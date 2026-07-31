VCRE được vinh danh “Best Boutique Luxury Developer Vietnam 2026” tại Dot Property Vietnam Awards

Giải thưởng ghi nhận định hướng phát triển khác biệt của VCRE trong phân khúc bất động sản cao cấp, nơi chất lượng, tính chọn lọc và chiều sâu trải nghiệm ngày càng trở thành thước đo quan trọng của giá trị, góp phần định hình những chuẩn mực mới của thị trường.

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Trong bối cảnh thị trường bất động sản cao cấp bước vào giai đoạn phát triển mới, giá trị của một dự án không còn chỉ được nhìn nhận qua vị trí, quy mô hay hệ tiện ích. Khách hàng ngày càng quan tâm nhiều hơn đến chất lượng sống, dấu ấn thiết kế, tính riêng tư, khả năng vận hành và những giá trị bền vững mà dự án có thể tạo lập theo thời gian.

Đây cũng là nền tảng để các nhà phát triển theo đuổi chiến lược chọn lọc, đề cao chất lượng hơn số lượng, từng bước tạo nên vị thế riêng trên thị trường. Với định hướng đó, VCRE được Hội đồng chuyên môn của Dot Property Vietnam Awards 2026 vinh danh ở hạng mục Best Boutique Luxury Developer Vietnam 2026 – giải thưởng dành cho nhà phát triển có dấu ấn nổi bật trong phân khúc bất động sản cao cấp theo mô hình boutique.

Giải thưởng ghi nhận hành trình phát triển nhất quán của VCRE trong việc kiến tạo những dự án được chọn lọc kỹ lưỡng, có bản sắc riêng và được đầu tư chỉn chu từ quy hoạch, thiết kế, trải nghiệm cư dân đến chất lượng vận hành.

Định hướng này được thể hiện xuyên suốt trong danh mục dự án của VCRE, bao gồm Nobu Danang, Nobu Saigon, The Westique Residences và Hyatt Regency Phu Quoc Resort & Residences. Mỗi dự án mang một dấu ấn riêng, kết hợp giữa tiêu chuẩn quốc tế, tinh thần thiết kế đương đại và sự thấu hiểu bối cảnh địa phương, qua đó tạo nên những sản phẩm có giá trị sử dụng lâu dài và sức hấp dẫn bền vững trên thị trường.

Ông Võ Thành Lâm, CEO VCRE chia sẻ: "VCRE lựa chọn Boutique Luxury như một chiến lược dài hạn, phù hợp với triết lý phát triển của chúng tôi. Boutique Luxury không chỉ là quy mô giới hạn, mà là một cách tiếp cận có chọn lọc, tinh tế và tập trung hơn vào chất lượng trải nghiệm. Với VCRE, mỗi dự án cần được kiểm soát chỉn chu ở từng điểm chạm, từ thiết kế, vận hành đến giá trị sống mà cư dân nhận được. Trong giai đoạn thị trường ngày càng đề cao những giá trị thực, tinh tế và bền vững, chúng tôi tin rằng đây là hướng đi phù hợp để tạo nên những sản phẩm xứng tầm cho khách hàng và đóng góp tích cực vào sự phát triển của bất động sản Việt Nam."

Tư duy kiến tạo trải nghiệm sống làm nên giá trị khác biệt

Một trong những yếu tố giúp VCRE chinh phục Hội đồng chuyên môn là định hướng phát triển lấy trải nghiệm sống làm trọng tâm. Theo Ban tổ chức, doanh nghiệp đóng vai trò như một đơn vị kiến tạo phong cách sống, thông qua việc nghiên cứu lựa chọn đối tác quốc tế, phát triển không gian sống giàu cảm xúc và xây dựng những giá trị vượt lên trên công năng của một dự án nhà ở thông thường.

VCRE là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa mô hình Lifestyle-led Hospitality vào thị trường Việt Nam thông qua hợp tác với thương hiệu khách sạn danh tiếng Nobu Hospitality. Song song đó, tại TP.HCM, The Westique Residences tiếp tục thể hiện rõ triết lý Boutique Living mà VCRE theo đuổi. Với số lượng giới hạn, dự án được phát triển theo hướng đề cao sự riêng tư, tính tinh tuyển và trải nghiệm sống dành cho nhóm khách hàng tìm kiếm một không gian sống khác biệt tại cửa ngõ phía Tây thành phố. Theo Hội đồng chuyên môn, đây là xu hướng phù hợp với sự thay đổi trong nhu cầu của nhóm khách hàng có giá trị tài sản cao tại Việt Nam và khu vực.

VCRE tạo dấu ấn thông qua tư duy phát triển đề cao sự tuyển chọn trong từng chi tiết thiết kế

Tại The Westique Residences, ngôn ngữ kiến trúc được phát triển như một bản giao hưởng của nhịp sống đô thị cân bằng. Mặt đứng lấy cảm hứng từ những phím đàn piano, kết hợp cùng hệ tiện ích mang tinh thần retreat riêng tư, tạo nên một không gian sống thư thái, tinh tế và giàu dấu ấn nhận diện. Trong khi đó, Nobu Danang phát triển theo phong cách Japandi đương đại, lồng ghép tinh thần tối giản của Nhật Bản với các yếu tố văn hóa bản địa Việt Nam. Hội đồng chuyên môn đánh giá đây là cách tiếp cận phù hợp với xu hướng bất động sản cao cấp hiện nay, khi thiết kế trở thành yếu tố góp phần tạo nên giá trị thương hiệu và nâng cao trải nghiệm của cư dân.

Bên cạnh tư duy thiết kế, VCRE còn chú trọng việc hợp tác cùng các đối tác quốc tế trong quá trình phát triển dự án. Doanh nghiệp đã và đang làm việc với nhiều đơn vị tư vấn, thiết kế và vận hành uy tín như Nobu Hospitality, AI PlanetWorks (Hoa Kỳ), BLINK (Thái Lan), Meinhardt (Thái Lan), SDI (Hoa Kỳ), Bachy Soletanche (Pháp) và nhiều đơn vị tư vấn quốc tế khác. Sự cộng hưởng giữa kinh nghiệm quốc tế và thấu hiểu địa phương là nền tảng giúp VCRE nâng cao chất lượng phát triển, đồng thời tạo nên những sản phẩm có khả năng đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng trong phân khúc bất động sản cao cấp.

Việc được xướng tên tại Dot Property Vietnam Awards 2026 góp phần khẳng định năng lực phát triển của VCRE trong phân khúc Boutique Luxury. Đồng thời, kết quả này cho thấy xu hướng của thị trường đang hướng đến những dự án có bản sắc riêng, được đầu tư chỉn chu từ quy hoạch, thiết kế đến chất lượng vận hành, nhằm tạo ra giá trị lâu dài cho cư dân và nhà đầu tư.