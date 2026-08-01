Ciputra gỡ nút thắt hạ tầng kéo dài một thập kỷ, loạt dự án của Sunshine tại đây đang có tiến độ ra sao?

Hành lang bất động sản Tây Hồ Tây tiếp tục đón thêm động lực mới khi trục đường huyết mạch rộng 40 m chạy dọc phía Bắc Ciputra đã hoàn tất giải phóng mặt bằng, đang gấp rút thi công để thông xe toàn tuyến trong thời gian tới.

Khép lại hơn một thập kỷ vướng mắc, tuyến đường dài hơn 2 km sau khi hoàn thành sẽ nối trực tiếp cầu Nhật Tân (Vành đai 2) với cầu Thăng Long (Vành đai 3), khơi thông trục các giao thông huyết mạch và giải tỏa áp lực cho đường Nguyễn Hoàng Tôn, An Dương Vương, qua đó góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông toàn khu vực.

"Điểm nghẽn" hạ tầng lớn nhất Ciputra (tuyến đường dài hơn 2km, rộng 40m) chính thức được khơi thông.

Cùng thời điểm, hàng loạt dự án quy mô lớn của Sunshine Group cũng đang tăng tốc thi công và chuẩn bị bàn giao, góp phần định hình diện mạo mới cho Ciputra.

Noble Palace Tay Ho: sẵn sàng bàn giao từ Quý 3/2026 cùng sổ đỏ lâu dài

Toạ lạc tại tâm điểm Ciputra, Noble Palace Tay Ho là tổ hợp thấp tầng có quy mô gần 500 dinh thự, shop villas hạng sang với cấu trúc 5 tầng nổi, 1 tầng hầm và vật liệu cao cấp tuyển chọn. Đây cũng là một trong số ít dự án thấp tầng tiên phong tại Hà Nội có quy hoạch hệ thống giao thông "ngầm hóa" hoàn toàn, tích hợp cảm biến và công nghệ nhận diện AI, kết nối trực tiếp tới hầm riêng từng căn dinh thự, qua đó đảm bảo hành trình di chuyển an toàn, kín đáo và duy trì riêng tư tuyệt đối cho gia chủ. Với tiến độ gần như đã hoàn thiện, dự án đã sẵn sàng bàn giao những sản phẩm đầu tiên từ quý 3/2026, đi kèm sổ đỏ lâu dài ngay khi nhận nhà.

Phân khu Regent Grand Mansion đang hoàn thiện đồng bộ cả kết cấu bên trong và mặt ngoài, cùng các hạng mục hạ tầng và cổng chính phân khu.

Phân khu Crown Grand Mansion: các shop villas được hoàn thiện đồng bộ cùng các tuyến đường dạo, cảnh quan và hệ thống chiếu sáng, dự kiến sẽ thành tâm điểm thương mại sôi động của Ciputra trong tương lai gần.

Phân khu Crystal Grand Mansion đang hoàn tất các khâu cuối cùng với những dinh thự Châu Âu tinh xảo soi bóng ven hồ nhân tạo gần 0,5km cùng hàng dừa rợp bóng .

Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residences: Cất nóc 3/5 toà tháp, hai toà còn lại sắp về đích

Kế cận Noble Palace Tay Ho là Noble Crystal Tay Ho WorldHotels Residence - tổ hợp Branded Residences tiên phong tại khu vực với quy mô 5 tòa tháp cao 40 tầng, cùng gần 1000 căn hộ hàng hàng hiệu. Dự án sở hữu vị trí 4 mặt tiền đắt giá, tầm nhìn ôm trọn sông Hồng và hồ Tây, nội thất "may đo" hàng hiệu cùng tiêu chuẩn vận hành 5 sao và tổ hợp hơn 50 tiện ích cao cấp được bố trí xuyên suốt từ mặt đất tới tầng thượng.

Tính đến cuối tháng 7/2026, ba tòa tháp S2, S3 và S5 đã cất nóc, hai tòa còn lại triển khai đến tầng 36, chuẩn bị cất nóc đồng thời.

Các tổ hợp tiện ích cũng đang dần lộ diện. Ngay dưới chân các tòa tháp, hồ nhân tạo dài gần 0,5 km cùng hệ thống nhạc nước và các tiện ích đa dạng đã thành hình. Trên tầng 39-40 nối ba tòa S2-S3 - S4, tổ hợp giải trí chân mây tựa du thuyền giữa tầng không cũng đang tăng tốc, dự kiến quy tụ chuỗi nhà hàng rooftop, sky bar, bể bơi vô cực do Sunset Hospitality Group (Dubai) vận hành.

Các tổ hợp tiện ích cũng đang dần lộ diện. Ngay dưới chân các tòa tháp, hồ nhân tạo dài gần 0,5 km cùng hệ thống nhạc nước và các tiện ích đa dạng đã thành hình. Trên tầng 39-40 nối ba tòa S2-S3 - S4, tổ hợp giải trí chân mây tựa du thuyền giữa tầng không cũng đang tăng tốc, dự kiến quy tụ chuỗi nhà hàng rooftop, sky bar, bể bơi vô cực do Sunset Hospitality Group (Dubai) vận hành.



Noble West Lake Ha Noi: thi công xuyên đêm, đang tăng tốc phần móng



Noble West Lake Ha Noi quy mô gần 6ha (ô đất CT5-6), tọa lạc trên trục Võ Chí Công, đối diện Lotte Mall West Lake, liền kề công viên 65ha và sở hữu tầm nhìn panorama ôm trọn sông Hồng, Hồ Tây cùng toàn cảnh Ciputra.

Đây là tổ hợp Branded Residences mang tính biểu tượng mới của Hà Nội với bộ sưu tập dinh thự hàng hiệu được phát triển theo các chuẩn cao cấp bậc nhất hiện nay, nổi bật là các căn VVIP thông tầng lên tới hơn 1.800m², chiếm trọn một mặt sàn, tích hợp thang máy riêng, bể bơi vô cực, vườn tư gia và nội thất từ các thương hiệu thời trang haute couture và siêu xe.

Dự án đang đẩy nhanh tiến độ phần móng tại hai ô đất CT5 và CT6. Hiện tại, công tác mặt bằng và thi công cọc thí nghiệm đã hoàn thành 100%. Các hạng mục tường dẫn, tường vây và cọc khoan nhồi đại trà cũng đang triển khai đúng tiến độ

Song song với chuỗi dự án bất động sản, công trường trường liên cấp chuẩn Anh quốc Cranleigh School Hanoi quy mô gần 5ha do Sunshine Group đầu tư cũng đang tăng tốc thi công. Đến nay, một khối tháp thuộc trường đã hoàn thành kết cấu phần thô đến tầng 4, dự kiến sẽ hoàn thành toàn công trình vào năm 2027 để đón các học sinh đầu tiên.