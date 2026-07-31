Coteccons đã giải ngân hơn một nửa số tiền thu từ đợt chào bán 14 trái phiếu

CTCP Xây dựng Coteccons (MCK: CTD, sàn HoSE) vừa có báo cáo về tiến độ sử dụng số tiền thu được từ đợt chán trái phiếu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán trái phiếu ra công chúng số 556/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCKNN cấp ngày 29/12/2025.

Cụ thể, ngày 30/1/2026, Coteccons đã hoàn tất chào bán 14 triệu trái phiếu với giá 100.000 đồng/trái phiếu, qua đó huy động thành công 1.400 tỷ đồng.

Theo kế hoạch, doanh nghiệp sẽ dùng 250 tỷ đồng để thanh toán tiền lương, thưởng cho người lao động; 600 tỷ đồng để thanh toán (các) hợp đồng với CTCP Nhật Nam; 430 tỷ đồng thanh toán (các) hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng Unicons; thanh toán hợp đồng với Công ty TNHH Shinryo Việt Nam số tiền 50 tỷ đồng; thanh toán (các) hợp đồng với Công ty TNHH Cơ và Điện UG Việt Nam 10 tỷ đồng; thanh toán (các) hợp đồng với Công ty TNHH CTD Materials 60 tỷ đồng. Thời gian dự kiến giải ngân trong năm 2026.

Tuy nhiên, tính đến ngày 30/6/2026, Coteccons đã giải ngân tổng cộng hơn 783,6 tỷ đồng, tương ứng 56% số tiền thu được từ đợt chào bán trái phiếu nêu trên, còn lại gần 616,4 tỷ đồng chưa giải ngân. Cụ thể như sau:

Nguồn: CTD

Trong một diễn biến khác, ngày 31/7/2026, Coteccons sẽ chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản. Tỷ lệ thực hiện là 1:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền biểu quyết.

Thời gian dự kiến thực hiện từ ngày 7/8/2026 đến ngày 17/8/2026. Nội dung lấy ý kiến về các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông phù hợp với điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.

Về tình hình kinh doanh, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2026 (từ ngày 1/4/2026 đến ngày 30/6/2026), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần gần 10.471,2 tỷ đồng, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 146,3 tỷ đồng, giảm 25,4%.

Lũy kế cả năm tài chính 2026 (từ ngày 1/7/2025 đến ngày 30/6/2026), Coteccons mang về doanh thu thuần hơn 34.339,6 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ. Sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, doanh nghiệp báo lãi ròng gần 787,9 tỷ đồng, tăng 72,7%.

Tính đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Coteccons tăng 30,5% so với thời điểm ngày 30/6/2025, lên mức gần 38.750,9 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận gần 16.544,2 tỷ đồng, chiếm 42,7% tổng tài sản; hàng tồn kho gần 9.905,8 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả ở mức gần 29.099 tỷ đồng, tăng 40,3%so với thời điểm ngày 30/6/2025. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính hơn 5.943 tỷ đồng, chiếm 20,4% tổng nợ; khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn gần 9.029,2 tỷ đồng, chiếm 31% tổng nợ.