử dụng rõ ràng trong từng chi tiết nhằm kiến tạo một không gian sống cân bằng, tinh tế và bền vững.

Đề cao giá trị sử dụng lâu dài, toàn bộ căn hộ được quy hoạch để 100% phòng khách và phòng ngủ có mặt thoáng tiếp xúc trực tiếp với không gian bên ngoài, tối ưu khả năng đón sáng, thông gió và mở rộng tầm nhìn. Ban công được tổ chức như một lớp chuyển tiếp giữa không gian riêng tư với cảnh quan, vật liệu và thiết bị hoàn thiện từ các thương hiệu quốc tế nhằm hướng đến chất lượng sử dụng bền bỉ, lâu dài.

TT GENESIS được đầu tư và phát triển bởi liên doanh Việt Nam - Nhật Bản - Singapore giàu năng lực.

Đứng sau dự án là liên doanh TT Capital, Vietmax Capital, Cosmos Initia thuộc Daiwa House Group, Hinokiya Group và Koterasu Group. Sự kết hợp giữa kinh nghiệm phát triển thị trường trong nước với tiêu chuẩn quy hoạch, thiết kế và quản lý quốc tế tạo nền tảng để hiện thực hóa triết lý phát triển xuyên suốt của dự án.

Giải thưởng Dự án căn hộ cao cấp có thiết kế đổi mới sáng tạo đẹp nhất Việt Nam 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với TT GENESIS, không chỉ là thành quả của từng dự án riêng lẻ mà còn phản ánh năng lực phát triển sản phẩm một cách bài bản và nhất quán.

Đặc biệt ở phân khúc cao cấp, liên danh tiếp tục khẳng định năng lực phát triển dự án, từng bước nâng tầm vị thế thương hiệu và củng cố niềm tin của khách hàng, đối tác cùng giới chuyên môn. Đây cũng là động lực để doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển những dự án chất lượng, bền vững và khác biệt.