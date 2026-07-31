Gần 800 tỷ đồng 'cởi trói' điểm nghẽn Quốc lộ 10 và cầu Đá Bạc
Không chỉ giải quyết tình trạng ùn tắc kéo dài, việc nâng cấp Quốc lộ 10 (QL10) và cầu Đá Bạc còn giúp kết nối đồng bộ với tuyến đường ven sông 6.500 tỷ đồng, tạo đà cho tỉnh Quảng Ninh bứt phá trong tiến trình lên thành phố trực thuộc Trung ương.
31-07-2026
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Quốc lộ 10 (QL 10) là một trong những dự án hạ tầng giao thông kết nối liên vùng giữa hai trung tâm kinh tế sôi động phía Bắc là Quảng Ninh và Hải Phòng. Điểm đầu tuyến nối với QL18 tại phường Yên Tử, tỉnh Quảng Ninh.
Ghi nhận của phóng viên Báo Tiền Phong, hiện tại tuyến QL10 đã được nâng cấp mở rộng đến phường Lưu Kiếm (TP Hải Phòng) đoạn giáp ranh với tỉnh Quảng Ninh qua sông Đá Bạc với quy mô 6 làn xe cơ giới cùng với hệ thống biển hiệu, dải phân cách, điện chiếu sáng được đầu tư đồng bộ.
Tuy nhiên, đoạn cuối của QL10 còn khoảng hơn 6 km thuộc địa phận tỉnh Quảng Ninh vẫn chưa được nâng cấp mở rộng. Bà Phạm Thị Huyền, trú phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, hàng ngày có nhiều phương tiện giao thông đặc biệt là container đi qua tuyến đường này để sang Hải Phòng. Lòng đường nhỏ hẹp, lượng người và phương tiện tham gia giao thông lớn, gây ùn ứ vào giờ cao điểm, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.
"Năm 2024, tại cuộc tiếp xúc cử tri chúng tôi có đề nghị cơ quan trung ương và tỉnh Quảng Ninh rà soát, đầu tư cải tạo, nâng cấp đoạn đường nêu trên thuộc tuyến QL10, bảo đảm chất lượng và góp phần giảm nguy cơ gây tai nạn giao thông, đồng bộ với tuyến qua thành phố Hải Phòng", bà Huyền chia sẻ.
Đại diện chính quyền phường Yên Tử cho biết, tuyến cuối của QL10 đều nằm trên địa bàn phường Yên Tử (trước đây là phường Phương Nam, TP Uông Bí), đây là tuyến đường quan trọng khi không những kết nối với QL18 mà còn kết nối với đường ven sông trị giá gần 6.500 tỷ đồng đang thi công.
Để giải quyết bài toán đồng bộ kết nối hạ tầng giao thông, tỉnh Quảng Ninh đã phê duyệt dự án nâng cấp QL10 đoạn Quảng Ninh có tổng chiều dài 5,5km, tổng mức đầu tư trên 448 tỷ đồng.
Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng và nâng cấp từ đường 2 làn lên thành 4 làn xe cơ giới, có giải phân cách giữa, hệ thống thoát nước dọc và vỉa hè tại khu vực dân cư.
Anh Phạm Xuân Hạ, Chỉ huy công trường của dự án ( thuộc Tổng Công ty Thành An) cho biết, Dự án có tổng diện tích giải phóng mặt bằng gần 16,3ha, hiện chủ đầu tư đã bàn giao cho đơn vị thi công khoảng 13ha. Các vị trí mặt bằng được bàn giao, đơn vị đều đã tổ chức thi công ngay các hạng mục như cầu cống, bù đắp nền đường... Khó khăn lớn nhất của dự án hiện nay là mặt bằng chưa thông toàn tuyến và giá cấp phối đá dăm, giá thảm nhựa thực tế đều tăng cao so với đơn giá dự thầu. Để đảm bảo tiến độ, chúng tôi mong chủ đầu tư và chính quyền địa phương sớm bàn giao phần diện tích mặt bằng còn lại.
Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực 1, thông tin chủ đầu tư đang tập trung phối hợp với phường Yên Tử trong công tác tuyên truyền, vận động đẩy nhanh giải phóng mặt bằng; giải phóng tới đâu thì yêu cầu đơn vị thi công tiếp cận mặt bằng thi công ngay đến đó để không gián đoạn. Dự kiến trong quý I/2027 dự án sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng.
Cùng với đó tỉnh Quảng Ninh đang thực hiện các thủ tục để tiếp tục đầu tư mở rộng cầu Đá Bạc với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 360 tỷ đồng, từ ngân sách tỉnh Quảng Ninh và ngân sách thành phố Hải Phòng.
Theo phương án đề xuất, dự án sẽ cải tạo, sửa chữa cầu Đá Bạc hiện trạng và xây mới một cầu song song ở phía bên trái tuyến QL 10. Cầu mới có chiều dài khoảng 520,2m, khổ cầu rộng 12m, bố trí 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe máy, xe thô sơ và phần bộ hành rộng 1,25m. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2026-2028.
Dự án cải tạo, nâng cấp QL10 và cầu Đá Bạc sau khi được hoàn thành sẽ góp phần tăng cường kết nối giao thông đối ngoại giữa Quảng Ninh và Hải Phòng. Đồng thời đồng bộ kết nối với đường ven sông, trục giao thông động lực phát triển mới của tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt khi địa phương này đang trong lộ trình lên thành phố trực thuộc Trung ương.
Đoạn cuối của QL10 (gạch đỏ) dài khoảng 6 km sẽ do tỉnh Quảng Ninh đầu tư mở rộng. Ảnh: Google Maps.
Theo
Tiền Phong
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