Hà Nội hủy kết quả trúng đấu giá 'đất vàng' số 18 phố Cao Bá Quát

Hủy kết quả do tổ chức trúng đấu giá không nộp đủ tiền

Trung tâm Phát triển Quỹ đất Hà Nội mới đây có Thông báo số 313/TTPTQĐ-QL&PTQĐ về việc Hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình (nay là phường Ba Đình).

Theo đó, Trung tâm Phát triển quỹ đất thông báo huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất số 593/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 của UBND TP Hà Nội về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Điện Biên, quận Ba Đình (nay là phường Ba Đình) đối với tổ chức trúng đấu giá là Công ty TNHH Duyên Hà.

Lý do huỷ quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá: Công ty TNHH Duyên Hà không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định.

Thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện theo Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 23/7/2026 của UBND TP Hà Nội về việc hủy Quyết định số 593/QĐ-UBND ngày 07/02/2026 về việc công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khách sạn 5 sao tại số 18 phố Cao Bá Quát.

Theo Quyết định trên, Công ty TNHH Duyên Hà có trách nhiệm liên hệ với Thuế thành phố Hà Nội, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước khu vực I, Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội để được hướng dẫn hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

Đồng thời, Công ty TNHH Duyên Hà phải chấp hành quyết định xử lý vi phạm đối với trường hợp người trúng đấu giá nộp không đầy đủ tiền trúng đấu giá theo quy định của pháp luật.

UBND TP giao Sở Nông nghiệp và Môi trường (Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà Nội) lập kế hoạch, phương án sử dụng đất tại số 18 phố Cao Bá Quát, phường Ba Đình và đề xuất, báo cáo UBND TP xem xét theo quy định của pháp luật.

Duyên Hà mang dự án đi thế chấp ngân hàng

Trước đó, Công ty TNHH Duyên Hà (Duyên Hà) trúng đấu giá khu đất rộng 3.366m2 tại số 18 Cao Bá Quát, phường Ba Đình, Hà Nội với số tiền hơn 1.379 tỷ đồng. Mức giá này cao gấp đôi giá khởi điểm hơn 679 tỷ đồng được đưa ra trước đó.

Trước khi tham gia đấu giá, Duyên Hà đã đặt cọc hơn 135 tỷ đồng, tương đương 20% giá khởi điểm.

Theo quy hoạch, khu đất được sử dụng để xây dựng khách sạn 5 sao cao từ 5-6 tầng, văn phòng và trung tâm thương mại, với tổng diện tích sàn hơn 15.900m2.

Đáng chú ý, Dữ liệu của PV cho biết, hồi tháng 3/2026, Duyên Hà sử dụng các khoản lợi thu được từ việc kinh doanh khai thác giá trị quyền sử dụng đất và cơ sở hạ tầng trên đất đã hình thành hoặc hình thành trong tương lai của dự án Khách sạn Duyên Hà Cao Bá Quát tại địa chỉ Số 18, Cao Bá Quát, Phường Ba Đình, Hà Nội làm tài sản thế chấp tại Vietinbank chi nhánh Ninh Bình.

Theo tìm hiểu, doanh nghiệp này thành lập năm 1993 hiện có địa chỉ tại Số 04, ngõ 41 phố Tương Mai, phường Tương Mai, Hà Nội. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là hoạt động dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng, gồm hoạt động đại lý đổi ngoại tệ và hoạt động trực tiếp nhận, chi trả ngoại tệ.

Cập nhật tới tháng 8/2025, doanh nghiệp có vốn điều lệ 3.100 tỷ đồng do 2 cá nhân góp vốn là ông Phạm Văn Duyên góp 2.986,23 tỷ đồng (tỷ lệ 96,33%) và bà Vũ Thị Thu Hà góp 113,77 tỷ đồng (tỷ lệ 3,67%).

Từ tháng 5/2026, bà Vũ Thị Thu Hà (SN 1970) thay ông Phạm Văn Duyên (SN 1970) làm Tổng giám đốc kiêm đại diện pháp luật của doanh nghiệp. Được biết, bà Vũ Thị Thu Hà và ông Phạm Văn Duyên có cùng địa chỉ thường trú.

Nguồn tin của PV cho hay, cũng trong tháng 3/2026, ông Phạm Văn Duyên đem toàn bộ quyền tài sản (bao gồm: Các quyền tài sản, lợi ích, các khoản bồi hoàn và các khoản thanh toán khác,…) phát sinh từ số vốn góp sở hữu tại Duyên Hà để thế chấp tại Vietinbank chi nhánh Ninh Bình.

Bên trong Nhà máy Xi măng Duyên Hà. Ảnh: Xi măng Duyên Hà



Theo giới thiệu, Duyên Hà hoạt động đa ngành, từ sản xuất vật liệu xây dựng, xi măng, bê tông, chế tạo thiết bị xây dựng đến kinh doanh lưu trú, du lịch, vận tải, nhà hàng và một số lĩnh vực dịch vụ khác.

Doanh nghiệp được biết đến nhiều hơn thông qua hệ thống sản xuất xi măng Duyên Hà cùng các dự án liên quan đến vật liệu xây dựng. Trong đó, Nhà máy Xi măng Duyên Hà được xây dựng tại Ninh Bình trên diện tích 45ha nhà máy và 310ha vùng nguyên liệu, với vốn đầu tư trên 200 triệu USD. Dây chuyền I hoàn thành cuối năm 2007, dây chuyền II hoàn thành đầu năm 2010, nâng tổng công suất lên 3 triệu tấn xi măng/năm.