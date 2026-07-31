Dự án 3.500 tỷ đồng của Sun Group tại khu "đất vàng" Thủ đô đạt bước tiến quan trọng

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 17/7/2026 phê duyệt cập nhật danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị trong Kế hoạch phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2026-2030 (đợt 1).

Đáng chú ý, danh mục này có dự án Nhà điều hành sản xuất, văn phòng cho thuê, chung cư và trung tâm thương mại tại số 31 Láng Hạ, quận Ba Đình (nay thuộc phường Ô Chợ Dừa).

Khu đất 31 Láng Hạ trước đây thuộc quản lý của các đơn vị thành viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR), gồm Xí nghiệp Cao su Đường sắt và Liên hiệp Sức kéo.

Đến cuối năm 2011, dự án đã được cấp giấy phép đầu tư. Cũng trong năm 2011, Hội đồng thành viên VNR thống nhất di dời toàn bộ Xí nghiệp Cao su Đường sắt về Nhà máy Xe lửa Gia Lâm.﻿

Đến tháng 2/2016, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam chính thức lựa chọn liên danh nhà đầu tư do Sun Group đứng đầu làm đối tác triển khai dự án tại số 31 Láng Hạ. Tiếp đó, ngày 9/6/2016, Công ty Cổ phần Mặt trời - Đường sắt được thành lập, đặt trụ sở ngay tại khu đất dự án.

Tháng 6/2025, Công ty Cổ phần Mặt trời - Đường sắt tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc cho dự án Nhà điều hành sản xuất, văn phòng cho thuê, chung cư và trung tâm thương mại 31 Láng Hạ. Cuộc thi nhằm tìm kiếm phương án thiết kế sáng tạo, khả thi, phù hợp với quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, đáp ứng yêu cầu về công năng sử dụng của chủ đầu tư, đồng thời tạo điểm nhấn kiến trúc và hình thành một công trình mang tính biểu tượng trong khu vực.

Theo ﻿Quyết định số 3602 vừa được phê duyệt, dự án có quy mô 10.072 m2, với tổng mức đầu tư 3.500 tỷ đồng. Thời gian hoàn thành dự kiến vào quý IV/2029.

Được biết, Nhà điều hành sản xuất, văn phòng cho thuê, chung cư và trung tâm thương mại có tên thương mại là Sun Grand City Láng Hạ. ﻿

Dự án được định hướng xây dựng một tòa tháp cao 27 tầng nổi và 3 tầng hầm. Công trình nằm tại vị trí trung tâm của Thủ đô, công trình có tầm nhìn hướng ra hồ Hoàng Cầu và hồ Thành Công, đồng thời thuận lợi kết nối với khu vực nội đô cũng như cửa ngõ phía Tây Hà Nội.

Phạm vi ranh giới dự án có phía Tây Bắc giáp phố Láng Hạ, phía Đông Bắc giáp ngõ 29 Láng Hạ, các mặt còn lại tiếp giáp khu tập thể và khu dân cư phường Thành Công.