Khu căn hộ Gladia Heights có văn bản đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai

Pháp lý vững chắc - yếu tố quan trọng quyết định sở hữu

Theo Báo cáo Xu hướng tâm lý người tiêu dùng quý II/2026 của Batdongsan.com.vn, có đến 57% người tham gia khảo sát ưu tiên các dự án có hồ sơ pháp lý rõ ràng. Con số này cho thấy người mua ngày càng thận trọng và xem pháp lý là một trong những tiêu chí quan trọng khi lựa chọn không gian sống.

Tại Khu Đông TP.HCM, nơi hạ tầng đang phát triển vượt bậc, Gladia Heights là một trong những dự án thu hút được nhiều sự quan tâm của khách hàng.

Dự án đã có đầy đủ pháp lý để mở bán cho khách hàng bao gồm: giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, văn bản đủ điều kiện mở bán nhà ở hình thành trong tương lai, cam kết bảo lãnh bàn giao nhà ở do Ngân hàng VietinBank cấp.

Bên cạnh đó, đây là một trong số ít dự án nằm trong danh mục mà các tổ chức, cá nhân nước ngoài được phép sở hữu.

Dự án đã triển khai xây dựng từ đầu năm 2026 theo Giấy phép Xây dựng Số 4151/SXD-QLXDCT ngày 2/2/2026 do Sở Xây dựng TP.HCM cấp, hiện đã hoàn tất phần móng theo tiến độ và dự kiến bàn giao nhà từ Quý 4 năm 2027.

Uy tín Keppel và Khang Điền - Đảm bảo tiến độ và chất lượng

Nếu pháp lý tạo nên sự an tâm khi sở hữu, thì uy tín và năng lực của chủ đầu tư là cơ sở để khách hàng đặt niềm tin vào tiến độ, chất lượng bàn giao và môi trường sống trong tương lai.

Gladia Heights được phát triển bởi Keppel và Khang Điền - hai thương hiệu giàu kinh nghiệm trên thị trường bất động sản. Keppel là doanh nghiệp điều hành và quản lý tài sản toàn cầu và là một trong những chủ đầu tư nước ngoài tiên phong phát triển đô thị xanh tại Việt Nam. Trong khi đó, với 25 năm kinh nghiệm, thấu hiểu thị trường Việt Nam, Khang Điền khẳng định vị thế với hơn 20.000 sản phẩm nhà phố, biệt thự, căn hộ chung cư tại TP.HCM cùng cam kết pháp lý hoàn chỉnh, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.

Năm 2025, hai chủ đầu tư đã thành công ra mắt khu biệt thự và nhà liên kế đẳng cấp bên sông Gladia by the Waters, với 226 sản phẩm đã hoàn thiện xây dựng, cảnh quan. Chỉ sau 3 tháng kể từ khi mở bán, dự án chính thức bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ hồng) cho cư dân. Đây là minh chứng rõ nét cho năng lực triển khai, chất lượng công trình cùng cam kết pháp lý của hai chủ đầu tư.

Gladia Heights nằm trong cụm đô thị tích hợp quy mô 60ha đang dần hoàn thiện.

Đáng chú ý, Gladia Heights còn thừa hưởng hệ sinh thái của cụm đô thị tích hợp 60ha, được quy hoạch bài bản với đầy đủ hệ tiện ích sống khép kín: từ các khu nhà ở cao tầng hiện đại, các khu biệt thự, nhà phố ven sông cho đến trường học, bệnh viện, cơ sở y tế, trung tâm hành chính, văn hóa, các khu mua sắm, giải trí và dịch vụ cùng hệ thống công viên, cây xanh, quảng trường rộng rãi.

Dấu ấn Keppel và Khang Điền hiện hữu tại Gladia Heights qua quy hoạch và chất lượng không gian sống.

Chính sách hấp dẫn - đặc quyền trong giai đoạn đầu mở bán (*)

Trong đợt mở bán lần đầu, khách hàng sẽ được tham gia những chính khách tài chính linh hoạt: ký Hợp đồng Mua bán khi thanh toán chỉ từ 10% giá trị căn hộ; được hỗ vay từ các ngân hàng uy tín như VietinBank, BIDV, OCB, MB Bank, Vietcombank, Standard Chartered Bank…, Chủ đầu tư hỗ trợ lãi suất trong 24 tháng đến 75% giá trị căn hộ.

Ngoài ra, khách hàng còn được hưởng các đặc quyền hấp dẫn khác như: ưu đãi đến 12% với phương án thanh toán nhanh, miễn phí quản lý 12 tháng, miễn phí tham gia chuỗi chương trình phát triển toàn diện trong 2 năm đầu tiên.

Đông đảo khách hàng quan tâm, tìm hiểu dự án Gladia Heights.

Từ nền tảng pháp lý vững chắc, uy tín của Keppel và Khang Điền đến chính sách tài chính linh hoạt, Gladia Heights đang được đánh giá là lựa chọn an cư chất lượng và là tài sản tích lũy giá trị bền vững trong tương lai.