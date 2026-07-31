Novaland báo lãi ròng gần 1.800 tỷ đồng bán niên 2026

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, MCK: NVL, sàn HoSE) đã công bố kết quả kinh doanh quý II/2026 với tổng doanh thu thuần hợp nhất đạt 1.509 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu thuần từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản mang về 1.341 tỷ đồng và doanh thu thuần từ cung cấp dịch vụ 168 tỷ đồng.

Kết quả, sau khấu trừ đi các khoản thuế phí, Novaland báo lãi ròng quý II/2026 đảo chiều so với cùng kỳ năm trước, đạt mức 912 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, Novaland mang về doanh thu thuần hợp nhất đạt 5.096 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất 1.772 tỷ đồng.

Một góc đô thị Aqua City. Ảnh: NVL

Năm 2026, Novaland đặt mục tiêu kinh doanh với doanh thu thuần dự kiến 22.715 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 1.852 tỷ đồng. Như vậy, chỉ sau 2 quý đầu năm, doanh nghiệp đã hoàn thành được 22% kế hoạch doanh thu thuần và 96% kế hoạch lợi nhuận sau thuế đã đề ra.

Tính đến thời điểm ngày 30/06/2026, tổng tài sản của Novaland đạt 258.658 tỷ đồng, trong đó giá trị hàng tồn kho ghi nhận 157.712 tỷ đồng.

Về hoạt động tài chính, trong tháng 6/2026, Novaland đã hoàn tất phát hành hơn 167 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu, qua đó nâng vốn điều lệ lên gần 24.021 tỷ đồng.Bên cạnh đó, Novaland đã đạt được thỏa thuận với các trái chủ về việc tái cấu trúc gói trái phiếu chuyển đổi quốc tế và gia hạn đến tháng 7/2028.

Về tiến độ dự án, Novaland cho biết đang tiếp tục triển khai thi công tại nhiều dự án trọng điểm. Tại TP.HCM, dự án Victoria Village đã bắt đầu bàn giao căn hộ từ cuối tháng 6, còn The Grand Manhattan dự kiến bàn giao từ quý III/2026.

Đối với dự án Aqua City, những khách hàng đầu tiên đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất. Trong thời gian tới, doanh nghiệp dự kiến tiếp tục bàn giao thêm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại các phân khu.

Trong khi đó, các hạng mục tại NovaWorld Phan Thiet và NovaWorld Ho Tram tiếp tục được triển khai theo kế hoạch. Novaland cũng cho biết đang tuyển dụng thêm nhân sự để phục vụ quá trình triển khai và bàn giao các dự án.