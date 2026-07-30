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Từ ngày 31/8, tự ý chuyển đất trồng lúa sang đất ở có thể bị phạt tới 400 triệu đồng

| | Bất động sản

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép sẽ bị xử phạt với mức phạt cao nhất lên tới 200 triệu đồng tại địa bàn xã và lên tới 400 triệu đồng tại địa bàn phường.

Ngày 27/7/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã ban hành văn bản hợp nhất số 73/2026/VBHN-NĐ-BNNMT quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo đó, đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhóm đất nông nghiệp thì mức phạt từ 2 -30 triệu đồng. Dưới đây là khung mức phạt tương ứng với từng diện tích đất vi phạm.

Diện tích vi phạmMức phạt 
Dưới 0,5 ha2 - 3 triệu đồng
Từ 0,5 ha - dưới 1 ha3 - 5 triệu đồng
Từ 1 ha - dưới 3 ha5 - 10 triệu đồng
Từ 3 ha trở lên10 - 30 triệu đồng

Đối với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp (không phải là đất ở) thuộc địa giới hành chính của xã thì mức xử phạt tăng theo diện tích vi phạm. Dưới đây là khung mức phạt tương ứng với từng diện tích đất vi phạm.

Diện tích vi phạmMức phạt 
Dưới 0,05 ha3 - 5 triệu đồng
Từ 0,05 ha - dưới 0,1 ha5 - 10 triệu đồng
Từ 0,1 ha - dưới 0,5 ha10 - 20 triệu đồng
Từ 0,5 ha - dưới 1 ha20 - 50 triệu đồng
Từ 1 ha - dưới 2 ha50 - 100 triệu đồng
Từ 2 ha trở lên100 - 150 triệu đồng

Với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất ở thuộc địa giới hành chính của xã thì mức phạt cao nhất lên tới 200 triệu đồng đối với diện tích đất từ 0,1 ha trở lên. Dưới đây là khung mức phạt tương ứng với từng diện tích đất vi phạm.

Diện tích vi phạmMức phạt 
Dưới 0,01 ha20 - 30 triệu đồng
Từ 0,01 ha đến dưới 0,03 ha30 - 50 triệu đồng
Từ 0,03 ha đến dưới 0,05 ha50 - 100 triệu đồng
Từ 0,05 ha đến dưới 0,1 ha100 - 150 triệu đồng
Từ 0,1 ha trở lên150 - 200 triệu đồng

Còn với hành vi chuyển đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp thuộc địa giới hành chính của phường thì hình thức và mức xử phạt bằng 02 lần mức phạt tương ứng với quy định trên.

Bên cạnh đó, các đơn vị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm (trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 139 Luật Đất đai); đồng thời buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.﻿

Ngọc Lan

Nhịp sống thị trường

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