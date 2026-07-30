2 hệ thống cáp treo và loạt dự án của Sun Group tại một tỉnh miền núi phía Bắc có diễn biến mới

Được biết, trên địa bàn 3 xã Kim Bôi, Dũng Tiến và Mường Vang hiện đang triển khai 6 dự án trọng điểm do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư với tổng diện tích đất thu hồi trên 543 ha.

Các dự án gồm: Quần thể khu đô thị sinh thái, vui chơi giải trí cao cấp và hệ thống cáp treo Cuối Hạ; Khu dân cư nông thôn mới xã Cuối Hạ (nay là xã Dũng Tiến); Khu nông thôn mới, hạ tầng tái định cư và nhà ở xã Quý Hòa (nay là xã Mường Vang); Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng khoáng nóng cao cấp Hồ Khả; Khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí cao cấp Đồi Thung và Dự án Tuyến cáp treo Kim Bôi - Lạc Sơn.

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Phú Thọ đã thành lập Tổ công tác hỗ trợ triển khai dự án. Nhờ đó, công tác giải phóng mặt bằng đã có những chuyển biến tích cực.

Đến nay, cơ bản hoàn thành GPMB phần đất nông nghiệp tại xã Kim Bôi; phê duyệt, chi trả nhiều phương án bồi thường tại xã Dũng Tiến; hoàn thành phần diện tích còn lại của dự án Quý Hòa tại xã Mường Vang; tháo gỡ kịp thời vướng mắc liên quan đến hạ tầng kỹ thuật (đường dây 35kV, thủy lợi, giao thông). Tính đến nay, tổng diện tích GPMB của 6 dự án đạt hơn 144 ha (đạt 26,6%).

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá tiến độ triển khai các dự án chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều nhiệm vụ còn chậm; chưa chủ động, chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao.

Để bảo đảm tiến độ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị khẩn trương xây dựng mốc tiến độ chi tiết cho từng dự án, từng hạng mục; tập trung cao độ cho công tác xác minh nguồn gốc đất và bố trí tái định cư. Sở Nông nghiệp và Môi trường tăng cường, biệt phái cán bộ xuống trực tiếp cơ sở để hỗ trợ địa phương, đặc biệt là xã Dũng Tiến để tháo gỡ vướng mắc chuyên môn.

Văn phòng UBND tỉnh, tham mưu kế hoạch cho lãnh đạo UBND tỉnh làm việc trực tiếp với 3 xã; duy trì chế độ giao ban, báo cáo tiến độ hằng tuần. Đảng ủy các xã, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận cao trong Nhân dân, quyết tâm hoàn thành công tác GPMB theo đúng kế hoạch đề ra.