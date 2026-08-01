Bất động sản trường thọ: Xu hướng mới của bất động sản cao cấp toàn cầu

Từ Wellness Residence đến Longevity Residence

Bất động sản cao cấp toàn cầu đang bước sang một giai đoạn phát triển mới. Nếu bất động sản wellness (Wellness Residence) từng đưa sức khỏe trở thành lợi thế cạnh tranh thông qua các tiện ích chăm sóc sức khỏe, thì Longevity Residence tiến thêm một bước: lấy mục tiêu kéo dài thời gian sống khỏe mạnh (healthspan) làm định hướng phát triển của toàn bộ dự án.

Trong Báo cáo Xu hướng Wellness 2026 hồi tháng 1, Global Wellness Summit (GWS) lần đầu gọi tên Longevity Residence như một xu hướng mới của bất động sản wellness. Theo GWS, đây không còn là mô hình phát triển xoay quanh spa, gym hay các tiện ích thư giãn, mà hướng tới việc kiến tạo môi trường sống hỗ trợ con người duy trì sức khỏe lâu dài thông qua y học dự phòng, công nghệ sức khỏe, dinh dưỡng, vận động và quản trị vận hành.

Xu hướng này phản ánh sự thay đổi trong cách thị trường nhìn nhận giá trị của bất động sản cao cấp. Theo Knight Frank Wealth Report 2026, giới siêu giàu ngày càng ưu tiên những tài sản tạo ra chất lượng sống, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và gìn giữ giá trị cho nhiều thế hệ. Bất động sản vì thế không còn chỉ là nơi ở hay tài sản tích lũy, mà trở thành một phần của chiến lược sống dài hạn.

Sự xuất hiện của Longevity Residence không phải là một xu hướng ngẫu nhiên. Nhật Bản - quốc gia có tuổi thọ thuộc nhóm cao nhất thế giới - từ lâu đã xem môi trường sống là một phần của chiến lược chăm sóc sức khỏe. Triết lý Touji - sử dụng suối khoáng nóng như một phương pháp phục hồi và chăm sóc sức khỏe lâu dài - đã hình thành từ nhiều thế kỷ trước và vẫn được duy trì đến nay. Cả nước hiện có hơn 27.000 nguồn suối khoáng nóng tự nhiên, khoảng 3.000 khu nghỉ dưỡng khoáng nóng và mỗi năm đón khoảng 140 triệu lượt sử dụng dịch vụ onsen. Chính nền tảng văn hóa đó đã tạo tiền đề để các mô hình bất động sản tiếp tục phát triển từ nghỉ dưỡng wellness sang kiến tạo môi trường sống hỗ trợ sức khỏe và tuổi thọ.

Tại Mỹ, The Estate của Sam Nazarian và Tony Robbins phát triển mô hình biệt thự tích hợp bác sĩ chăm sóc sức khỏe cá nhân (concierge medicine), chẩn đoán chuyên sâu và các chương trình tối ưu tuổi thọ; Canyon Ranch Austin (Texas) xây dựng cộng đồng cư trú gắn với chăm sóc sức khỏe dài hạn. Trong khi đó, Tri Vananda tại Phuket (Thái Lan) kết hợp y học dự phòng, khoa học tuổi thọ, thiết kế sinh học và không gian sống đa thế hệ trong cùng một hệ sinh thái.

Điểm chung của các dự án này là sức khỏe không còn được bổ sung dưới dạng tiện ích, mà trở thành nền tảng chi phối quy hoạch, thiết kế và vận hành. Đó cũng là bước phát triển tiếp theo của bất động sản wellness trên phạm vi toàn cầu.

Việt Nam đã xuất hiện Longevity Residence?

