Đại gia vừa nhận đơn hàng hơn 60 triệu USD từ Mỹ: DN đứng sau nhiều siêu công trình thế giới, từ World Cup đến mái vòm thép lớn nhất hành tinh

Hình ảnh dự án sử dụng các sản phẩm cơ khí chế tạo, thiết bị do Tập đoàn Đại Dũng cung cấp. (Ảnh: DDC)

Mới đây, Tập đoàn Đại Dũng - doanh nghiệp do doanh nhân quê gốc Thanh Hóa Trịnh Tiến Dũng sáng lập, công bố ký kết hợp đồng trị giá hơn 60 triệu USD với đối tác chiến lược tại Hoa Kỳ.

Theo nội dung ký kết, Đại Dũng sẽ cung cấp các sản phẩm cơ khí chế tạo và thiết bị công nghiệp cho các dự án Trung tâm dữ liệu (Data Center) và Nhà máy điện khí tại Hoa Kỳ – nhóm công trình đòi hỏi khắt khe nhất về độ chính xác, an toàn và truy xuất nguồn gốc.

Doanh nghiệp cho biết việc mở rộng hiện diện tại thị trường Hoa Kỳ mở ra cơ hội đưa nguyên liệu, sản phẩm và năng lực công nghiệp của Việt Nam tham gia sâu trong chuỗi cung ứng toàn cầu.﻿

Theo định hướng đó, Tập đoàn Đại Dũng tiếp tục mở rộng hiện diện tại các thị trường trọng điểm như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Trung Đông, châu Âu và ASEAN.

Đồng thời, Đại Dũng tập trung phát triển các lĩnh vực có hàm lượng kỹ thuật và giá trị gia tăng cao như đóng tàu, cơ khí chế tạo, chế tạo thiết bị công nghiệp, nhà máy công nghiệp nặng, năng lượng tái tạo, trung tâm dữ liệu (Data Center) và hạ tầng chiến lược.

Ông Trịnh Tiến Dũng – Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Đại Dũng – cho biết, Tập đoàn Đại Dũng không chỉ đặt mục tiêu đưa sản phẩm cơ khí chế tạo của Việt Nam ra thế giới mà còn từng bước nâng cao vị thế ngành cơ khí chế tạo Việt Nam trên chuỗi giá trị toàn cầu.

“Chúng tôi mong muốn đóng góp nhiều hơn bằng trí tuệ, năng lực thiết kế, công nghệ và quản trị do người Việt làm chủ, qua đó tạo ra giá trị gia tăng cao hơn cho ngành công nghiệp Việt Nam góp phần vào sự phát triển của đất nước và sự thịnh vượng chung của cộng đồng quốc tế”, ông Dũng khẳng định.

Năng lực của Đại Dũng được minh chứng qua nhiều dự án quy mô lớn trong và ngoài . Trong lĩnh vực đóng tàu, Tập đoàn Đại Dũng đã hạ thủy thành công tàu chở dầu/hóa chất H1033 có tải trọng 21.800 DWT – một trong những tàu dầu/hóa chất có tải trọng lớn do doanh nghiệp Việt Nam chế tạo và hoàn thiện trong nước, góp phần phát triển năng lực đóng tàu và công nghiệp kinh tế biển của Việt Nam.

Tập đoàn Đại Dũng đã hạ tàu chở dầu/hóa chất H1033 có tải trọng 21.800 DWT. (Ảnh: DDC)

Ở lĩnh vực thiết bị cảng, Đại Dũng đã ký kết hợp tác chiến lược và bàn giao cẩu RTG cho đối tác châu Âu để xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ.﻿

Tháng 6 vừa qua, Tập đoàn Đại Dũng hoàn thành chế tạo và bàn giao toàn bộ 64 cầu ống lồng hành khách cho Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành theo đơn đặt hàng của ShinMaywa Industries (Nhật Bản).

Trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, Tập đoàn Đại Dũng được Vingroup lựa chọn là nhà thầu cung cấp tổ hợp giải pháp nâng hạ và lao lắp dầm siêu trường, siêu trọng phục vụ các dự án metro và hạ tầng giao thông quy mô lớn.



