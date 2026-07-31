Tân Hoàng Minh Group chính thức khởi động D’. Diamant Bleu, mở đầu chuỗi dự án chiến lược

D’. Diamant Bleu - Phức hợp căn hộ hàng hiệu và liên tháp tài chính quốc tế tiên phong tại phía Đông Hà Nội

Với quy mô hoành tráng, sự kiện "D’. Diamant Bleu Inspirational Event – A Diamond Crafted From The Sky" ngay lập tức đã trở thành tâm điểm của thị trường bất động sản Hà Nội khi quy tụ hơn 1.500 chuyên viên kinh doanh từ gần 30 đơn vị phân phối bất động sản hàng đầu.

Không khí tại khán phòng bùng nổ ngay từ những phút đầu tiên với màn trình diễn của âm thanh và ánh sáng đầy mãn nhãn. Bầu trời và những ánh xạ kim cương cùng hòa quyện trên sân khấu, kể câu chuyện đầy cuốn hút của D’. Diamant Bleu - "Một tạo tác soi chiếu cả bầu trời".

Khoảnh khắc khởi động, thắp sáng biểu tượng viên kim cương xanh D’. Diamant Bleu

Trong không gian đầy cảm xúc, Khu phức hợp căn hộ hàng hiệu và liên tháp tài chính quốc tế top đầu tại phía Đông Hà Nội - D’. Diamant Bleu đã chính thức được công bố. Dự án gây ấn tượng mạnh mẽ khi tích hợp ba cấu phần đẳng cấp: Khu căn hộ hàng hiệu (Branded Residences), tòa tháp văn phòng hạng A (A-Class Office Tower) và tổ hợp thương mại, dịch vụ (Retail & Service Complex).

Sở hữu ba mặt tiền trên các trục đường Nguyễn Cao Luyện, Vạn Hạnh và Trần Văn Trà, D’. Diamant Bleu có lợi thế kết nối thuận tiện trong khu vực trung tâm hành chính mới của Thủ đô. Đặc biệt, dự án còn nằm đối diện Công viên Long Biên rộng 21ha, mang đến không gian sống xanh hiếm có giữa đô thị.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Vũ Phong, Giám đốc Kinh doanh Tập đoàn Tân Hoàng Minh, đã chia sẻ những điểm nhấn trong thiết kế và hệ tiện ích của dự án. Lấy cảm hứng từ những mặt cắt đa diện của viên kim cương, tòa tháp được bao phủ bởi hệ mặt dựng kính, tạo hiệu ứng "soi chiếu" bầu trời và vẻ đẹp hoàn mỹ cho cả công trình.

Đáng chú ý, D’. Diamant Bleu là dự án tiên phong tại Việt Nam ứng dụng hệ cửa kính trượt Slide Up. Giải pháp kiến trúc này giúp tối ưu không gian, mở ra tầm nhìn panorama rộng mở và mang đến trải nghiệm như một "ban công khổng lồ" chỉ với một thao tác.

D’. Diamant Bleu - Phức hợp căn hộ hàng hiệu và liên tháp tài chính quốc tế

Cùng với đó, hệ thống điều hòa trung tâm Chiller theo tiêu chuẩn khách sạn 5 sao cũng lần đầu xuất hiện ở một dự án căn hộ. Không chỉ kiểm soát nhiệt độ ổn định, hệ thống này còn loại bỏ hoàn toàn các dàn nóng điều hòa, giúp giữ trọn vẻ đẹp hoàn hảo và tính thẩm mỹ của mặt đứng công trình.

Tại D’. Diamant Bleu, chủ đầu tư Tân Hoàng Minh còn đặc biệt chú trọng và đầu tư cho hạ tầng. Dự án được thiết kế với ba tầng hầm, trong đó có hai tầng hầm được đầu tư hệ thống đỗ xe cơ khí, đảm bảo hai chỗ đỗ xe cho mỗi căn hộ. Trong bối cảnh bãi đỗ xe luôn là bài toán khó với các dự án bất động sản, đây không chỉ là một tiện ích mà còn là một tiêu chuẩn sống "xa xỉ" ngay cả với những dự án cao cấp nhất hiện nay.

Hệ tiện ích nội khu Sky Diamond Valley

Bên cạnh đó là hơn 6.200m2 cảnh quan, tiện ích ngoài trời như hồ bơi ánh sao, quảng trường ánh sáng, khu vui chơi cầu vồng, vườn nướng BBQ, sân thể thao.

Đồng hành cùng dự án là Swiss-Belhotel International, thương hiệu quản lý khách sạn và bất động sản quốc tế đến từ Thụy Sỹ với nhiều thập kỷ kinh nghiệm. Đơn vị này hiện cũng đang vận hành khu căn hộ hạng sang Hanoi Signature của Tân Hoàng Minh theo tiêu chuẩn 5 sao.

Nhờ đó, cư dân tương lai của D’. Diamant Bleu sẽ được tận hưởng trọn vẹn chuỗi trải nghiệm "Sống – Làm việc – Hưởng thụ" trong cùng một không gian sống. Đây cũng là cách chủ đầu tư hiện thực hóa triết lý Crafted Living, kiến tạo một môi trường sống được chăm chút từ kiến trúc, vận hành đến từng trải nghiệm của cư dân.

Mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Tập đoàn Tân Hoàng Minh

Quan trọng hơn, D’. Diamant Bleu tiếp tục khẳng định triết lý "Crafted Living" – nghệ thuật chế tác bất động sản, kim chỉ nam đã được Tân Hoàng Minh theo đuổi trong suốt hơn 33 năm hình thành và phát triển.

Chia sẻ tại sự kiện, bà Trần Thị Bích Ngọc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh cho biết, doanh nghiệp luôn lựa chọn một lối đi riêng, với niềm tin rằng giá trị của một công trình chỉ được kiểm chứng qua thời gian và sự đón nhận của cư dân. Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt trong bộ ba DNA cốt lõi: Duy mỹ – Tinh xảo – Trường tồn, từ đó kiến tạo mỗi dự án như một tác phẩm được chăm chút đến từng chi tiết.

Với tâm huyết đó, quyết định lựa chọn Long Biên để đầu tư phát triển dự án D’. Diamant Bleu xuất phát từ những trăn trở của chủ đầu tư về việc kiến tạo một công trình xứng tầm với sự phát triển mạnh mẽ của khu Đông Hà Nội trong kỷ nguyên mới.

Bà Trần Thị Bích Ngọc, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh chia sẻ định hướng lan tỏa triết lý "Crafted Living" thông qua chuỗi dự án chiến lược của Tân Hoàng Minh

Theo bà Ngọc, D’. Diamant Bleu là cột mốc mở đầu cho giai đoạn phát triển mới của Tân Hoàng Minh. Trên nền tảng triết lý "Crafted Living – Nghệ thuật chế tác bất động sản", Tập đoàn sẽ tiếp tục triển khai chuỗi dự án chiến lược tại Hà Nội như D’. Patrimony (94 Lò Đúc), Hạ Đình, Đại Cồ Việt, cùng các dự án tại Nha Trang và Phú Quốc. Mỗi dự án mang một bản sắc riêng, nhưng đều được phát triển nhất quán theo tinh thần Crafted Living.

Sự kiện "D’. Diamant Bleu Inspirational Event – A Diamond Crafted From The Sky" vì thế, không chỉ mang ý nghĩa chính thức khởi động dự án, mà còn là cột mốc mở đầu cho hành trình đưa những giá trị khác biệt của "nghệ thuật chế tác bất động sản" đỉnh cao đến với thị trường.