Longevity Residence được xem là giai đoạn phát triển tiếp theo của bất động sản wellness. Trong bối cảnh đó, Tokyu Retreat - phân khu biệt thự khoáng nóng thuộc tổ hợp Lynntimes Thanh Thủy (Phú Thọ) là một trong số ít dự án lựa chọn phát triển theo xu hướng này. Thay vì phát triển một khu nghỉ dưỡng rồi bổ sung các tiện ích wellness, dự án lấy chính tài nguyên khoáng nóng tự nhiên tại Thanh Thủy làm nền tảng để xây dựng toàn bộ mô hình sản phẩm.

Điểm khác biệt không chỉ nằm ở việc sở hữu nguồn khoáng nóng tự nhiên duy trì nhiệt độ khoảng 37–53°C, giàu Natri, Canxi, Magie và Radon, mà còn ở cách nguồn tài nguyên này được tích hợp vào không gian sống. Khoáng nóng được dẫn trực tiếp tới bể ngâm riêng của từng biệt thự, đưa việc ngâm khoáng từ một trải nghiệm nghỉ dưỡng trở thành một phần của sinh hoạt hằng ngày. Cách tiếp cận này có nhiều điểm tương đồng với triết lý Touji của Nhật Bản, nơi khoáng nóng được xem là một phần của lối sống nhằm duy trì sức khỏe lâu dài.

Bên cạnh bể ngâm khoáng nóng riêng tại từng biệt thự, Tokyu Retreat phát triển hệ sinh thái hơn 50 tiện ích chăm sóc sức khỏe và nghỉ dưỡng mang cảm hứng thời kỳ hoàng kim Heian của Nhật Bản. Trong đó có Quảng trường Mặt Trời, Club House Mặt Trăng, Haru Spa & Sauna, vườn Nhật, vườn ngự uyển Shishinden, khu Tennou Fitness & Yoga, nhà hàng Kuishin, Shin Bar và trung tâm hội nghị quốc tế. Mỗi biệt thự được định hướng như một không gian "home spa" riêng tư, với bể onsen bốn mùa, phòng xông hơi tại gia và khoảng xanh tĩnh tại, tạo điều kiện để hoạt động nghỉ ngơi, thư giãn và phục hồi sức khỏe diễn ra ngay trong không gian sống.

Trên nền tảng hệ tiện ích nội khu đó, Tokyu Retreat tiếp tục hưởng lợi từ hệ sinh thái nghỉ dưỡng khoáng nóng đã vận hành của toàn tổ hợp Lynntimes Thanh Thủy. Sự kết nối này mở rộng trải nghiệm từ không gian chăm sóc sức khỏe riêng tư tại biệt thự tới các dịch vụ khoáng nóng, nghỉ dưỡng, vui chơi, ẩm thực và hoạt động văn hóa của tổ hợp. Nhờ đó, các tiện ích không tồn tại như những hạng mục rời rạc mà được đặt trong một hệ sinh thái vận hành liên tục, đáp ứng nhu cầu nghỉ ngơi, phục hồi và gắn kết của nhiều thế hệ trong gia đình.

Một lợi thế khác là khả năng sử dụng thường xuyên. Chỉ cách Hà Nội khoảng 60 phút di chuyển, Tokyu Retreat phù hợp với xu hướng nghỉ dưỡng ngắn ngày, chăm sóc sức khỏe định kỳ và sử dụng như ngôi nhà thứ hai, thay vì chỉ phục vụ các kỳ nghỉ theo mùa. Đây cũng là điều kiện quan trọng để việc chăm sóc sức khỏe có thể gắn với nhịp sống thường xuyên, thay vì dừng ở những trải nghiệm ngắn hạn.

Longevity Residence không chỉ phản ánh một xu hướng mới của bất động sản cao cấp toàn cầu mà còn cho thấy cách thị trường đang định nghĩa lại giá trị của một không gian sống. Với nền tảng tài nguyên khoáng nóng được tích hợp trực tiếp vào từng biệt thự, hệ sinh thái trị liệu - phục hồi phát triển đồng bộ, khả năng sử dụng thường xuyên và mô hình vận hành đã hiện hữu, Tokyu Retreat đáp ứng đầy đủ cách tiếp cận lấy sức khỏe làm nền tảng của Longevity Residence.