Hơn 110.000 tỷ đồng chuẩn bị đổ vào một tỉnh miền Trung, xuất hiện siêu dự án lớn nhất 52.600 tỷ đồng

Theo Cổng TTĐT tỉnh Nghệ An, tại Hội nghị công bố điều chỉnh Quy hoạch tỉnh Nghệ An diễn ra sáng 31/7, tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đầu tư cho 25 dự án tiêu biểu với tổng vốn đăng ký 110.450 tỷ đồng.

Trong số này có 13 dự án được trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nổi bật như Khu nghỉ dưỡng La Brise (2.150 tỷ đồng), Khu B - Khu công nghiệp Thọ Lộc (2.139 tỷ đồng), Tổ hợp chung cư nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú và Vinh Lộc (3.539 tỷ đồng), dự án nhà ở xã hội tại Khu công nghiệp Nam Cấm (2.140 tỷ đồng), Khu nhà ở xã hội tại phường Vinh Phú (1.612 tỷ đồng), Khu đô thị phía Tây Tân Kỳ (926 tỷ đồng), cùng nhiều dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng khác.

Bên cạnh đó, tỉnh ký kết 12 biên bản ghi nhớ và thỏa thuận hợp tác đầu tư đối với hàng loạt dự án quy mô lớn. Đáng chú ý là đề xuất nghiên cứu đầu tư quần thể đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và Công viên Ví, Giặm với tổng vốn dự kiến 52.600 tỷ đồng.

Cùng với đó là Khu công nghiệp VSIP Nghệ An 5 quy mô 800 ha, vốn đầu tư khoảng 6.900 tỷ đồng; Cảng Đông Hồi và khu dịch vụ logistics, hậu cần cảng với tổng vốn khoảng 8.010 tỷ đồng; Khu công nghiệp Ngọc Châu giai đoạn 1 quy mô 1.000 ha, vốn đầu tư 7.500 tỷ đồng; Khu công nghiệp Phúc Lộc quy mô 720 ha, vốn đầu tư khoảng 6.900 tỷ đồng; cùng nhiều dự án hạ tầng khu công nghiệp, logistics và chế biến nông sản khác.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh nhấn mạnh, 25 dự án được trao quyết định và ký kết thỏa thuận đầu tư đều là những dự án có ý nghĩa quan trọng, đã được rà soát kỹ lưỡng, có tính khả thi cao và có thể sớm được hiện thực hóa trong thời gian tới.

Để triển khai hiệu quả các dự án, lãnh đạo tỉnh yêu cầu UBND tỉnh, các sở, ngành và địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch tỉnh; rà soát, điều chỉnh các quy hoạch phân khu, quy hoạch đô thị, nông thôn và quy hoạch liên quan, bảo đảm đồng bộ với quy hoạch tỉnh điều chỉnh. Đồng thời, tập trung chuẩn bị hạ tầng, quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng, nguồn nhân lực và các điều kiện cần thiết để đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Đối với các dự án đã được trao quyết định và ký kết biên bản ghi nhớ, tỉnh yêu cầu phân công rõ cơ quan đầu mối theo dõi, hỗ trợ nhà đầu tư, xây dựng kế hoạch và tiến độ cụ thể; chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được yêu cầu trực tiếp chỉ đạo, chủ động xử lý công việc, tăng cường phối hợp, không đùn đẩy trách nhiệm, không để hồ sơ của doanh nghiệp và nhà đầu tư kéo dài, làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án và cơ hội phát triển của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh cũng đề nghị các doanh nghiệp, nhà đầu tư chủ động bố trí nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để sớm hoàn thiện thủ tục, triển khai dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và hiệu quả với tinh thần "đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả".

Trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc, các nhà đầu tư cần chủ động trao đổi để tỉnh cùng tháo gỡ, đưa các cam kết thành những công trình, dự án cụ thể, tạo việc làm, tăng thu ngân sách và hình thành động lực tăng trưởng mới cho Nghệ An.