﻿Từ công trình World Cup đến mái vòm thép lớn nhất thế giới

Trên website của Đại Dũng, Tập đoàn này cũng công bố tham gia nhiều công trình lớn khác như dự án sân bay quốc tế Phnom Penh (Campuchia), dự án khai mỏ (nhà máy khai thác quặng đồng Manyar Smelter) của Mỹ tại Indonesia, dự án tòa nhà Power House Parramatta - biểu tượng mới của nước Úc...

Hồi tháng 9/2025, Đại Dũng tiếp tục được lựa chọn tham gia dự án Bảo tàng Misk Ilmi tại Riyadh (Saudi Arabia), công trình có tổng mức đầu tư khoảng 700 triệu USD. ﻿

Ở dự án này, Đại Dũng đảm nhận 7.000 tấn kết cấu thép, thiết kế toàn bộ bản vẽ Tekla Structures, cung cấp và thi công lắp dựng với tổng giá trị gói thầu 52 triệu USD, khoảng 1.300 tỷ đồng. Công trình có mái vòm uốn cong tích hợp năng lượng sạch, tạo nên không gian rộng lớn và thể hiện rõ dấu ấn thương hiệu Việt tại một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.﻿

Trước đó, năm 2017, Đại Dũng ghi dấu ấn khi tham gia chế tạo kết cấu thép cho hai sân vận động phục vụ FIFA World Cup 2022 tại Qatar. Doanh nghiệp cung cấp khoảng 6.000 tấn kết cấu thép cho sân vận động Lusail, nơi diễn ra trận chung kết World Cup 2022, đồng thời đảm nhận toàn bộ khoảng 28.000 tấn kết cấu thép của sân Ras Abu Aboud (Stadium 974), công trình nổi tiếng với thiết kế mô-đun lắp ghép. Theo doanh nghiệp, sai số kỹ thuật của các cấu kiện được kiểm soát ở mức khoảng 2 mm.﻿

Tại Việt Nam, Đại Dũng cũng là nhà thầu tham gia nhiều dự án hạ tầng và công nghiệp quy mô lớn như Sân bay Quốc tế Long Thành, Nhà ga T2 – Sân bay Nội Bài, Sân bay Vinh, Nhà ga T3 – Sân bay Tân Sơn Nhất, Khu liên hợp Gang – Thép Hòa Phát, Nhiệt điện Nghi Sơn 2, Nhà máy Niken, Nhà máy CN Pepsi, Nhà máy kéo sợi len lông cừu Đà Lạt...

Một trong những dấu ấn gần đây của doanh nghiệp là tham gia thi công mái vòm Nhà triển lãm Kim Quy thuộc Trung tâm Triển lãm Quốc gia. Công trình được xây dựng trên khu đất hơn 90 ha, trong đó diện tích triển lãm trong nhà sau giai đoạn 2 đạt khoảng 304.000 m2, thuộc nhóm 10 trung tâm triển lãm lớn nhất thế giới.

Mái vòm khổng lồ được thiết kế dạng giàn không gian với các kèo xuyên tâm mô phỏng nan mai rùa.

Điểm nhấn của dự án là Nhà triển lãm Kim Quy với diện tích hơn 104.800 m2, đỉnh mái cao 57 m và hệ mái vòm kết cấu thép nặng khoảng 24.000 tấn, được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng thần Kim Quy xây thành Cổ Loa.

Ông Trịnh Tiến Dũng – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Đại Dũng Group đã nhận được lời mời tham gia mái vòm với yêu cầu chỉ có 5 tháng để thi công.

Theo chia sẻ của đại diện nhà thầu Đại Dũng, đơn vị hoàn thành với hơn 1.000 công nhân và kỹ sư phải làm việc 24/24 giờ, chia 3 ca và huy động tối đa nguồn lực, vật tư và những thiết bị siêu trọng. Trong đó có những loại cẩu tải trọng lên tới 500 tấn.

Đáng chú ý, có hơn 100.000 nút cầu thép và ốc vít cường độ cao được lắp đặt với sai số cho phép chỉ dưới 3mm, cùng với công nghệ quét laser 3D nhằm kiểm soát biến dạng, đảm bảo độ chính xác tuyệt đối.﻿

Khi hoàn thiện, mái vòm không chỉ đáp ứng yêu cầu khắt khe mà còn lập kỷ lục: kết cấu mái vòm thép lớn nhất thế giới, toàn bộ thép sản xuất tại Việt Nam.

