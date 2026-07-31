Khu đô thị đa mục tiêu 1,6 tỷ USD do doanh nghiệp của đại gia Khoa “Khàn” đạt cột mốc quan trọng

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định 3805 giao hơn 156 ha đất (đợt 1) cho CTCP Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng để thực hiện Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm (phân kỳ 1 thuộc dự án thành phần 1).

Khu đất đã hoàn thành giải phóng mặt bằng. Trong tổng diện tích hơn 156 ha, có khoảng 19 ha đất xây nhà ở thương mại cao tầng và thấp tầng, gần 40 ha đất xây nhà ở tái định cư (gồm 4 ha đất nhà ở tái định cư cao tầng và 36 ha đất nhà ở tái định cư thấp tầng), gần 1 ha đất xây nhà ở xã hội.

Ngoài ra còn gần 5 ha đất xây công trình thương mại, dịch vụ, 6,9 ha đất giáo dục, gần 1 ha đất bãi đỗ xe, 0,1 ha đất y tế và gần 84 ha đất hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cây xanh, sân chơi, tập luyện thể dục thể thao, công trình văn hóa phục vụ mục đích công cộng.

Về phương thức giao đất, Nhà nước giao đất không đấu giá quyền sử dụng đất, không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Hà Nội yêu cầu Tập đoàn Tương Lai Sông Hồng liên hệ với Sở Nông nghiệp và Môi trường chuyển thông tin địa chính thửa đất, giúp cơ quan Thuế xác định khoản tiền theo quy định để Nhà nước bổ sung diện tích gần 116 ha đất chuyên trồng lúa bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa. Đồng thời xác định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thực hiện miễn, giảm tiền thuê đất (nếu có).

Trước đó vào tháng 2, Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, xã Đông Anh đã được khởi công với tổng vốn ban đầu hơn 60.000 tỷ đồng. Đến ngày 22/6, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư khu đô thị và chia thành 3 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 là Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Thư Lâm với diện tích khoảng 373,4 ha. Dự án này đã được duyệt quy hoạch 1/500, bao bọc bởi KCN Đông Anh ở phía bắc, giáp đường vành đai 3 ở phía nam, giáp đường Kinh Nỗ ở phía tây, giáp Khu đô thị Liên Hà và CCN Liên Hà ở phía đông.

Quy mô dân số khoảng 99.470 người. Trong cơ cấu sử dụng đất sẽ bố trí hơn 40 ha đất dịch vụ công cộng và hơn 282 ha đất đơn vị ở. Hạng mục chính gồm khu chung cư (22 ha) cao tối đa 40 tầng, khu nhà ở liền kề (88 ha) cao tối đa 5 tầng cùng các công trình dịch vụ thương mại công cộng (13 ha) cao 5 - 6 tầng, công trình thương mại đơn vị ở (1 ha) cao 5 - 6 tầng...

Dự án thành phần 1 được chia thành hai phân kỳ, bao gồm phân kỳ 1 (156 ha) và phân kỳ 2 (hơn 217 ha). Tổng mức đầu tư tạm tính 41.800 tỷ đồng.

Hai dự án thành phần còn lại là Khu đô thị đa mục tiêu thuộc địa phận xã Đông Anh (diện tích 363,5 ha, tổng mức đầu tư khoảng 42.000 tỷ đồng) và Nút giao đường Vành đai 3 - đường TD8.

Đến nay, Tập đoàn Tương lai Sông Hồng đang lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường cho dự án thành phần 1 và thành phần 2 với tổng mức đầu tư khoảng 83.800 tỷ đồng.

Doanh nghiệp được thành lập vào tháng 11/2025 với vốn điều lệ ban đầu 1.500 tỷ đồng, trong đó Chủ tịch HĐQT Trần Đăng Khoa nắm 40%. Ông Khoa đang đồng thời là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Ngày 5/2, doanh nghiệp đã tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 9.200 tỷ đồng, sau đó đến ngày 22/6 tiếp tục tăng vốn lên 12.800 tỷ đồng.

Ngày 23/7, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (mã chứng khoán: HPG) đã thông qua việc tham gia mua cổ phần chào bán để tăng vốn điều lệ của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Cụ thể, HPG đăng ký mua 799,5 triệu cổ phần do Sông Hồng phát hành, tương ứng giá trị 7.995 tỷ đồng.

Sau khi hoàn tất giao dịch, Hòa Phát sẽ sở hữu khoảng 20,27% vốn điều lệ của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng. Đồng thời, HĐQT giao ông Nguyễn Việt Thắng – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Hòa Phát – làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp này.

Theo phương án tăng vốn, sau khi hoàn tất đợt chào bán, bao gồm phần cổ phần do Hòa Phát đăng ký mua, vốn điều lệ của Tập đoàn Tương lai Sông Hồng dự kiến tăng từ 12.800 tỷ đồng lên 39.450 tỷ đồng, gấp hơn ba lần so với hiện tại.