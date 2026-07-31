Gần 800 tỷ đồng 'cởi trói' điểm nghẽn Quốc lộ 10 và cầu Đá Bạc

Anh Phạm Xuân Hạ, Chỉ huy công trường của dự án ( thuộc Tổng Công ty Thành An) cho biết, Dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng gần 16,3ha, hiện chủ đầu tư đã bàn giao cho đơn vị thi công khoảng 13ha. Các vị trí mặt bằng được bàn giao, đơn vị đều đã tổ chức thi công ngay các hạng mục như cầu cống, bù đắp nền đường... Khó khăn lớn nhất của dự án hiện nay là mặt bằng chưa thông toàn tuyến và giá cấp phối đá dăm, giá thảm nhựa thực tế đều tăng cao so với đơn giá dự thầu. Để đảm bảo tiến độ, chúng tôi mong chủ đầu tư và chính quyền địa phương sớm bàn giao phần diện tích mặt bằng còn lại.