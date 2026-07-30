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Nhà cho thuê, ai thực hiện trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy?

| | Bất động sản

Bộ Công an giải đáp thắc mắc của bạn đọc về vấn đề nhà cho thuê, ai thực hiện trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy?

Theo tin tức trên cổng thông tin Chính Phủ , bạn đọc hỏi: "Gia đình tôi có ngôi nhà 2,5 tầng; tổng diện tích sàn 400 m2, cho ngân hàng thuê. Tôi xin hỏi, ai có trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy tại đây? Với quy mô như trên tôi có cần trang bị hệ thống báo cháy, hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà không?".

Nhà cho thuê, ai thực hiện trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy? (Ảnh minh họa: Báo Chính Phủ)

Bộ Công an trả lời vấn đề này như sau:

Nhà ở hộ gia đình có diện tích là 2,5 tầng với tổng diện tích sàn là 400 m2 cho ngân hàng thuê lại cả ngôi nhà để sử dụng được xác định là cơ sở thuộc danh mục quy định tại Phụ lục I kèm theo Nghị định số 105/2025/NĐ-CP, do vậy:

Người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngân hàng trực tiếp quản lý, sử dụng cơ sở được xác định là người đứng đầu cơ sở sở và phải thực hiện trách nhiệm phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại khoản 3 và điểm b khoản 8 Điều 8 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chủ hộ gia đình được xác định là người cho thuê nhà ở và phải thực hiện trách nhiệm về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ theo quy định tại điểm a khoản 8 Điều 8 Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Việc trang bị hệ thống báo cháy tự động, hệ thống họng nước chữa cháy đối với ngôi nhà trên cần căn cứ theo thời điểm chủ hộ gia đình cho thuê toàn bộ ngôi nhà, trường hợp cho thuê:

Từ ngày 1/12/2009 đến trước ngày 28/02/2023, áp dụng theo quy định tại TCVN 3890:2009, cụ thể:

- Công trình không phải trang bị hệ thống báo cháy tự động (căn cứ tại Điều 6.1.3 TCVN 3890:2009).

- Công trình không phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (căn cứ tại Điều 8.1.1 TCVN 3890:2009).

Từ ngày 28/2/2023 đến trước ngày 30/12/2025, áp dụng theo quy định tại TCVN 3890:2023, cụ thể:

- Công trình không phải trang bị hệ thống báo cháy tự động (căn cứ tại mục 16 Bảng A.1 Phụ lục A TCVN 3890:2023).

- Công trình không phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (căn cứ tại mục 1.3 Bảng B.1 Phụ lục B TCVN 3890:2023).

Từ ngày 30/12/2025, áp dụng theo quy định tại QCVN 10:2025/BCA:

- Công trình không phải trang bị hệ thống báo cháy tự động (căn cứ tại mục 20 Bảng A.1 QCVN 10:2025/BCA).

- Công trình không phải trang bị hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà (căn cứ tại mục 1.8 Bảng B QCVN 10:2025/BCA).

Theo Việt Hương

Đời Sống Pháp Luật

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